تحسّن النوم والهضم والذاكرة.. إليك فوائد جوزة الطيب وأخطارها

تُعد جوزة الطيب بذرة عطرية صغيرة تُستخرج من شجرة الميريستيكا الاستوائية، وتُستخدم على نطاق واسع في المطابخ العالمية بفضل نكهتها الدافئة والغنية التي تمنح تميزا خاصا للحلويات والأطباق المالحة والمشروبات.

وتُزرع هذه الشجرة في مناطق مثل إندونيسيا والهند وسريلانكا، مما يجعل جوزة الطيب من التوابل المرموقة عالميا، لكن قيمتها تتجاوز المذاق، إذ تحتوي على مركبات طبيعية ذات فوائد صحية أخرى، مثل دعم الهضم وتحسين النوم، لكن الإفراط في تناولها قد يقلب الموازين ليحولها إلى مصدر للسموم.

جوزة الطيب كنز في بذرة صغيرة

تتميز جوزة الطيب بثراء تركيبتها، إذ تحتوي على مركبات نباتية فعالة مثل الميريستيسين والسافرول واليوجينول والتربينول، إلى جانب معادن مهمة كالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز، فضلا عن الألياف الغذائية، وهذه العناصر مجتمعة تمنحها خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، وتعمل كمهدئات طبيعية.

ومن أبرز فوائدها:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: تحفّز إفراز إنزيمات الهضم، مما يخفف الانتفاخ والتقلصات وعسر الهضم، وقد اُستخدمت في طب الأيورفيدا علاجا تقليديا للغثيان واضطرابات المعدة.

تحفّز إفراز إنزيمات الهضم، مما يخفف الانتفاخ والتقلصات وعسر الهضم، وقد اُستخدمت في طب الأيورفيدا علاجا تقليديا للغثيان واضطرابات المعدة. دعم وظائف الدماغ: كشفت دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية الكندية (يناير/كانون الثاني 2024) أن مركب الميريستيسين يساعد على تحسين الذاكرة ويعزز الوظائف الإدراكية، ويقي من أمراض عصبية مثل ألزهايمر بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب.

كشفت دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية الكندية (يناير/كانون الثاني 2024) أن مركب الميريستيسين يساعد على تحسين الذاكرة ويعزز الوظائف الإدراكية، ويقي من أمراض عصبية مثل ألزهايمر بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب. تخفيف الألم: تعمل مركباتها كمضادات للالتهاب، مما يساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات وتسريع الشفاء عبر تعزيز تدفق الدم.

تعمل مركباتها كمضادات للالتهاب، مما يساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات وتسريع الشفاء عبر تعزيز تدفق الدم. تحسين النوم: بفضل تأثير مركبي التربينول والميريستيسين المهدئ للجهاز العصبي، وتُستخدم تقليديا بإضافتها إلى الحليب الدافئ لعلاج الأرق.

بفضل تأثير مركبي التربينول والميريستيسين المهدئ للجهاز العصبي، وتُستخدم تقليديا بإضافتها إلى الحليب الدافئ لعلاج الأرق. صحة القلب: مضادات الأكسدة فيها تساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

مضادات الأكسدة فيها تساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. مكافحة البكتيريا: زيوتها الطيارة الغنية بالمركبات النشطة أثبتت فعاليتها ضد البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان والتهابات اللثة والإسهالات البكتيرية، كما بينت دراسة أُجريت في كلية البوليتكنيك الصحية بمدينة بادانغ الإندونيسية.

كيف تُستخدم جوزة الطيب بأمان؟

لتفادي المخاطر مع الاستفادة من فوائدها يُنصح بما يلي:

عدم تجاوز ربع ملعقة صغيرة يوميا (1-2 غرام).

استخدامها توابل للطهي فقط، وتجنب تناولها بشكل مركز أو بمثابة مكمل غذائي دون استشارة طبية.

تجنب خلطها مع المنبهات، إذ يضاعف ذلك آثارها العصبية.

يفضل عدم تناولها على معدة فارغة، لتقليل خطر التهيج أو التسمم.

على المرضى الذين يتناولون أدوية مثل المهدئات أو أدوية ضغط الدم، وكذلك من يعانون أمراضا مزمنة استشارة الطبيب قبل استخدامها.

الفئات التي تستوجب الحذر

النساء الحوامل: الإفراط قد يؤثر على الرحم أو الجهاز العصبي للجنين.

الأطفال: يجب تجنب إعطائها بكميات كبيرة لحساسيتهم العالية.

مرضى الاضطرابات العصبية أو الذهنية: يُفضل استشارة الطبيب قبل إدخالها في نظامهم الغذائي.

وأخيرا، تبقى جوزة الطيب بهارا غنيا بالنكهة والفوائد يمنح الأطباق لمسة دافئة ويُحسّن الهضم والذاكرة والنوم وصحة القلب، كما يعزز المناعة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، لكنها -كغيرها من المواد الطبيعية- تحتاج الاعتدال، إذ يمكن أن تتحول من عنصر مفيد إلى مصدر خطر عند الإفراط في تناولها، لذا يُنصح بالاستمتاع بها في الطهي اليومي مع مراعاة الكمية، لتظل صديقة للصحة لا خصما لها.