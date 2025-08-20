هكذا تحمي الركاب من تحوّل سيارتك إلى "فرنٍ قاتل"

مع اشتداد حرارة الصيف، تتحول السيارات المتوقفة تحت أشعة الشمس إلى ما يشبه "الأفران المغلقة" حيث ترتفع درجات الحرارة بسرعة كبيرة قد تهدد حياة الركاب وتعرض الأجهزة والمقتنيات للتلف. وهذا الخطر الصامت، الذي قد لا يستغرق سوى دقائق معدودة، دفع خبراء السيارات في ألمانيا إلى دق ناقوس الخطر وتقديم إرشادات وقائية لحماية الأرواح والممتلكات داخل المركبات.

وقد حذرت مجلة السيارات "أوتو تسايتونغ" الألمانية من أن ارتفاع درجة الحرارة داخل مقصورة السيارة قد يشكل خطرا بالغا على الركاب في غضون دقائق معدودة.

واستند التحذير إلى تقرير صادر عن نادي السيارات الألماني، حيث أوضح أن درجة الحرارة داخل السيارة يمكن أن تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية عندما تكون بالخارج 20 درجة فقط. أما أيام الصيف التي تتجاوز حرارتها 30 درجة، فقد تصل داخل السيارة لأكثر من 60 درجة، حتى حال ركنها في الظل أو ترك النوافذ مفتوحة قليلا.

الحيوانات أكثر عرضة للخطر

أشار الخبراء إلى أن الحيوانات تعد الفئة الأكثر عرضة للتأثر بالحرارة، نظرا لعدم امتلاكها آلية تبريد طبيعية فعالة كالإنسان، إذ تعتمد معظمها على اللهاث بدلا من التعرق.

ولا يقتصر الخطر على الركاب والحيوانات فحسب، بل يمتد أيضا إلى الأجهزة والأدوات داخل السيارة. فقد تتسبب الحرارة المرتفعة في انفجار بطاريات الأجهزة الإلكترونية أو اشتعالها، مثل الهواتف الذكية و"باور بانك" وهو جهاز تخزين الطاقة الكهربية وشحن الأجهزة الإلكترونية.

كما قد تنفجر عبوات الرذاذ مثل مزيلات العرق ومثبتات الشعر بفعل تمدد الضغط الداخلي، فضلا عن تلف الأطعمة والأدوية أو فقدانها فعاليتها سريعا عند تعرضها لحرارة مفرطة.

كيفية التبريد السريع

يوصي الخبراء الألمان بفتح أبواب السيارة وصندوق الأمتعة الخلفي فورا لتصريف الهواء الساخن، ثم تشغيل مكيّف الهواء على أعلى مستوى مع إدخال هواء خارجي بدلا من إعادة تدوير الهواء الداخلي. وتساعد هذه الخطوة على تحسين التهوية بسرعة.

كما يُنصح بالتوقف في أماكن مظللة، وإخراج الركاب فورا -وخاصة الأطفال والحيوانات- عند ملاحظة ارتفاع شديد في درجة الحرارة داخل المقصورة.

الوقاية خير من العلاج

ولتقليل تسخين السيارة في المقام الأول، يُستحسن استخدام واقيات شمسية على الزجاج الأمامي وستائر جانبية، إضافة إلى تهوية السيارة قبل الانطلاق بفتح الأبواب وصندوق الأمتعة لبضع دقائق.

إعلان

كما يُفضل اختيار الألوان الفاتحة للمقاعد والفرش الداخلي لأنها تمتص حرارة أقل من الألوان الداكنة. أما عند نقل الحيوانات، فينبغي توفير مياه للشرب والتوقف بانتظام في أماكن مظللة، وعدم السفر بها إلا عند الضرورة القصوى.