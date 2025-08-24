غسل محرك السيارة.. متى يكون ضروريا ومتى يصبح ضارا؟

لم يعد غسل المحرك في السيارات الحديثة إجراء روتينيا كما كان في السابق، بل أشارت مجلة السيارات "أوتو تسايتونغ" الألمانية إلى أنه يجب أن يتم فقط في حالات استثنائية، نظرا لحساسية المكوّنات الإلكترونية تحت غطاء المحرك.

المجلة الألمانية المتخصصة في المحركات أوضحت أن بعض السائقين يلاحظون تراكم الأوساخ أو الأوراق الجافة ويفكرون مباشرة في الغسيل، لكن يشير الخبراء إلى أن معظم المحركات الحديثة مجهّزة بحماية ضد التآكل ومغلفة من الأسفل، مما يمنع دخول الأوساخ بكثرة. لذلك، قد تكون عملية الغسيل في كثير من الأحيان أكثر ضررا من فائدتها، وهو ما دفع بعض الشركات المصنعة إلى منعها بشكل صريح.

ومع ذلك، تبقى عملية غسل محرك السيارة ضرورية في حالات تسرّب الزيت أو تراكم أملاح الطرق في الشتاء أو بعد أضرار ناتجة عن القوارض، كما يمكن أن يكون تنظيف المحرك مفيدا عند بيع السيارة، إذ يمنح مظهرا أكثر موثوقية ويساعد على كشف أي تسرب محتمل.

ويوصي الخبراء بترك العملية للمحترفين في الورش المتخصصة، حيث تُستخدم طرق آمنة مثل التنظيف بالثلج الجاف، والذي يزيل الاتساخات دون ماء أو ضغط مرتفع، وبالتالي يقلل من مخاطر تلف الأنظمة الإلكترونية. وتستغرق العملية بضع دقائق فقط وتُعد من أكثر الأساليب أمانا.