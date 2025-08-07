5 أيام من النكهات العالمية في مهرجان تذوق كالغاري بكندا

كالغاري- على مدار 5 أيام، انطلق في مدينة كالغاري بمقاطعة ألبرتا الكندية مهرجان "تذوق كالغاري 2025″، الذي يجذب عشاق الطعام والنكهات العالمية المتنوعة، وسط أجواء مفعمة بالحيوية وأنشطة متعددة.

ويقام المهرجان في ساحة واسعة بالهواء الطلق وسط المدينة، ويستقطب يوميا مئات الزوار من عشاق الطعام الراغبين في اكتشاف نكهات وأطباق جديدة، حيث يجمع المهرجان نخبة من المطاعم المحلية وشاحنات الطعام، التي تقدم تشكيلة واسعة من الأكلات الكندية والأسيوية والأوروبية والطعام الحلال، إلى جانب الأطباق النباتية، والحلويات والمشروبات المصنعة من شركات محلية وعالمية.

وعلى هامش المهرجان، تقام عروض موسيقية حية تستمر طوال اليوم، وجانبا للحرف اليدوية التقليدية، وبيع الملابس، إلى جانب توفير منطقة مخصصة للأطفال تضم أنشطة ممتعة مثل القلاع النطاطة، وألعاب تفاعلية تبقي الصغار في أجواء حماسية خلال فترة الزيارة.

الترويج لنكهات جديدة

تجولت الجزيرة نت في أروقة المهرجان، وقابلت السيدة منار آمان، رائدة أعمال ناشئة، من أصول يمنية، تشارك في المهرجان بتقديم منتج الآيس كريم بنكهات جديدة مبتكرة، وتقول "معظم نكهات الآيس كريم في كندا تقتصر على الفانيليا والشكولاته، لذا قمت بإضافة نكهات جديدة مثل الفستق والفول السوداني وجوز الهند، تتناسب هذه النكهات مع الطقس الكندي البارد".

وتضيف منار للجزيرة نت، أن هدفها من المشاركة في المهرجان هو الترويج لمنتجها الجديد والتعريف به واستطلاع آراء الزوار حول النكهات المفضلة لديهم، "لدي مخطط في المستقبل القريب الانتقال من بائعة متنقلة إلى افتتاح مقهى دائم (كوفي شوب) وبيع الآيس كريم بالنكهات الجديدة".

أما الشاب داني، (38 عاما) صاحب مطعم "بانمي" بالشراكة مع زوجته: فيقول "هذه أول مشاركة لي في مهرجان الطعام، وهي تجربة ممتعة حقا، الزوار هنا رائعون، وقد أحبوا تجربة أطباق الباربيكيو التي نقدمها".

ويستطرد للجزيرة نت، "نحن متخصصون في تقديم أطباق فيتنامية تقليدية، ومطعمنا معروف بتنوع أصنافه، مثل لحم الخنزير المشوي على الفحم وشرائح اللحم المقدمة مع الخبز، معظم الزوار لم يكونوا على دراية بهذه الأطباق من قبل، لكنهم أعجبوا بها كثيرا وعادوا لشرائها أكثر من مرة".

تجربة رائعة تعزز التواصل

الزائر باسم راي، كندي من أصول باكستانية، يقول"جئت أنا وعائلتي واستمتعنا بتذوق أطباق ونكهات مختلفة، نحن كمسلمين ركزنا على الأطعمة الحلال المتوفرة، وكانت تجربة ممتعة للغاية، هذا الحفل الثقافي يجمع بين الشعوب عبر عرض الأطباق الشعبية من دول مثل روسيا، الصين، الهند، باكستان، وفيتنام".

ويضيف راي للجزيرة نت "لأول مرة أشارك في هذا الحدث، وقد اكتشفت أنواعا جديدة من الأطعمة لم أكن أعرفها من قبل، فوجدتها لذيذة وقابلة للتقبل، أنصح الجميع بحضور هذا النشاط الرائع الذي يعزز التواصل الثقافي من خلال فنون الطهي ويبرز تنوع الأطباق الشعبية في كالغاري".

ويعتبر المهرجان فرصة لرواد الأعمال الناشئين لعرض مواهبهم، أمام الزوار من مختلف الأعمار والخلفيات، وتقديم الأطباق والمأكولات المختلفة، والعروض الموسيقية الحية والأنشطة العائلية، حيث يهدف المهرجان وفقا لإدارته إلى تعزيز مكانة مدينة كالغاري كمركز للابتكار والتنوع الثقافي.