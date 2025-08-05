وداعا للهدر.. 4 وصفات رائعة باستخدام الموز الذابل

عندما يفقد الموز صلابته، يصعب تناوله كوجبة خفيفة، ويتحول من ثمرة متماسكة ومثالية إلى النضج الزائد بسهولة، مما يعني إهدار كميات كبيرة منه بعد التلف. ومع ذلك، يمكن هرس هذه الثمار اللذيذة واستخدامها بطرق اقتصادية في تحضير العديد من الأصناف الرائعة.

العمر الافتراضي للموز عند الشراء

أول ما ينبغي الانتباه إليه عند شراء الموز هو مدى نضجه. فإذا كنت تخطط لاستهلاكه خلال الأيام المقبلة، يُفضل اختيار حبات الموز التي لا تزال نهاياتها خضراء، مما يمنحها الوقت الكافي للنضج تدريجيا.

أما إذا كنت تنوي تناوله فورا، فاختر الموز الذي تظهر على قشرته بقع سوداء صغيرة، فهي مؤشر على نضجه التام واستعداده للأكل. في هذه الحالة، يُنصح بتخزينه في وعاء مكشوف على طاولة المطبخ، لأن وضعه في الثلاجة قد يؤدي إلى اسوداد القشرة دون التأثير على جودة الثمرة.

ومن ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها باستخدام الموز الناضج أو الذابل:

خبز الموز التقليدي

من الطرق الشائعة لاستخدام الموز بعد نضجه استخدامه لتحضير المخبوزات، وأشهرها خبز الموز التقليدي الذي يمكن تناوله مثل الكيك مع إضافة الكريمة المخفوقة.

المكونات:

150 غرام زبدة في حرارة الغرفة.

زبدة لدهن وعاء الطهي.

150 غرام سكر ناعم.

بيضتان كبيرتان مخفوقتان.

150 غرام دقيق ذاتي التخمير.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

موزتان ناضجتان جدا مهروستان.

سكر بودرة للتزيين.

طريقة التحضير

اخفقي الزبدة الطرية مع السكر الناعم حتى تحصلي على مزيج ناعم، هش، وفاتح اللون يشبه الكريمة. أضيفي البيضتين المخفوقتين تدريجيا مع الدقيق، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من البيكنج باودر والموز المهروس.

اسكبي الخليط في قالب مبطن بورق الزبدة، واخبزيه في فرن مسخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة تقريبا، أو حتى ينضج تماما. لاختبار النضج، اغرزي عود أسنان أو سيخا خشبيا في وسط الكيكة؛ إذا خرج نظيفا، فهي جاهزة.

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يُترك خبز الموز ليبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم يُنقل إلى رف سلكي ليبرد تمامًا قبل التقطيع.

للتزيين: امزجي 50 غراما من سكر التزيين (Icing Sugar) مع 3 ملاعق صغيرة من الماء حتى تحصلي على قوام سائل، ثم وزعيه على سطح الكيكة، وزيّني الوجه برش الجوز المجروش أو شرائح اللوز حسب الرغبة.

مافن الموز بالكراميل

المكونات:

كوب ونصف من الماء المغلي.

¾ كوب من الشوفان.

½ كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من السكر البني. كوب واحد من السكر الأبيض.

كوب واحد من الموز المهروس الناضج جدًا.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

كوب و¾ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

وللتزيين:

علبة واحدة من الحليب المكثف المحلى بنكهة الكراميل.

كوب من الجوز المفروم (اختياري).

كوب واحد من جوز الهند المبشور.

½ كوب من الزبدة المذابة.

¼ كوب من الكريمة الثقيلة.

طريقة التحضير:

في البداية، ينقع الشوفان في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة حتى يتشرب ويصبح لينا. في وعاء آخر، تُخفق الزبدة مع السكر البني والأبيض حتى يصبح الخليط كريميا، ثم يُضاف الموز والبيض والفانيليا ويُقلب جيدًا، ثم يُدمج معه خليط الشوفان.

تُنخل المكونات الجافة (الدقيق، صودا الخبز، القرفة، الملح) وتُضاف إلى الخليط مع التحريك حتى يتجانس. يُوزع المزيج في قوالب مافن مدهونة أو مبطنة، ويُخبز في فرن محمى مسبقًا لمدة 20 دقيقة تقريبًا، حتى يخرج العود نظيفًا عند غرسه.

بعد أن يبرد المافن قليلًا، تُصنع ثقوب صغيرة في وسطه ويُسكب فيها الحليب المكثف بالكراميل. يُترك ليبرد تمامًا، ثم يُزين بخليط من السكر البني والجوز وجوز الهند والزبدة المذابة والكريمة. يمكن تزيينه بشرائح موز أو مكسرات حسب الرغبة.

آيسكريم الموز والكريمة

في وصفة سهلة وسريعة، يمكن استغلال الموز الناضج أو الذابل لتحضير مثلجات ناعمة وشهية تُقدَّم مع الكريمة المخفوقة ومجروش المكسرات أو البسكويت حسب الرغبة.

لتحضير الوصفة، تُستخدم 3 موزات ناضجة تُقطّع إلى قطع صغيرة وتُجمّد، بالإضافة إلى موزة واحدة تُقطّع إلى شرائح رفيعة للتزيين. يُضاف إلى ذلك كوب من الكريمة المخفوقة و¾ كوب من بسكويت الفانيليا المحشو.

في الخطوة الأولى، تُوضع قطع الموز المجمدة في خلاط أو محضّرة طعام قوية، وتُخلط على سرعة منخفضة حتى يصبح الموز بقوام كريمي هش، يشبه الآيس كريم. بعد ذلك، يُخلط الموز الكريمي مع نصف كوب من رقائق بسكويت الفانيليا.

يُوزع الخليط في 4 أطباق تقديم، ويُزين بالموز الطازج المقطع ومجروش البسكويت أو المكسرات حسب الذوق.