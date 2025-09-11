معرض سهيل للصيد والصقور.. ملتقى التراث والابتكار في الدوحة

الدوحة- في مثل هذا الوقت من كل عام، تتحوّل الدوحة إلى محطة جذب لعشاق الصيد وهواة الصقارة من مختلف أنحاء العالم، في معرض سهيل للصيد والصقور الذي يجمع بين عبق التراث وأحدث ما توصّلت إليه الصناعات الحديثة في هذا المجال.

وفي نسخته التاسعة، يثبت المعرض مكانته كأكثر من مجرد فعالية تجارية لعرض المعدات واللوازم، إذ أصبح منصة ثقافية واقتصادية تُجسّد حرص قطر على صون تراثها الأصيل، وفي الوقت نفسه دعم صناعة متنامية تتجاوز حدودها المحلية إلى آفاق عالمية.

ويشهد المعرض لهذا العام مشاركة أكثر من 200 عارض من 17 دولة على مدار خمسة أيام، بين 10 و14 سبتمبر/أيلول الجاري، في حدث يؤكد مكانة حولا كوجهة أساسية لعشّاق الصيد والمقناص من مختلف بلدان العالم.

ومعرض سهيل هو معرض كتارا الدولي للصيد والصقور، وهو حدث سنوي يقام في قطر ويستضيف هواة الصيد والصقور من جميع أنحاء العالم، ويُركز على الصيد بالصقور، ويشمل فعاليات متنوعة مثل مزادات الصقور، ومعارض مستلزمات الصيد والرحلات، وحرف يدوية تقليدية، إضافة إلى أجنحة ثقافية من مختلف الدول.

تستقطب النسخة الحالية من معرض سهيل للصيد والصقور في الدوحة مشاركة دولية واسعة، حيث تعرض شركات محلية وعالمية أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الصيد. ويتيح المعرض للزوّار فرصة الاطّلاع على مجموعة متنوّعة من المنتجات والفعاليات، من أبرزها:

مزادات الصقور: بيع وشراء طيور الصيد النادرة وعالية الجودة ضمن مزادات مخصّصة.

مستلزمات الصيد والرحلات: تشكيلة كبيرة من الأدوات المتخصصة، تشمل سيارات الدفع الرباعي، الخيام، والمعدات التقنية المبتكرة.

الحرف اليدوية التقليدية: معروضات تعكس أصالة التراث العربي وفنونه الحرفية.

الأنشطة الثقافية: أجنحة مخصّصة للتعريف بتراث وفنون الدول المشاركة، ما يمنح الزائر تجربة ثقافية شاملة.

ويحمل المعرض اسم "سهيل" نسبةً إلى النجم العربي المعروف الذي كان قديمًا يُستخدم للاستدلال على مواسم الصيد بالصقور في شبه الجزيرة العربية، ويرتبط ظهوره أيضًا ببداية فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة.

منصة اقتصادية وثقافية

أوضح مدير معرض سهيل وعضو اللجنة العليا المنظمة عبد العزيز البوهاشم السيد في حديثه إلى الجزيرة نت، أنّ النسخة الحالية من المعرض تميّزت بمشاركة نوعية وواسعة، إذ جرى اختيار 200 عارض من بين أكثر من 600 شركة تقدّمت بطلب للمشاركة، وذلك وفق معايير دقيقة تركز على الجودة وتلبية اهتمامات الزوار.

وأشار السيد إلى أنّ نسخة هذا العام شهدت توسعًا في المساحة بنسبة 20% مقارنة بالسنوات السابقة، مما أتاح مجالًا أكبر للعروض والأنشطة المصاحبة، وأضفى زخمًا خاصًا على أجواء المعرض.

وأضاف أنّ "سهيل" لم يعد مجرّد مناسبة لهواة الصيد، بل نجح في تحويل هذه الهواية التراثية العريقة إلى قطاع تجاري متكامل، إذ انطلقت منه شركات بدأت كمبادرات فردية ثم تحوّلت إلى مؤسسات كبيرة. كما يضمّ المعرض ركن "جوهرة سهيل" المخصص للمزادات على الصقور النادرة والفاخرة، إلى جانب محاضرات وورش متخصصة في شؤون الصقارة والبيئة، فضلاً عن أمسيات شعرية تثري الجانب الثقافي للفعالية.

وتخضع أسعار المعروضات في الأجنحة المشاركة لقوانين السوق مع التوصية الدائمة، من اللجنة المنظمة، بأن تكون مناسبة للجميع، حسب البوهاشم، الذي أكد أن المعرض يشهد هذا العام العديد من المنتجات التي تعرض لأول مرة، والإقبال كان كبيرًا منذ الساعات الأولى منذ الافتتاح حيث حرص الجمهور من مختلف الأعمار داخل قطر ومنطقة الخليج على الحضور، إلى جانب وفود رسمية وسفراء الدول العربية والأجنبية.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور، في الحي الثقافي كتارا، من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، باستثناء يوم "الجمعة" حيث يفتح أبوابه من الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء، ويمكن للزوار الحجز إلكترونيا عبر تطبيق سهيل، بما يضمن دخولا منظما وتجربة زيارة ميسرة.

مزاد يومي للصقور

وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض محمد بن عبد اللطيف المسند للجزيرة نت، إن المساحة الإجمالية للمعرض هذا العام بلغت نحو 2000 متر مربع، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد من الشركات المحلية والعالمية على المشاركة، موضحا أن المعرض يتجدد في كل دورة ويقدم فعاليات وأقسامًا متميزة وأنه خلال العام يشهد مشاركات من 17 دولة.

ويضم المعرض قسما للسلاح الذي يشهد هذا العام عرض قطع جديدة تُطرح ربما لأول مرة، إلى جانب قسم الكرفانات والخيام التي تُعد جزءًا أساسيًا من رحلة المقناص والصيد، وهو قسم مميز يحظى بإقبال كبير، كما يتضمن المعرض قسمًا خاصًا بالسكاكين، فضلًا عن التجهيزات الخاصة بالمقناص، مؤكدًا أن كل جناح مشارك حريص على تقديم ما هو جديد.

وأشار المسند إلى تنظيم مزاد يومي للصقور خلال الأيام الأربعة الأولى على أن يكون المزاد الكبير في اليوم الأخير مشيرًا إلى أن المزايدات تتم عبر تطبيق إلكتروني يضمن الشفافية الكاملة، حيث يستطيع كل مشارك المزايدة ومتابعة عروض الآخرين مباشرة.

زيادة المبيعات

أجمع عدد من المشاركين في معرض سهيل للصيد والصقور على أنّ المعرض أصبح محطة سنوية لا غنى عنها بالنسبة لهم، كونه يوفّر فرصًا مميّزة للتواصل مع الزبائن وعرض منتجاتهم، مؤكدين أنّ حجم المبيعات فيه يتجاوز أي فعالية مماثلة في المنطقة.

وأشار المشاركون في حديثهم إلى الجزيرة نت، إلى أنّ كل دورة جديدة من المعرض تحمل إضافات نوعية ومنتجات مبتكرة، الأمر الذي يعزّز من قيمة الحدث ويجعل منه منصة تسويقية وثقافية متجدّدة تساهم في ترسيخ مكانة المعرض كأحد أبرز المعارض المتخصصة في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال عمر مالك، ممثل شركة فالكونا ليزر المتخصصة في أدوات الصقور، إنّ شركته تحرص على المشاركة في "سهيل" سنويا منذ سبع سنوات، مشيدًا بالتنوّع الكبير في العروض والمقتنيات التي يقدّمها المعرض وما يوفّره من بيئة مميّزة للعارضين والزوار على حد سواء.

أوضح مالك، ممثل شركة فالكونا ليزر، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، أنّ شركته تحرص على المشاركة في معرض سهيل منذ سبع سنوات متتالية، نظرًا لما يتيحه من فرص مميزة للتعريف بالمنتجات والتواصل المباشر مع محبي الصيد ورياضة الصقور.

وبيّن مالك أنّ الشركة تعتمد في صناعاتها على جلود الغزلان والأبقار، وتقدّم تشكيلة واسعة من المستلزمات الخاصة بالصيد وسباقات الصقور، مثل الصواريخ والمناجل، إضافةً إلى منتجات فاخرة مصنوعة من الجلد الإيطالي المصمّم خصيصًا لتوفير أقصى درجات الراحة للصقور.

وعن الإقبال في السوق القطرية، قال إنّ الطلب قوي جدًا، مشيدًا بحجم المبيعات في الدوحة التي وصفها بـ"الممتازة" مقارنةً بمعارض أخرى شاركوا فيها خارج البلاد. وأكد أنّ المعرض يمثّل منصة مثالية لطرح منتجات جديدة وإبرام صفقات مهمّة، بما يعزز من مكانة حولا كوجهة أساسية لعشاق الصيد.

مشاركة سنوية

وفى أحد الأجنحة لشركة متخصصة في أدوات الصيد، قال ممثل الشركة عاشق على إن الشركة تحرص على المشاركة السنوية في المعرض منذ انطلاقه وحتى نسخته التاسعة الحالية، نظرًا لما يوفره من فرص مهمة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم المبيعات.

وأوضح للجزيرة نت، أن المعرض يتيح لهم فرصة عرض أحدث منتجاتهم لجمهور واسع من هواة الصيد والمتخصصين، وخاصة المناظير والتي تتراوح أسعارها بين 300 ريال و30 ألف ريال، إلى جانب مجموعة متنوعة من أدوات الصيد الأخرى التي تلبي احتياجات جميع مستويات الهواة والمحترفين.

صرّحت إيمان يوسف، ممثلة محلات الرحّال المشاركة في معرض سهيل، بأنّ الشركة تحرص على الحضور سنويًا منذ سبعة أعوام، نظرًا لما يمثّله المعرض من أهمية لهواة البر والتخييم والرحلات البحرية. وأشارت في حديثها إلى الجزيرة نت إلى أنّ المشاركة في المعرض تحقق للشركة مبيعات وأرباحًا ملحوظة، فضلًا عن كونها فرصة للتواصل بجمهور واسع من المهتمين بالأنشطة الخارجية.

وأضافت يوسف أنّ جناح الشركة يقدّم مجموعة متنوّعة من المستلزمات، تشمل مناظير تصل أسعارها إلى 17 ألف ريال، إلى جانب طائرات "درون" مزوّدة بتقنيات متطورة يتراوح سعرها بين 2000 و5000 ريال، مؤكدة أنّ هذا التنوع يلبّي تطلعات مختلف الزوّار من الهواة والمحترفين.