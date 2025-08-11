دليلك للتعامل مع المطبات الهوائية وتجنب الإصابات على متن الطائرة

تشكل المطبات الهوائية جزءا طبيعيا من الرحلات الجوية، إذ تتعرض الطائرات أحيانا لاضطرابات في الهواء تجعلها تهتز بشكل مفاجئ. وغالبا ما تمر هذه الظاهرة بسلام، لكن في بعض الحالات يمكن أن يكون الاضطراب شديدا لدرجة التسبب في إصابات بين الركاب. لذلك، فإن معرفة كيفية التعامل مع هذه المواقف أمر مهم لسلامتك وطمأنينتك.

إجراءات وقائية قبل وأثناء الرحلة

قبل الإقلاع وأثناء الرحلة، يتلقى الطيارون معلومات محدثة عن حالة الطقس، وغالبا ما يكونون على علم مسبق باحتمال مواجهة مطبات هوائية. وإذا كان الأمر متوقعا، فإنهم يشغّلون إشارة ربط حزام الأمان. لكن من المهم أن تدرك أن هذه الإشارة قد لا تُفعّل دائما في الوقت المناسب، خاصة إذا حدث الاضطراب فجأة.

ولهذا، ينصح بالجلوس وربط الحزام فور ظهور الإشارة أو عند إعلان الطيار عن احتمال حدوث مطب هوائي. وخلال ذلك، يُستحسن إنهاء المشروب أمامك أو إغلاقه بإحكام، وإبعاد الطعام إذا أمكن، لتفادي انسكابه أو سقوطه أثناء الاهتزازات.

سيطر على توترك أثناء الطوارئ

من الطبيعي أن يشعر بعض الركاب بالتوتر أو الخوف عند مواجهة المطبات الهوائية، لكن من المهم معرفة أن الفزع يمكن أن يكون "معديا"، حيث ينتقل القلق بين الركاب ويزيد من حدة التوتر في بيئة مغلقة مثل الطائرة.

حاول قدر الإمكان أن تظل هادئا، وتذكر أن طاقم الطائرة مدرَّب جيدا على التعامل مع مختلف حالات الطوارئ، ويتصرف عادة بثقة وبطريقة مناسبة للموقف. وجودهم وخبرتهم يشكلان عامل أمان إضافيا يجب أن تطمئن إليه.

إذا وجدت أن مشاعر القلق تتزايد، يمكنك استخدام أسلوب تنفس بسيط وفعّال يعرف بتقنية 4-7-8، التي ينصح بها الأطباء المتخصصون في الطب النفسي الجسدي، مثل الدكتور شتيفن هافنر.

وتتمثل هذه التقنية في الخطوات التالية:

استنشق الهواء ببطء من خلال الأنف مع العد حتى أربعة.

احبس أنفاسك وعد حتى سبعة.

أخرج الهواء ببطء من خلال الفم مع العد حتى ثمانية.

يساعد تكرار هذه العملية عدة مرات على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل حدة التوتر، مما يتيح لك التعامل مع الموقف بهدوء أكبر.

كيف تتصرف حال تعرضك لإصابة؟

إذا أصبت أثناء المرور بمطب هوائي خلال الرحلة، يجب أولا إبلاغ طاقم الضيافة فورا وطلب الإسعافات الأولية، ثم لاحقا توثيق الحادث من خلال التواصل مع شركة الطيران.

هذا الإجراء يساعد على ضمان حصولك على الدعم اللازم ومتابعة حقوقك في حال تطلب الأمر.