ماء الإلكتروليت مشروب مثالي لتعويض أملاح الجسم بالأيام الحارة

في أيام الصيف الحارة أو بعد تمرين شاق، وحتى خلال التعافي من حالات الجفاف، يتكرر الحديث عن "ماء الإلكتروليت" كوسيلة فعّالة لاستعادة الطاقة وترطيب الجسم بسرعة. لكن ما هذا المشروب؟ ومتى نحتاج إليه؟ وكيف يمكن تحضيره في المنزل بطريقة آمنة وبمذاق منعش؟

ماء الإلكتروليت

يقصد بمصطلح "ماء الإلكتروليت" أي مشروب غني بالإلكتروليتات، وهي معادن تحمل شحنات كهربائية مثل الصوديوم (الملح) والبوتاسيوم، والكلوريد، والكالسيوم، والمغنيسيوم. وتكمن أهميتها في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، وضمان كفاءة عمل الأعصاب والعضلات، إضافة إلى دورها في تنظيم ضغط الدم ووظائف القلب.

وعند فقدان كميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق الشديد أو حالات الإسهال والقيء المستمر، لا يخسر الجسم الماء فقط، بل يخسر هذه الأملاح أيضًا، مما يجعل تعويضها أمرًا ضروريًا للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.

كيف تصنع مشروب إلكتروليت منزليا؟

قبل البدء، من المهم استعمال ملاعق قياس منزلية، وصنع كمية تكفي لليوم الواحد، وألا يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 24 ساعة في الثلاجة.

وإذا كان الشخص طفلا رضيعا أو يعاني أمراض كلوية أو قلبية أو يتناول أدوية مدرة للبول، يجب استشارة الطبيب قبل إعطاء محاليل ملحية أو مكملات إلكتروليت.

1- المحلول المنزلي لحالات الطوارئ

في حالات الإسهال والقيء الحاد، يمكن أن يكون محلول الإماهة الفموي (Oral Rehydration Solution – ORS) منقذا للأرواح، فهو يساعد في تعزيز صحة المصاب بالجفاف ويعمل على توازن الأملاح في الجسم وإفاقة الأعضاء بعد التعرض لحالة صحية عارضة.

ولتحضير لتر واحد من المشروب في حالات الطوارئ:

6 ملاعق صغيرة من السكر.

1/2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

تُذاب جيدا في لتر ماء نظيف (مغلي ثم مُبرَّد).

ويتم تناول هذا المشروب في رشفات متكررة في حالات الإسهال أو القيء من الخفيف إلى المتوسط. ومع ذلك، لا يُستخدم إذا كان هناك قيء مستمر شديد أو علامات جفاف واضحة، بل يجب حينها التوجه فورا للطوارئ.

2- مشروب الإلكتروليت المنعش بجوز الهند والليمون

500 مليلتر ماء جوز الهند الطبيعي غير المُحلى + 500 مليلتر من الماء العادي + عصير ليمونة واحدة + 1/4 ملعقة صغيرة من الملح + ملعقة طعام أو أكثر من العسل الأبيض (اختياري).

إعلان

وبعد خلط جميع المكونات، يُقدّم المشروب مثلجا بعد التمارين الرياضية أو أيام الصيف الحارة، لتعويض البوتاسيوم بسرعة (لأن جوز الهند مصدر طبيعي للبوتاسيوم) مع كمية معتدلة من الصوديوم.

3- عصير إلكتروليت الموز لتعزيز الطاقة

حبة موز ناضجة + 250 مليلتر عصير برتقال طبيعي + 250 مليلتر ماء أو ماء جوز الهند الطبيعي بدون تحلية + رشة ملح صغيرة + ملعقة صغيرة من العسل (حسب الرغبة).

وبعد خلط المكونات في الخلاط حتى تصبح ناعمة في هيئة سموثي، يُقدم المشروب باردا لمن يشعر بتعب عضلي أو يحتاج لتعويض البوتاسيوم بعد بذل مجهود طويل أو عقب التمارين الرياضية الشاقة، كما أنه مصدر طاقة سريع ومغذٍ للجسم.

مشروب إلكتروليت البرتقال للرياضيين

600 مليلتر من الماء تضاف إليها:

250 مليلتر عصير برتقال طبيعي (مصدر صحي للكربوهيدرات).

1/2 ملعقة صغيرة من الملح. 1/2 كوب ماء جوز هند طبيعي (اختياري).

2 ملعقة صغيرة من العسل أو السكر حسب حاجة الطاقة.

ويمكن تناول هذا المشروب بعد الانتهاء من السباقات الطويلة، أو التدريبات المتواصلة لأكثر من ساعة في طقس حار، أو بالنسبة للرياضيين أو العاملين اليدويين الذين عادة ما يفقدون كثيرا من العرق بسبب الجهد البدني.

نصائح عامة عند تناول مشروبات الإلكتروليت

من المهم الالتزام بالمقادير المحددة عند تحضير مشروبات الإلكتروليت، وتجنب المبالغة في إضافة الملح أو السكر، إذ إن زيادة الملح قد تجعل المحلول ضارًا، كما قد تؤدي زيادة السكر إلى رفع مستويات الجلوكوز في الدم خصوصًا لدى مرضى السكري.

أما بالنسبة للأطفال والرضع الذين يعانون من الإسهال أو القيء، فلا يُنصح إطلاقًا بإعطائهم هذه المشروبات المنزلية، بل يجب مراجعة الطبيب فورًا. وفي بعض الحالات، قد يوصي الأطباء باستخدام محاليل الإماهة الفموية الطبية الجاهزة المتوفرة في الصيدليات.

أما إذا كان هناك جفاف شديد لدى المصاب، مثل معاناته من العطش الشديد، المصحوب بقلة التبول، وجفاف اللعاب، مع دوار ودوخة وتباطؤ في الوعي، ولاحظت أن عينيه غائرتان، أو يعاني حالة قيء لا تتوقف، أو لديه دم في البراز، فيجب حينها التوجه إلى الطوارئ فورا.

وبشكل عام، لا ينبغي لمرضى الكلى أو القلب، أو من يتناولون أدوية تؤثر على الأملاح في الجسم، أن يتناولوا هذا النوع من المشروبات، وعليهم أن يستشيروا الطبيب قبل استخدام محاليل إلكتروليت أو تناول أي ملح إضافي.