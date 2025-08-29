الخبراء يحسمون الجدل: لا ضرر من غلي الماء أكثر من مرة

ما تزال المشروبات الساخنة، وفي مقدمتها الشاي والقهوة، الأكثر انتشارا واستهلاكا على مدار العام، حتى في أكثر دول العالم دفئا، فالناس يحبونها كثيرا، وتشغل حيزا كبيرا من حياتهم، حيث يشربونها للاستيقاظ أو التهدئة أو الاسترخاء، وتُقرّبهم من بعضهم البعض، وتساعدهم على الاحتفال باللحظات الخاصة.

لذا، من المتوقع أن يحقق السوق العالمي لغلايات تحضير المشروبات الساخنة، إيرادات تقدر بنحو 5 مليارات دولار أميركي في عام 2025، وأن يشتري العالم نحو 160 مليون غلاية بحلول عام 2030.

ولأن غلايات تحضير المشروبات الساخنة، بتصميماتها الأنيقة وميزاتها المتطورة، "أصبحت من أساسيات المنزل في كل مكان تقريبا"، كما يقول البروفيسور فيصل هاي، عميد كلية الهندسة بجامعة ولونغونغ الأسترالية، سنتناول تفنيد الخبراء لبعض الشائعات حول أمان وصحة استخدامها.

إعادة غلي ماء الغلاية لا يسبب ضررًا

مع أن "غلي الماء يُطهّره"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. هناك مزاعم بأن "غلي الماء أكثر من مرة سيجعله ضارا، ولذلك يجب إفراغ الغلاية في كل مرة"، كما يقول الدكتور فيصل، موضحا أنه غالبا ما تُصاحب هذه الادعاءات حجة مفادها أن "إعادة غلي الماء تؤدي إلى تراكم مواد خطرة، مثل الزرنيخ، أو أملاح مثل النترات والفلورايد".

لكنه يؤكد أن هذا "غير صحيح"، وأنه لن يحدث "ما دامت المياه نقية"، تتمتع بمعايير جودة كتلك التي حددتها هيئة مياه الشرب الأسترالية، على سبيل المثال، وهي:

رقم هيدروجيني (بي إتش) قلوي بعض الشيء.

مواد صلبة ذائبة منخفضة بما يكفي لتجنب تراكم الترسبات.

كميات ضئيلة من المعادن مثل الحديد والرصاص.

مستويات منخفضة من المغنيسيوم.

مستويات صوديوم أقل بكثير من تلك الموجودة في المشروبات الغازية.

الدليل العلمي: غلي الماء النقي مرارا غير ضار

في معرض تفسيره العلمي لعدم إمكانية تسبب إعادة غلي المياه النقية في أضرار صحية، قال البروفيسور فيصل في مقاله البحثي المنشور على موقع جامعة ولونغونغ، "تشير النتائج المنشورة عام 2020، إلى أن تركيز المستويات المنخفضة من المواد الكيميائية والمركبات غير العضوية (مثل المعادن والأملاح) في الماء، لا يصل إلى درجة تشكل خطرا.

كما أنه "من غير المرجح عمليا أن يحدث"، لأن تركيز المواد الكيميائية والمركبات العضوية يحتاج إلى تبخر بعض الماء، والتبخر يحدث عند درجة الغليان، عندما يتحول الماء إلى بخار، ومعظم الغلايات الكهربائية مصممة للغليان لفترة وجيزة قبل أن تنطفئ تلقائيا، ومن ثم يكون فقدان الماء عن طريق التبخر ضئيلا جدا ولا يسمح بحدوث أية تركيزات قد تكون ضارة.

أمثلة عملية مطمئنة

يضرب الدكتور فيصل بعض الأمثلة العملية الداعمة لتفسيره العلمي، فيقول:

لنفترض أنك غليت صباحا لترا من الماء، محتوى الفلورايد فيه ضمن حدود معايير المياه النقية المعتمدة، وهو 1 مليغرام لكل لتر.

وقمت بتحضير كوب من الشاي باستخدام 200 مل من هذا الماء المغلي، ثم حضّرت كوبا آخر من الشاي بعد الظهر بإعادة غلي الماء المتبقي.

في كلتا الحالتين، سيكون محتوى الفلورايد في كل كوب من الشاي متماثلا، ما دمت تسارع بإيقاف التسخين بعد بدء الغليان بفترة وجيزة، مما يجعل فقدان الماء عن طريق التبخر ضئيلا.

لنفترض أنك عند تحضير الكوب الثاني، تركت الماء يغلي حتى تبخر 100 مل منه، يقول الدكتور فيصل، "حتى في هذه الحالة، لن تكون كمية الفلورايد التي ستستهلكها في الكوب الثاني (0.23 مليغرام) أعلى بكثير من كمية الفلورايد التي استهلكتها في الكوب الأول (0.20 مليغرام).

وينطبق الأمر نفسه على أي معادن أو مواد عضوية أخرى قد تحتوي عليها المياه المستخدمة.

أيضا، تركيز الرصاص الآمن في المياه النقية وفقا للمعايير المعتمدة، أقل من 0.0001 مليغرام لكل لتر، وللوصول إلى تركيز رصاص غير آمن في كوب من الماء المغلي سعة 200 مل فقط، (وهو 0.01 مليغرام لكل لتر، وفقا للإرشادات الأسترالية)، سنحتاج إلى غلي نحو 20 لترا من الماء للحصول على ذلك الكوب.

يقول الدكتور فيصل "طالما أن الماء الذي تستخدمه نقيا ويتوافق مع إرشادات مياه الشرب المعتمدة، فسيظل آمنا وصالحا للشرب حتى بعد غليه المتكرر، ولن يصل تركيزه إلى مستويات ضارة في غلايتك".

9 نصائح هامة للتعامل مع الغلاية الكهربائية

هذه مجموعة من أهم النصائح التي يقدمها موقع "كيتشن إيد"، للاستفادة من الغلاية الكهربائية وتنظيفها واستخدامها بأمان:

إلى جانب تحضير العديد من المشروبات الساخنة، يُمكن الاستفادة من الغلاية الكهربائية في تسخين الماء اللازم للحساء أو دقيق الشوفان، وتسريع سلق المعكرونة، وتنظيف زجاجات الأطفال أو تحضير حليب الأطفال.

قبل استخدام غلاية جديدة يجب غسلها بالماء والصابون، أو ملؤها بالماء وغليه، ثم التخلص منه.

لا تملأ الغلاية أكثر من اللازم، وانتبه لمؤشرات الحد الأقصى للملء.

لا تغمر قاعدة الغلاية أو السلك أو القابس أو جسم الغلاية في الماء أو أي سوائل أخرى.

افصل الغلاية عن مقابس الكهرباء عند عدم استخدامها وقبل التنظيف.

توخَّ الحذر عند صب الماء المغلي، وصب ببطء لتجنب تناثره.

لا تُضِف أي سوائل أخرى غير الماء داخل الغلايات الكهربائية.

يُنصح بتنظيف الغلاية يوميا، وإزالة الترسبات الكلسية مرة واحدة شهريا، بتسخين مقدار من الخل الأبيض أو عصير الليمون أو صودا الخبز، وتركه قليلا، ثم فركه بإسفنجة أو قماشة ناعمة، ثم شطف الغلاية وتجفيفها.

للحفاظ على نظافة الجزء الخارجي من غلايتك، امسحها بقطعة قماش مبللة بمنظف أطباق، مع الحرص على عدم دخول الصابون إلى الغلاية، ثم اشطفها وجففها ولمّعها بقطعة قماش ناعمة مبللة بملعقة صغيرة من زيت الزيتون.