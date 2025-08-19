كيف تحول خيمتك إلى ملاذ آمن من الحشرات والأفاعي أثناء الحروب؟

في أوقات النزاعات والكوارث، تشكل الخيام والمخيمات المؤقتة ملاذا ضروريا للنازحين، لكنها غالبا ما تكون بيئات غير آمنة بسبب انتشار الحشرات الناقلة للأمراض، والقوارض، والزواحف الخطرة كالأفاعي والعقارب، خاصة مع انهيار البنية التحتية ونقص الخدمات الطبية. لذا، تبرز الحاجة إلى اعتماد إجراءات وقائية بسيطة وفعالة، وفق المعايير الإنسانية والصحية، لتحويل الخيمة إلى بيئة أكثر أمانا وصحة.

مأساة النزوح في غزة

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعيش قطاع غزة أكبر موجة نزوح داخلي في تاريخه الحديث، نتيجة الدمار الواسع الذي ألحقته الغارات بالمنازل والبنية التحتية. ووفق تقارير الأمم المتحدة، نزح ما يقارب 1.9 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 90% من سكان القطاع، واضطر كثيرون إلى النزوح المتكرر أكثر من 10 مرات.

حاليا، يقيم قرابة 800 ألف نازح في نحو 150 مركز إيواء مكتظا، في حين يعيش أكثر من مليون آخرين في مخيمات بدائية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، بما في ذلك المأوى الملائم والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وقد ضاعف تعطّل الخدمات الأساسية، إلى جانب استمرار القصف وعمليات الإخلاء القسري، من حدة المأساة الإنسانية. كما أن الخيام المتاحة غير كافية، وكثير منها تضرر بفعل الظروف المناخية، مما يترك آلاف الأسر عرضة للمخاطر في غياب أي ملاذات آمنة أو حلول دائمة.

ملاذ آمن مؤقت

في ظل صعوبة الأوضاع الحالية في غزة ونقص الخيام الملائمة للجميع، تبرز الحاجة إلى الالتزام بإرشادات المنظمات الإنسانية، مثل الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاستفادة من الخبرات العملية في إدارة المخيمات، لوضع حلول فعالة تقلل من مخاطر انتشار الحشرات ودخول الزواحف إلى داخل الخيام، بما يسهم في تحسين بيئة الإيواء وحماية النازحين.

التخطيط الجيد لموقع الخيمة

اختيار موقع مرتفع وجاف

ينصح بتجنب الأراضي المنخفضة التي تتجمع فيها المياه الراكدة، إذ تشكل بيئة مثالية لتكاثر البعوض والقوارض. ووفقا لإطار المعايير الخاصة بوكالة الأونروا، ينبغي اختيار مواقع ذات تربة جافة وجيدة التصريف، بما يحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والحشرات ويحافظ على بيئة صحية في المخيمات.

تصميم المخيم وتنظيمه

ينبغي أن يقوم تنظيم المخيم على تخطيط مدروس يحد من تسلل الحشرات والزواحف، ويؤمّن مسارات آمنة تسهّل حركة السكان مع مراعاة معايير الحماية الإنسانية. كما يُستحسن ترك مسافات كافية بين الخيام لضمان التهوية والحد من التكدس، إضافة إلى اختيار مواقع بعيدة عن مصادر النفايات أو تجمعات المياه الراكدة، بما يسهم في تقليل المخاطر البيئية وتحسين ظروف الإيواء.

التهوية والتعرض للشمس

ضمان التهوية الكافية

تعد التهوية الجيدة عنصرا أساسيا في الحفاظ على بيئة صحية داخل الخيمة، إذ تسهم في خفض الرطوبة وجعلها أقل جذبا للآفات. ووفق إرشادات الأونروا، يوصى بأن تمثل فتحات التهوية نحو 5% من مساحة أرضية الخيمة، لضمان تدفق الهواء وتقليل احتمال تكاثر الحشرات مثل البعوض والصراصير.

استغلال أشعة الشمس

تعريض الخيمة لأشعة الشمس المباشرة خلال النهار، خاصة في المناطق الحارة، يساعد على تجفيف الرطوبة والقضاء على بيض الحشرات والبيئات الملائمة لتكاثرها، مما يقلل من نموها بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية.

استخدام الطاردات الآمنة

استخدام الشبك المعالج:

استخدام شبك معالج بالمبيدات، شبيه بالناموسيات، حول فتحات الخيمة وأسفل حوافها يوفر حاجزا فعالا ضد البعوض والطفيليات الأخرى مثل الصراصير والعناكب، إضافة إلى تعزيز الحماية من الزواحف والقوارض كالأفاعي والعقارب، مما يجعل تصميم الملاجئ أكثر أمانا للنازحين.

الناموسيات المعالجة:

توصي معايير الوكالات الإنسانية باستخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات حشرية آمنة، مثل البيرميثرين، كإجراء وقائي سريع يوفر حماية مزدوجة، إذ يمنع لدغات البعوض ويحد من دخول الحشرات الأخرى مثل الصراصير والعناكب، مما يعزز السلامة الصحية داخل أماكن الإيواء.

بطانيات أو أثاث معالج:

لحماية الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، يمكن معالجة البطانيات والسجاد بمواد طاردة للحشرات، مما يسهم في تقليل خطر اللدغات وتحسين مستوى الأمان داخل الخيام.

عناصر الحماية في هيكل الخيمة

إغلاق الجوانب والسقف بإحكام:

يعد تقليل الفتحات في الخيمة خطوة أساسية ضمن إجراءات الحماية، مع ضرورة إحكام إغلاق الجوانب والسقف للحد من أي نقاط قد تسمح بدخول الحشرات أو الزواحف.

رفع أماكن النوم:

ينصح برفع الأسرّة أو وضعها على منصات خشبية داخل الخيمة، مما يقلل من خطر تعرض النائمين للحشرات والزواحف الأرضية ويعزز مستوى الحماية والراحة.

الممارسات الصحية والبيئية

ينبغي حفظ المواد الغذائية في حاويات محكمة الإغلاق، والتخلص من النفايات بشكل آمن بعيدا عن الخيمة، مع تنظيف محيطها بانتظام لإزالة الأعشاب والحطام التي قد تشكل مأوى للزواحف أو مصدر جذب للقوارض، وذلك ضمن معايير النظافة والصرف الصحي الأساسية في المخيمات.

تعقيم الأرضيات وإصلاح التمزقات

ينبغي فحص الخيمة بانتظام وإصلاح أي ثقوب أو تمزقات في القماش باستخدام مواد عازلة للماء، بما يضمن منع تسلل القوارض والزواحف والحفاظ على بيئة داخلية أكثر أمانا.

ورغم صعوبة توفير جميع المواد اللازمة أو تطبيق كل إجراءات الحماية والإرشادات، فإن الالتزام بما هو متاح منها يسهم في تعزيز مستوى الأمان وتقليل المخاطر قدر المستطاع.

إن جعل الخيمة في غزة ملاذا يحمي النازحين من الحشرات والأفاعي وسط أجواء الحرب يتطلب مزيجا من التخطيط السليم، والإجراءات الوقائية، والممارسات الصحية الأساسية. وبالالتزام بتوجيهات المنظمات الإنسانية وتطبيق هذه التدابير، يمكن تحسين ظروف الإيواء وتقليل المخاطر الصحية، مما يوفّر حماية مؤقتة حتى انتهاء الحرب وعودة الأهالي إلى منازلهم لمتابعة حياتهم بأمان.