زيت محرك السيارة.. إجراءات بسيطة تحميك من خسائر كبيرة

يُعد زيت المحرك بمثابة شريان الحياة لأي سيارة، فهو لا يقتصر على تزييت الأجزاء المعدنية المتحركة، بل يسهم أيضا في تبريد المحرك ومنع تآكل مكوناته الداخلية. غير أن الحفاظ على هذا الشريان يتطلب متابعة دقيقة، إذ إن أي نقص أو زيادة في مستوى الزيت قد يقود إلى أضرار جسيمة، تصل أحيانا إلى تلف المحرك بالكامل.

ولهذا تنصح مجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونغ" بضرورة قياس مستوى الزيت بانتظام، ليس فقط للتأكد من كميته، بل أيضا لمراقبة لونه وقوامه باعتبارهما مؤشرا على صحة المحرك.

مخاطر النقص والزيادة

توضح المجلة أن انخفاض مستوى الزيت يحرم المحرك من التزييت الكافي، مما يؤدي إلى ارتفاع الاحتكاك وزيادة الحرارة، وهو ما قد يتسبب في تلف مبكر أو حتى توقف كامل للمحرك.

وفي المقابل، فإن زيادة الزيت عن الحد المطلوب لا تقل خطورة، إذ تؤدي إلى تكوّن رغوة تقلل من فعالية التزييت، وترفع الضغط داخل المحرك، وهذا قد يضر عناصر الإحكام ويؤثر سلبا على نظام العادم.

مؤشرات لون وقوام الزيت

الأمر لا يقتصر على كمية الزيت وحدها، إذ يمكن للون الزيت وقوامه أن يكشفا عن حالة المحرك:

الزيت الجديد عادة كهرماني اللون وذو ملمس انسيابي.

مع الاستخدام يتحول تدريجيا إلى بني داكن أو أسود ويصبح أكثر لزوجة، وهو أمر طبيعي.

في حال ظهور رغوة بيضاء أو رائحة قوية للبنزين، أو وجود برادة معدنية أو تآكل مطاطي، فإنها مؤشرات خطيرة تستدعي فحص المحرك على الفور.

ولهذا توصي المجلة بالالتزام بالفحص الدوري، واستخدام الزيت الموصى به من الشركة المصنعة، إضافة إلى مراعاة مواعيد التغيير المحددة لتفادي التآكل المبكر وتقليل تكاليف الإصلاح.

خطوات القياس اليدوي

لقياس الزيت يدويا:

أوقف السيارة على أرض مستوية.

أطفئ المحرك واتركه يبرد 10 دقائق على الأقل حتى يعود الزيت من الأجزاء العلوية إلى خزان الزيت.

افتح غطاء المحرك واسحب مقياس الزيت، نظفه بقطعة قماش نظيفة، ثم أعد إدخاله واسحبه مجددا لقراءة المستوى.

القياس المثالي يجب أن يكون بين علامتي (MAX) و(MIN) ويفضل أن يقترب من 3 أرباع السعة من دون تجاوز الحد الأعلى، إذ إن الزيادة قد تسبب أضرارا.

شاشة القياس الرقمية

في السيارات المزودة بشاشة رقمية، يمكن التحقق من مستوى الزيت عبر قائمة النظام. وإذا ظهر تحذير أو أضاءت لمبة ضغط الزيت، فيجب التوقف فورا والتأكد من تعبئة الزيت بالكميات المطلوبة، مع الحرص على إضافة الزيت تدريجيا لتفادي تجاوز الحد الأعلى.

نوعية الزيت وإجراءات السلامة

تشدد المجلة الألمانية على ضرورة استخدام زيت يتطابق مع مواصفات الشركة المصنعة من حيث اللزوجة (SAE) لأن الزيت غير المناسب قد يؤدي إلى تلف المحرك. كما يجب إدخال الزيت فقط من خلال فتحة التعبئة المخصصة، وعدم سكبه عبر قناة مقياس الزيت.

وفي حال استمرار إضاءة لمبة الزيت حتى بعد ضبط المستوى، فهذا مؤشر على خلل في مضخة الزيت أو مكونات أساسية أخرى داخل المحرك، مما يستدعي التوقف وطلب المساعدة من ورشة مختصة.

وفي النهاية، تذكّر أن زيت المحرك ليس مجرد سائل تشحيم، بل هو حارس خفي لعمر سيارتك وأدائها. وفحصه المنتظم قد يوفر عليك آلاف الدولارات من تكاليف الإصلاح.