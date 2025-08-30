تناول محار نيء يتسبب في وفاة شخصين بعد إصابتهما ببكتيريا قاتلة

توفي شخصان في ولاية لويزيانا الأميركية بعد إصابتهما ببكتيريا آكلة للحم نتيجة تناول محار نيء، وحذرت السلطات الصحية في الولاية من تزايد الحالات.

كان المحار ملوثا ببكتيريا "فيبريو فولنيفيكوس"، وهي نوع من البكتيريا التي تعيش في المياه الساحلية وتزداد بين شهري مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع درجات الحرارة.

يمكن أن يُصاب الأشخاص عند تناول المحار أو المأكولات البحرية النيئة أو غير المطهوة جيدا.

حتى 31 يوليو/تموز من هذا العام، أبلغت لويزيانا عن 17 حالة إصابة بـ"فيبريو فولنيفيكوس"، توفي منهم 4 أشخاص.

وجاء في البيان الصحي للولاية "خلال نفس الفترة الزمنية على مدى السنوات العشر الماضية، تم تسجيل متوسط 7 حالات إصابة وحالة وفاة واحدة سنويا في لويزيانا".

كما جرى الإبلاغ عن تفشٍ منفصل لبكتيريا السالمونيلا مرتبط ببيض تمت إزالته من الأسواق، حيث تسبب هذا التفشي في إصابة 95 شخصا منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

ما بكتيريا "فيبريو فولنيفيكوس"؟

نوع من البكتيريا الطبيعية في المياه الساحلية المالحة أو قليلة الملوحة. وهي أكثر شيوعا في الصيف وأوائل الخريف (مايو/أيار–أكتوبر/تشرين الأول).

لا تؤثر فقط عن طريق الأكل، بل يمكن أن تدخل الجسم من خلال جروح مفتوحة ملامسة للمياه الملوثة.

خطورتها

تُعرف بـ "البكتيريا الآكلة للحم" لأنها قد تسبب التهابات شديدة في الأنسجة تؤدي أحيانا إلى بتر الأطراف أو الوفاة.

معدل الوفاة قد يصل إلى 30–40% عند الإصابة بالتهابات الدم الناتجة عنها.

الفئات الأكثر عرضة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة.

مرضى السكري وضعف المناعة.

كبار السن.

كيف تتجنب الإصابة؟

تجنب تناول المحار والمأكولات البحرية النيئة أو غير المطهوة جيدا.

غسل اليدين والأدوات جيدا بعد التعامل مع المأكولات البحرية.

حماية أي جروح من ملامسة مياه البحر أو المحار النيء.

مراجعة الطبيب فورا عند ظهور أعراض مثل: الإسهال الشديد، الحمى، الاحمرار أو التورم في الجلد بعد التعرض لمياه البحر أو تناول المحار.