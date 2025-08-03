أسلوب حياة|تطوير الذات

أبرزها الطعام والإرهاق والهواتف.. نصائح لتفادي مصادر التشتيت أثناء القيادة

Distracted driving concept. Shocked scared handsome young indian man in casual outfit driver using smartphone while driving auto, got car accident. Guy holding phone in his hand, crushed automobile
استخدام الهواتف الذكية أثناء قيادة السيارة بات أحد أبرز أسباب فقدان التركيز وحوادث السير (شترستوك)
3/8/2025-|آخر تحديث: 16:00 (توقيت مكة)

تُعد سرعة الاستجابة من العناصر الحاسمة في القيادة الآمنة، إذ قد تسهم في تجنب الحوادث وتفادي المواقف الخطرة على الطريق.

وفي هذا السياق، يشدد نادي السيارات الأوروبي على أهمية تفادي مصادر التشتيت التي قد تؤثر على تركيز السائق أثناء القيادة، موصيا بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز السلامة على الطرق.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

الهواتف الذكية خطر متزايد

بات استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة أحد أبرز أسباب فقدان التركيز، إذ يلجأ كثير من السائقين إلى كتابة الرسائل، أو إجراء المكالمات، أو تعديل إعدادات تطبيقات الملاحة أثناء تحرك المركبة. وهذه الأفعال قد تبدو بسيطة، لكنها تنطوي على مخاطر جسيمة.

فعلى سبيل المثال، إذا صرف السائق نظره عن الطريق لمدة 3 ثوان فقط أثناء السير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، فإنه يقطع مسافة تُقدّر بـ40 مترا دون أن يرى ما أمامه. أما على سرعة 130 كيلومترا في الساعة، فتصل هذه المسافة إلى نحو 108 أمتار، وهي مسافة كافية لوقوع حادث خطير.

Driving car and using phone to text. Driver using cellphone. Accident, crash and danger in traffic. Man texting with mobile app. Distracted by mobilephone. Checking sms message with smartphone.
استخدام الهواتف الذكية أثناء قيادة السيارة ينطوي على مخاطر جسيمة (شترستوك)

ولتقليل هذا الخطر، يُفضل استخدام خاصية التحكم الصوتي في الهاتف، شرط أن تبقى العينان موجهتين نحو الطريق طوال الوقت. أما في حال الحاجة المُلحة لاستخدام الهاتف، فيُنصح بالتوقف جانبا قبل ذلك.

أهمية ضبط المرايا والمقاعد

من مصادر التشتيت أيضا قيام السائق بضبط مرايا السيارة أو تحريك المقعد أثناء القيادة، مما قد يُفقده السيطرة اللحظية على المركبة. ولذا يُوصى بإجراء جميع هذه التعديلات قبل بدء الرحلة.

الطعام والشراب.. وعادات قد تُكلف الكثير

تناول الطعام أو المشروبات أثناء القيادة قد يبدو أمرا عاديا لدى البعض، لكنه يندرج ضمن مصادر التشتيت الخطيرة، خاصة وأن السائق غالبا ما يستخدم يدا واحدة فقط لتوجيه المركبة، بينما ينشغل بالأخرى في فتح عبوة أو إمساك زجاجة قد تكون موضوعة في مكان يصعب الوصول إليه.

Asian woman driver hold and eat hamburger and french fries in car, dangerous and risk an accident.
ينصح الخبراء سائقي السيارات بالتوقف جانبا لتناول الطعام بهدوء بعيدا عن انشغالات القيادة (شترستوك)

ولتقليل هذه المخاطر، ينبغي تجهيز الطعام والمشروبات مسبقا، ووضعها في أماكن يسهل الوصول إليها دون صرف النظر عن الطريق. ومع ذلك، تبقى النصيحة الأمثل هي التوقف جانبا لتناول الطعام بهدوء بعيدا عن انشغالات القيادة.

الإرهاق والتعب عدو صامت خلف المقود

يشكل الإرهاق أثناء القيادة تهديدا صامتا قد يؤدي إلى غفوة مفاجئة، ويُعد من أخطر ما يمكن أن يواجهه السائق على الطريق. ولا تقدم القهوة أو مشروبات الطاقة سوى تحفيز مؤقت لا يعالج أصل المشكلة.

إعلان

ولذا، يؤكد الخبراء أهمية أخذ فترات راحة منتظمة خلال الرحلات الطويلة، لضمان بقاء السائق في حالة من التركيز واليقظة.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

إعلان