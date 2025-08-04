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115 ألف زائر لأوزون غول التركية.. لماذا يتهافت السياح العرب على "لؤلؤة طرابزون"؟

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تستقطب بحيرة أوزون غول التركية السياح من مختلف أرجاء العالم وتشتهر بكثافة غاباتها وغناها النباتي (شترستوك)
4/8/2025-|آخر تحديث: 17:59 (توقيت مكة)

تعتبر منطقة أوزون غول بولاية طرابزون شمال تركيا وجهة مفضلة للسياح العرب، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة، ومناخ معتدل يوفر ملاذا من حرارة الصيف، فضلا عن حسن الاستقبال والضيافة.

وباتت أوزون غول التي استقطبت نحو 115 ألف سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تتصدر خيارات الزوار العرب، لما تقدمه من خدمات سياحية متكاملة، وبيئة هادئة تُلائم العائلات ومحبي الاستجمام والمغامرة.

وإلى جانب السياح العرب، تستقطب المنطقة التي تضم بحيرة أوزون غول الشهيرة سياحا آخرين من دول في الشرق الأوسط، وتحظى باهتمامهم البالغ.

115 ألف سائح

مدير جمعية السياحة والثقافة وحماية البيئة بمنطقة أوزون غول عبد الله أوزان، قال إن غالبية السياح يأتون من الشرق الأوسط، لا سيما السعودية والكويت وقطر والبحرين والأردن، فضلا عن العراق وأذربيجان وإيران.

وأضاف أوزان "رغم أننا في فصل الصيف، فإن درجة الحرارة في منطقة أوزون غول تبلغ 24 درجة، ما يجعلها في مقدمة الوجهات السياحية للقادمين من دول الشرق الأوسط"، التي تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة.

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تقع أوزون غول الواقعة في ولاية طرابزون التركية على ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر (شترستوك)

وكشف أن "عدد السياح القادمين إلى أوزون غول في ازدياد عاما بعد عام"، مضيفا "في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تراوح عدد السياح بين 108 آلاف و115 ألف".

وهو ما شكل زيادة في عدد السياح قياسا مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ العدد 95 ألف سائح، وفق أوزان.

ورغم تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران (13 يونيو/حزيران الماضي واستمراره 12 يوما)، فإن "الزخم عاد من جديد، حيث بلغ معدل الحجوزات الفندقية في منطقة أوزون غول بين 70 و80 بالمئة (من القدرة الاستيعابية)".

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال أوزان إنهم يطمحون لاستقبال أكبر عدد من السياح في منطقة أوزون غول حتى نهاية العام الجاري، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات للسياح.

وأشار في هذا السياق إلى "حسن الضيافة والاستقبال الذي يحظى بهما السياح، مع وجود رقابة من قِبل الحكومة على الأسعار والخدمات التي تقدمها المنشآت في المنطقة".

Tourists paddle in a lake at Uzungol, Trabzon, Turkey on Thursday, Aug. 15, 2019. The relaxed cordiality between pious Saudis and their Turkish hosts masks a power struggle between the two Sunni Muslim rivals as Turkey tries to gain greater influence in the Arab world. Photographer: Kerem Uzel/Bloomberg via Getty Images
استقطبت أوزون غول التركية نحو 115 ألف سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025 (غيتي)

ودعا أوزان السياح لتقديم شكوى فورية لجهات الرقابة السياحية التركية في حال لاحظوا أي تجاوز، لا سيما الأسعار، رغم تشديده على أن كافة المنشآت والمحال تخضع للرقابة.

ممارسة أنشطة

وإلى جانب الطبيعة الخلابة وحسن الضيافة في أوزون غول، ذكر أوزان أن السياح بإمكانهم ممارسة العديد من الأنشطة، بينها الطيران الشراعي وقيادة مركبات الدفع الرباعية في أحضان الطبيعة، وممارسة المشي في مسارات مخصصة على ضفاف البحيرة ووسط الغابات.

بدوره، قال جمال بدارني من فلسطين إنه قصد المنطقة لكثرة الأخبار التي سمع بها عن المنطقة، ووجد فيها كل شي متعلق بجمال الطبيعة.

أما سفيان المعيني القادم من العراق، فقال "جئنا اليوم لأجمل منطقة في البحر الأسود، واندهشنا بجمال الطبيعة وحسن المنظر والاستقبال".

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درجة الحرارة في منطقة أوزون غول التابعة لولاية طرابزون التركية تبلغ 24 درجة خلال فصل الصيف (شترستوك)

وأشاد المعيني بحسن ضيافة الأتراك ومبادراتهم بمساعدة السياح العرب القادمين للمنطقة، قائلا "لم نشعر بأننا سياح، بل شعرنا كأننا في دولتنا".

ورغم إعجابه الكبير بمنطقتي "خضر نبي" و"همسي كوي" التي زارهما خلال زيارته لتركيا، فإن منطقة أوزون غول كان لها النصيب الأكبر في قلبه، وفق قوله.

ولا يقصد منطقة أوزون غول السياح العرب فحسب، بل يقصدها سياح محليون وأجانب، لا سيما الأتراك المقيمين في الدول الأوروبية.

المواطن التركي أونال ديبسيز غول المقيم في ألمانيا، أعرب عن سعادته الكبيرة لزيارة المنطقة مع أسرته، وقضاء عطلته الصيفية فيها، والتي كان يهدف لزيارتها منذ سنوات.

وأضاف غول "كنت أطمح دائما لزيارتها، واليوم تمكنت من زيارتها"، ووصف المكان بأنه "جميل جدا، إذ يقع في أحضان الطبيعة".

وتستقطب بحيرة أوزون غول السياح من مختلف أرجاء العالم، خاصة القادمين من الدول العربية، حيث تشتهر بكثافة غاباتها وغناها النباتي، وتتمتع بمرافق سياحية متنوعة، كما يستمتع الزوار بالأنشطة السياحية المختلفة، وتقع على ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر.

المصدر: وكالة الأناضول

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