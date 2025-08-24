من كروستيني النقانق إلى فلفل البادرون.. 4 وصفات بسيطة لمقبلات أوروبية شهية

لا تهدف المقبلات عادة إلى إشباع الضيوف، بل إلى تحفيز شهيتهم وتحضيرهم لتناول الطبق الرئيسي. وتقول كاتبة الطعام أنجيليكا إيليس إن هذه الأطباق الصغيرة يجب أن تكون بسيطة وسهلة التحضير، ويفضَّل إعدادها مسبقا بدلا من تحضيرها في اللحظة الأخيرة بعد وصول الضيوف.

إيليس -وهي مؤلفة وصحفية متخصصة في فنون الطهو- أصدرت كتابا يضم وصفات للمقبلات الأوروبية، توضح فيه كيفية تحضير أطباق متوسطية لذيذة لا تُقدَّم فقط كوجبات فردية، بل أيضا كلوحات صغيرة مزينة بعناية تجعلها جذابة بصريا.

فيتيلو توناتو.. فطر المحار مع صلصة التونة

لمن يرغبون في تجنّب اللحوم، تنصح إيليس بتجربة وصفة "فطر المحار مع صلصة توناتو"، وهي استلهام نباتي من طبق فيتيلو توناتو الشهير (شرائح لحم العجل مع صلصة التونة).

لكن هنا، تُسكب الصلصة فوق فطر محار مقلي بدلا من اللحم.

طريقة التحضير:

صفِّ 150 غراما من التونة المعلبة وضعها في وعاء خلط عالٍ.

أضف 100 غرام من القشطة الحامضة (sour cream)، وامزج جيدا.

أضف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وتبّل بالملح والفلفل.

قطّع 20 غراما من الجرجير فرما خشنا.

نظّف 250 غراما من فطر المحار واقطعه إلى شرائح سميكة.

اقْلِ الفطر في ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على حرارة عالية 4 دقائق، مع التقليب والتتبيل.

وزّع الفطر على طبق التقديم، واسكب فوقه الصلصة، ثم زيّنه بـ3 ملاعق كبيرة من القبار والجرجير المفروم.

كروستيني بالنقانق الإيطالية

النصيحة الثانية من إيليس هي "كروستيني بالنقانق"، والذي تقول "إنه طبق سهل للغاية ويترك انطباعا رائعا لدى الضيوف".

طريقة التحضير:

قطّع حبتين من النقانق إلى شرائح سميكة (2 سم تقريبا لكل شريحة).

اقْلِ الشرائح في مقلاة لمدة 10 دقائق حتى تصبح مقرمشة من الخارج وناضجة من الداخل.

ضع النقانق على طبق وغَطِّها لتظل دافئة.

اقْلِ 4 بيضات صغيرة (ويُفضَّل بيض السمان).

ضع كل بيضة فوق شريحة من خبز التشاباتا.

اغرز عودا خشبيا بطول 15 سم في كل قطعة، وضع عليه قطعتين من النقانق.

زيّن الوجه برشة من الثوم المعمّر المفروم.

وتؤكد إيليس أن قائمة العشاء يجب أن تحافظ على طابع جغرافي متجانس، "فإذا بدأنا بمقبلات إيطالية، فمن الأفضل أن يستمر العشاء على النهج نفسه، بدلا من المزج بينها وبين أطباق من مطابخ مختلفة". أما القاعدة الذهبية، فهي أن تكون المقبلات "خفيفة، غير دَسمة، وتفتح الشهية للمزيد".

شوربة الهليون بالزنجبيل وحليب جوز الهند

مدوّنة الطعام ماريتا كوخ تقدّم بدورها مقترحات أخرى، مثل "شوربة الهليون بالزنجبيل وحليب جوز الهند" مع الكزبرة، وزيت الليمون، والكاجو المحمّص.

طريقة التحضير:

قشّر 500 غرام من الهليون وقطّعه، واسلقه في ماء مملح.

استعمل قشور الهليون لغلي مرق إضافي يُصفّى لاحقا.

حضّر زيت الكزبرة والليمون بخلط قشر الليمون المبشور مع عصيره وزيت الزيتون والكزبرة.

حضّر الكاجو المحمّص بعصير الليمون والملح والفلفل كايين.

اقْلِ الزنجبيل والثوم في زيت جوز الهند، ثم أضف ماء الهليون وحليب جوز الهند ومرق الخضار.

أضف خليط النشا لتكثيف القوام، ثم أعد الهليون إلى الشوربة.

عند التقديم: اسكبها في أوعية أو فناجين قهوة أنيقة، وزيّنها بالكزبرة والكاجو وزيت الليمون.

تقول كوخ إن "حليب جوز الهند يمنح الشوربة طابعا غنيا ومميزا".

أسياخ فلفل بادرون المشوي

وتضيف كوخ أن "أسياخ فلفل بادرون" تُعتبر من أسهل المقبلات وألذها.

طريقة التحضير:

ضع 5 حبات فلفل على كل سيخ.

ادهنها بالزيت واشوها 3-4 دقائق على كل جانب حتى تنتفخ قشرتها.

ضعها على أطباق التقديم، ورشّ عليها ملح البحر الخشن.

يمكن تقديمها مع خبز مقرمش وصلصة أيولي بالليمون.

وتختم كوخ، "كطبق جانبي، يكون لطيفا، لكن كمقبل يمنح مائدة الطعام تأثيرا بصريا ومذاقيا رائعا".