أبرزها الطعام والإرهاق والهواتف.. نصائح لتفادي مصادر التشتيت أثناء القيادة

تُعد سرعة الاستجابة من العناصر الحاسمة في القيادة الآمنة، إذ قد تسهم في تجنب الحوادث وتفادي المواقف الخطرة على الطريق.

وفي هذا السياق، يشدد نادي السيارات الأوروبي على أهمية تفادي مصادر التشتيت التي قد تؤثر على تركيز السائق أثناء القيادة، موصيا بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز السلامة على الطرق.

الهواتف الذكية خطر متزايد

بات استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة أحد أبرز أسباب فقدان التركيز، إذ يلجأ كثير من السائقين إلى كتابة الرسائل، أو إجراء المكالمات، أو تعديل إعدادات تطبيقات الملاحة أثناء تحرك المركبة. وهذه الأفعال قد تبدو بسيطة، لكنها تنطوي على مخاطر جسيمة.

فعلى سبيل المثال، إذا صرف السائق نظره عن الطريق لمدة 3 ثوان فقط أثناء السير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، فإنه يقطع مسافة تُقدّر بـ40 مترا دون أن يرى ما أمامه. أما على سرعة 130 كيلومترا في الساعة، فتصل هذه المسافة إلى نحو 108 أمتار، وهي مسافة كافية لوقوع حادث خطير.

ولتقليل هذا الخطر، يُفضل استخدام خاصية التحكم الصوتي في الهاتف، شرط أن تبقى العينان موجهتين نحو الطريق طوال الوقت. أما في حال الحاجة المُلحة لاستخدام الهاتف، فيُنصح بالتوقف جانبا قبل ذلك.

أهمية ضبط المرايا والمقاعد

من مصادر التشتيت أيضا قيام السائق بضبط مرايا السيارة أو تحريك المقعد أثناء القيادة، مما قد يُفقده السيطرة اللحظية على المركبة. ولذا يُوصى بإجراء جميع هذه التعديلات قبل بدء الرحلة.

الطعام والشراب.. وعادات قد تُكلف الكثير

تناول الطعام أو المشروبات أثناء القيادة قد يبدو أمرا عاديا لدى البعض، لكنه يندرج ضمن مصادر التشتيت الخطيرة، خاصة وأن السائق غالبا ما يستخدم يدا واحدة فقط لتوجيه المركبة، بينما ينشغل بالأخرى في فتح عبوة أو إمساك زجاجة قد تكون موضوعة في مكان يصعب الوصول إليه.

ولتقليل هذه المخاطر، ينبغي تجهيز الطعام والمشروبات مسبقا، ووضعها في أماكن يسهل الوصول إليها دون صرف النظر عن الطريق. ومع ذلك، تبقى النصيحة الأمثل هي التوقف جانبا لتناول الطعام بهدوء بعيدا عن انشغالات القيادة.

الإرهاق والتعب عدو صامت خلف المقود

يشكل الإرهاق أثناء القيادة تهديدا صامتا قد يؤدي إلى غفوة مفاجئة، ويُعد من أخطر ما يمكن أن يواجهه السائق على الطريق. ولا تقدم القهوة أو مشروبات الطاقة سوى تحفيز مؤقت لا يعالج أصل المشكلة.

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ولذا، يؤكد الخبراء أهمية أخذ فترات راحة منتظمة خلال الرحلات الطويلة، لضمان بقاء السائق في حالة من التركيز واليقظة.