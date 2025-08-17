جزيرة مان.. جوهرة بريطانية خفية وسط البحر الأيرلندي

لندن- جوهرة فريدة ومخفية تقع في البحر الأيرلندي، يسهل الوصول إليها بالطائرة أو العبّارة من المملكة المتحدة وأيرلندا. تتميز بجمال طبيعي أخاذ، وتاريخ عريق يمتد إلى 10 آلاف عام. حكايات فولكلورية، وممارسات ثقافية غريبة، وشعارها "أينما رميتني، سأصمد".

جزيرة مان أو "مانكس"، إحدى الجزر البريطانية، تقع في البحر الأيرلندي قبالة الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا، على مسافة متساوية تقريبا بين إنجلترا وأيرلندا وأسكتلندا، وعاصمتها مدينة دوغلاس.

ورغم ذلك، فهي ليست جزءا من المملكة المتحدة، بل هي ملكية تابعة للتاج البريطاني، منذ عام 1828. لذا تتمتع بالحكم الذاتي في شؤونها الداخلية تحت إشراف وزارة الداخلية البريطانية، حسب ما نشر في موسوعة "بريتانيكا" الإنجليزية.

ولها حاكم خاص بها، السير جون لوريمر، وهو بمثابة الممثل الشخصي للملك البريطاني ويتم تعيينه بموجب أمر منه.

وتبلغ مساحة مانكس 221 ميلا مربعا (572 كيلومترا مربعا)، وتتميز بمناخ محيطي معتدل: حار دافئ في الصيف، قليل البرودة شتاء. ويبلغ عدد سكانها 84 ألفا و500 نسمة، أي بحجم مدينة كبيرة في المملكة المتحدة.

ويطلق على مواطنيها "مانكسيون"، وهم مواطنون بريطانيون، غالبيتهم العظمى من البيض البريطانيين والأيرلنديين، وهناك نسب قليلة من الآسيويين وغيرهم في حدود 3.4% من إجمالي السكان.

وللجالية المسلمة جمعية خاصة بها في العاصمة دوغلاس، تقام في مسجدها الصلوات، وهناك بعض المطاعم والمتاجر لبيع الطعام الحلال، ويذكر موقع الجمعية أن عدد أعضاء مجتمعها هو 250 مسلما فقط.

لها لغة خاصة بها تسمى اللغة الغيلية "المانكسية"، تتشابه مع الغيلية الأيرلندية والأسكتلندية، إلى جانب اللغة الإنجليزية الأساسية، ورغم أنها لم تعد مستخدمة، فإنه لا يزال من الممكن رؤيتها على لافتات الطرق وأسماء بعض الأماكن.

القطط ليس لها ذيول والأغنام لديها 4 قرون في مانكس

تعد جزيرة "مان" موطن سلالة قطط مانكس، وهي قطة إما عديمة الذيل تماما أو لها ذيل قصير، وتمتاز بالمهارة في الصيد، وكان يستخدمها المزارعون في كثير من الأحيان -ولا يزالون- لمكافحة الآفات.

يتمتع قط المانكس بشخصية فريدة، وغالبا ما يُشار إليه على أنه كلب، لتشابه صفاتهما، فهو شديد الولاء ويحمي عائلته، ويستجيب لأسمائه، ويلعب أيضا بجلب ألعابه، بل ويدفنها، وغالبا ما يأتي عند مناداته.

ويوفر مقهى القطط (مانكس كات كافيه) معلومات كثيرة عنها على موقعه الإلكتروني، كما يقدم خدمة للزوار الذين يحبون القطط، مثل التفاعل معها في أثناء جلوسهم لتناول الطعام أو الشراب هناك.

أما عن أغنام مانكس -التي تسمى لوغتان- فتعد سلالة نادرة موطنها جزيرة مان، وتجوب هذه الأغنام تلال الجزيرة وجبالها منذ قرون، وهي سلالة صغيرة ذات صوف بني وذيل قصير. تتميز بلون صوف فريد يُسمى "موريت"، كما أن لها وجوها وأرجلا بنية داكنة. يمكن أن يكون لكل من الذكور والإناث قرون، والعدد الأكثر شيوعا هو 4 قرون، يُعتقد أنها أقرب الأقارب المتبقية لأغنام جيرسي المنقرضة.

أطول برلمان في العالم وعملة خاصة بها

ولأن جزيرة مان كيان مستقل بذاته، لديها برلمانها الخاص الذي يتمتع بالحكم الذاتي وهو أطول برلمان في العالم استمرارا ويسمى "تينوالد"، إذ يمتد تاريخه لأكثر من ألف عام. وكانت مانكس أول دولة حديثة تمنح المرأة حق التصويت عام 1881، وأصبح اليوم الوطني للجزيرة يسمى تينوالد، ويُحتفل به في الخامس من يوليو/تموز من كل عام.

تتكون الحكومة من رئيس منتخب، ومجلس تشريعي (مجلس أعلى)، ومجلس مفاتيح (مجلس أدنى) منتخب شعبيا. ويُعد مجلس المفاتيح أحد أقدم المجالس التشريعية في العالم، حسبما جاء في موقع المقر الحكومي للجزيرة.

وتفرض جزيرة مان ضرائبها الخاصة، وهي أقل من المملكة المتحدة، كما أن لديها عملتها الخاصة، وهي أوراق بنكية ومعدنية مختلفة عن الجنيه الإسترليني البريطاني.

سرعة بلا حدود وجسر للجنيات

لا يوجد حد أقصى للسرعة على المستوى الوطني في الجزيرة، مما يشكل جدلا كبيرا حول هذا الموضوع، وقد يكون خطيرا على بعض الطرق، لكن الغالبية العظمى من الناس يستخدمون حسهم السليم ويقودون وفقا لطبيعة الطريق.

كما أنه مسموح بقيادة السيارة في سن الـ16، وكذلك الحق في التصويت في الانتخابات.

وتشتهر الجزيرة بأسطورة مانكسية متأصلة في ثقافتهم، حول وجود جسر "الجنيات"، مما يحتم على المارة إلقاء التحية على الجنيات في أثناء مرورهم به، وإلا سيصابون سوء الحظ، خاصة إذا كانوا في الطريق إلى المطار!

حتى الحافلات تُعلن عن ذلك في أثناء عبورها الجسر، حتى يلوّح الراكبون ويلقون التحية.

وأحيانا ما يكتب الزوار أمنياتهم في ورقات صغيرة ويربطونها على الأشجار بجانب الجسر، أملا في الحصول على بعض السحر "الجنّي"، كما يعتقدون.

وتكثر القصص الشعبية عن سوء حظ هؤلاء الذين لم يحيوا "الجنيات"، مثل إصابتهم بمرض الجدري المائي، وفقدانهم جوازات السفر، وإلغاء رحلاتهم الجوية، وتعطل سياراتهم، وغيرها.

تصويت أهالي مانكس للطبق الوطني

تشتهر جزيرة مان بمأكولاتها البحرية، والطبق الرسمي فيها محاريات الملكة "كوينز"، وهو من الأطباق الشائعة في قائمة مطاعم مانكس، ويُقدم عادة مع الثوم والأعشاب والليمون. ولكونه أشهى المأكولات البحرية، تُوِّج ليصبح الطبق الوطني للجزيرة عام 2012، بعد تصويت الجمهور له.

وهناك طبق "البطاطس المقلية والجبن"، الذي خسر بفارق 100 صوت فقط، فأصبح طبقا وطنيا غير رسمي في الجزيرة. وهو عبارة عن رقائق بطاطس مقلية بكميات هائلة من الجبن المبشور والمرق.

سباقات للدراجات النارية والمشي 10 ساعات

من تقاليد مانكس القديمة المتأصلة، سباقات الدراجات النارية السنوية "كأس السائح" أو ما يعرف ب سباق "تي تي" الذي يقام في شهر يونيو/حزيران كل عام منذ 1907.

ويعد أول السباقات المخصصة للسياح للمشاركة على دراجاتهم النارية، حيث يتضاعف عدد السكان خلال الأسبوعين اللذين يقام فيهما السباق، كما يتضاعف سعر العبّارة التي يتعين حجز تذاكرها قبلها بعام حتى تكون لديك فرصة للسفر.

كما تشتهر الجزيرة بسباق "إند تو إند"، وهو سباق سنوي للمشي على الطرق لمسافة 40 ميلا، لمدة 10 ساعات تقريبا، مع نقاط تفتيش ونقاط توقف على طول المسار الذي يوفر إطلالات خلابة على الجزيرة. هل ستجعل جزيرة مان على لائحة رحلاتك السياحية القادمة؟