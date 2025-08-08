كيف ننقي المياه في زمن الحروب والمجاعات؟

في ظل الحروب والصراعات المسلحة، تتحول أبسط مقومات الحياة إلى تحديات كبيرة، وأهمها الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب. فمع تدمير البنية التحتية، وانقطاع الكهرباء، وتلوث مصادر المياه بسبب القصف أو تسرب المواد الكيميائية، يصبح الماء مصدرا للخطر بدلا من كونه مصدرا للحياة. وتتفاقم الأزمة في حالات المجاعات، حيث يؤدي سوء التغذية إلى ضعف المناعة، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة.

أهمية تنقية المياه في الطوارئ

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة، وتزداد هذه النسبة في مناطق النزاعات المسلحة، حيث تتعرض شبكات المياه والصرف الصحي للتدمير، مما يؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة مثل الكوليرا والتيفوئيد والإسهال الحاد، التي تشكل تهديدا كبيرا لحياة الأطفال وكبار السن.

توصي المنظمة بتوفير حد أدنى من المياه يبلغ 7.5 لترات يوميا للفرد في حالات الطوارئ، مع السعي لرفعها إلى ما بين 15 و20 لترا لتغطية الاحتياجات الأساسية.

تعد الأزمات في سوريا واليمن أمثلة واضحة على الكوارث الصحية الناتجة عن تلوث المياه، حيث ساهمت سنوات الحرب في تفشي الأوبئة، أما في قطاع غزة، فقد أدى الحصار المتواصل والغارات العسكرية المتكررة إلى تدهور شديد في إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، حيث أصبحت أزمة المياه أحد أخطر التحديات اليومية للسكان. وتشير تقارير حقوقية وإنسانية إلى أن المياه تستخدم كوسيلة ضغط في سياق النزاع، مما يزيد من معاناة المدنيين.

ووفقا لما ذكرته باولا نافارو، منسقة مشاريع المياه والصرف الصحي في منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة: "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون تحت وطأة القصف المستمر، تتفاقم محنتهم بسبب نقص المياه، إذ يضطر الكثيرون إلى شرب مياه غير صالحة، في حين لا يحصل آخرون على كميات كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية".

إعلان

وهذا يدفع السكان إلى الاعتماد على مصادر ملوثة وغير معالجة، مما يفاقم الوضع الإنساني والصحي بشكل خطير.

طرق تنقية المياه في حالات الطوارئ

عند غياب مصادر المياه النظيفة، تصبح تنقية المياه قبل الاستخدام المباشر خط الدفاع الأول، وعندما يتعذر الحصول على الفلاتر التجارية، تبرز الحاجة إلى حلول بديلة باستخدام خامات محلية بسيطة. وفيما يلي أبرز الطرق الفعالة لتنقية المياه في الظروف القاسية:

الترشيح باستخدام مواد محلية

يمكن صنع مرشح بدائي للمياه باستخدام مواد محلية متوفرة ورخيصة الثمن، مثل القماش النظيف، والرمل الناعم، والفحم النباتي المطحون، والحصى. تُرتّب هذه المواد في طبقات داخل زجاجة مقلوبة أو أنبوب بلاستيكي مقطوع، بحيث تقوم كل طبقة بدور محدد في التنقية: القماش لحجز الجزيئات الكبيرة، والرمل لالتقاط الجسيمات الدقيقة، الفحم لامتصاص بعض السموم والروائح، والحصى لتحسين تدفق المياه وعملية الترشيح.

يُعد هذا النوع من الفلاتر خطوة أولى فعّالة لتقليل العكارة وإزالة المواد الصلبة، لكنه لا يكفي وحده للقضاء على الجراثيم والطفيليات الدقيقة. لذلك، ينبغي دائمًا استكمال عملية التنقية بغلي المياه أو استخدام مواد تعقيم كيميائية لضمان سلامتها للشرب.

الغلي

يُعد الغلي من أبسط وأكثر الطرق فعالية لتعقيم المياه، إذ يقتل البكتيريا والفيروسات والطفيليات بكفاءة عالية. وتوصي مراكز مكافحة الأمراض بغلي المياه لمدة تتراوح بين دقيقة واحدة و3 دقائق قبل استخدامها في الشرب أو الطهي، نظرًا لقدرته الكبيرة على القضاء على معظم مسببات الأمراض البيولوجية.

ومع ذلك، فإن الغلي لا يزيل الملوثات الكيميائية أو المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، التي قد تتسرب إلى مصادر المياه نتيجة القصف أو تلوث التربة. كما أن هذه الطريقة تتطلب توفر مصدرا للوقود، وهو ما قد يحد من استخدامها في حالات الطوارئ التي تعاني من نقص في الطاقة.

التعقيم الكيميائي

تستخدم أقراص الكلور أو اليود، وكذلك الكلور السائل، كوسائل فعالة لتعقيم المياه في حالات الطوارئ، خاصة عند غياب الوقود أو أدوات الغلي. تضاف الجرعة المناسبة إلى الماء وتترك لمدة 30 دقيقة قبل الاستخدام، وتتميز بفعاليتها ضد معظم الجراثيم، لكنها أقل فاعلية تجاه بعض الطفيليات. أقراص الكلور متوفرة في مجموعات الإغاثة الطارئة، وتعد خيارا عمليا وخفيف الحمل.

ومع ذلك، قد تترك طعما أو رائحة غير محببة، ولا تزيل الملوثات الكيميائية. كما يفضل تجنب استخدام اليود من قبل الحوامل أو من يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية بسبب آثاره الصحية المحتملة.

التطهير بأشعة الشمس

تعتمد طريقة التعقيم الشمسي للمياه على تعبئتها في زجاجات بلاستيكية شفافة ووضعها تحت أشعة الشمس المباشرة لمدة 6 ساعات، حيث تعمل حرارة الشمس والأشعة فوق البنفسجية على قتل معظم البكتيريا والفيروسات، دون الحاجة إلى وقود أو مواد كيميائية. وتُعد هذه الطريقة مناسبة للمناطق المشمسة المحدودة الموارد، لكنها أقل فعالية مع المياه العكرة أو الملوثة كيميائيًا، كما أن اعتمادها الكامل على الظروف الجوية يقلل من موثوقيتها في البيئات الغائمة أو المليئة بالغبار. ورغم بساطتها، فإنها تمثل خيارًا مؤقتًا وفعّالًا لتعقيم المياه في حالات الطوارئ والمناطق النائية.

التقطير الشمسي

التقطير الشمسي وسيلة فعالة لتنقية المياه، خاصة في البيئات شديدة التلوث أو المالحة. تعتمد على تبخير الماء باستخدام حرارة الشمس ثم تكثيف البخار وجمعه في وعاء نظيف، لإزالة الأملاح والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية. تستخدم عبر وضع الماء الملوث في وعاء مغطى بغشاء بلاستيكي، لتتجمع قطرات الماء النقي بالتكاثف.

إعلان

تعالج هذه الطريقة التلوث البيولوجي والكيميائي، لكنها تنتج كميات قليلة نسبيا وتحتاج إلى تجهيزات بسيطة مثل أغطية بلاستيكية وحوض تكثيف. رغم بطئها، تعد خيارا آمنا ومناسبا في حالات الطوارئ والمناطق التي تفتقر لمصادر مياه آمنة.

التحديات الميدانية في مناطق النزاع

ورغم بساطة هذه الوسائل ونجاحها في إنقاذ الأرواح، فإن تطبيقها على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، خاصة في مناطق النزاع المسلح أو الانهيار الشامل للبنية التحتية. تشمل هذه التحديات نقص الوقود الضروري لعمليات الغلي، وندرة المواد الأساسية كالفحم أو الزجاجات البلاستيكية، بالإضافة إلى غياب الوعي الكافي بين السكان حول كيفية تنقية المياه بطرق آمنة وفعالة. هذه العقبات تؤثر سلبا على قدرة المجتمعات على استخدام الموارد المحدودة المتاحة لديها.

جهود الإغاثة والحلول المبتكرة

وللتغلب على هذه التحديات، ينبغي أن تشمل جهود الإغاثة توزيع فلاتر محمولة تعتمد على الأشعة فوق البنفسجية أو الفلاتر السيراميكية، وتوفير أقراص التعقيم كحل فوري في حالات الطوارئ. كما يجب إطلاق حملات توعية تشرح طرق تنقية المياه باستخدام المواد المتوفرة محليا، إلى جانب الاستفادة من تجارب منظمات إنسانية سابقة نجحت في استخدام تقنيات بسيطة مثل وحدات التنقية المحمولة التي تعمل بالبطاريات، لتوفير ملايين اللترات من المياه النظيفة في البيئات شديدة الهشاشة.

إن تنقية المياه ليست خيارا، بل هي شرط أساسي لكرامة وحياة الناس في أصعب الظروف.