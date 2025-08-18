كيف تلتقط صور عطلتك كالمحترفين؟ خبيرة تصوير تقدم نصائح ذهبية

كثيرا ما يسعى المرء خلال عطلته إلى التقاط صور مميزة تبقى شاهدا على اللحظات الجميلة وتتحول إلى ذكريات خالدة. ولتحقيق ذلك، قدّمت جودي هوهمان، من مجلة "س ت" الألمانية المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي، مجموعة من الإرشادات العملية التي تساعد على الحصول على صور أكثر جمالا واحترافية.

تنصح هوهمان بعدم الاكتفاء بالتقاط صور سيلفي تقليدية، بل يمكن تسليم الهاتف الذكي لشخص آخر أو وضعه في مكان ثابت، مثل مقعد، ثم تفعيل خاصية المؤقت الذاتي أو التصوير الذاتي. هذه الطريقة تتيح للشخص أن يظهر في الصورة بطريقة طبيعية وغير مبالغ فيها.

ومن الأفكار المبتكرة، تجنّب الوقوف مباشرة أمام المعالم السياحية والاكتفاء بالجلوس على مقعد قريب، مع وضع الهاتف على المقعد المقابل وتشغيل المؤقت الذاتي. وتوضح هوهمان أن هذه الوضعية تجعل الشخص أقل بروزا في الصورة وتمنحها طابعا فنيا أكثر جاذبية.

أفضل وقت لالتقاط الصور

أما عن التوقيت المثالي للتصوير، فتؤكد الخبيرة أن أجمل الصور تُلتقط عندما تكون الشمس منخفضة في الأفق، سواء في الصباح الباكر أو عند الغروب، إذ تمنح هذه الفترات إضاءة ناعمة وظلالا جميلة، كما أنها غالبا تخلو من الازدحام السياحي.

تكوين الصورة أساس النجاح

تؤكد المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي أن جودة الصورة تعتمد بالدرجة الأولى على طريقة تكوينها.

ومن النصائح المهمة في هذا الجانب:

تفعيل إطار الشبكة في تطبيق الكاميرا لضبط خط الأفق.

عدم حصر الموضوع الرئيسي في منتصف الصورة دائما، بل يمكن وضعه عند الأطراف لإضفاء مزيد من الحيوية والتنوع.

تجنب الصور المتماثلة أكثر من اللازم لأنها قد تبدو مملة.

أهمية الخلفية

تشدد خبيرة التصوير على أن الخلفية تلعب دورا محوريا في نجاح الصورة. فالفوضى البصرية أو كثرة العناصر المشتتة قد تصرف الانتباه عن الموضوع الأساسي.

ولهذا توصي باختيار خلفيات بسيطة مثل الجدران الأحادية اللون أو البحر أو مناظر طبيعية هادئة، لتسليط الضوء على العنصر المصوَّر.

التقييم والتنظيم

لا ينتهي دور المصوّر عند التقاط الصور، بل يجب أيضا تقييمها وتنظيمها. وتوصي هوهمان بحذف الصور غير الناجحة فورا لتجنب تكدس البيانات، ثم فرز البقية في مجلدات على الحاسوب إما حسب التاريخ وإما وجهة الرحلة، مما يسهل العودة إليها لاحقا.

ضرورة النسخ الاحتياطي

ولحماية الصور من الفقدان، لا بد من إجراء نسخ احتياطي. وتقول هوهمان إن ذلك ممكن عبر خدمات التخزين السحابي مثل "غوغل فوتوز" و"وان درايف" و"درب بوكس"، التي تتيح المزامنة التلقائية، أو من خلال نسخها يدويا على قرص صلب خارجي كخيار أكثر أمانا.