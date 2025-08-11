احذر.. هذه الأطعمة تُبطئ فقدانك للوزن وتقلل من فعالية الحميات الغذائية

في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالصحة والتغذية، يلجأ كثيرون إلى اتباع أنظمة غذائية متنوعة بهدف فقدان الوزن وتحسين اللياقة البدنية. لكن اختيار نوعية الطعام لا يقل أهمية عن كمية السعرات الحرارية، إذ تشير أبحاث حديثة إلى أن درجة معالجة الأطعمة قد تلعب دورا حاسما في نجاح الحمية الغذائية أو فشلها.

دراسة علمية حديثة أظهرت أن اعتماد نظام غذائي قائم على الأطعمة قليلة المعالجة يمكن أن يسرّع فقدان الوزن بمعدل الضعف مقارنة بالنظام المعتمد على الأطعمة فائقة المعالجة، حتى مع تساوي كميات السعرات الحرارية والدهون والبروتين والكربوهيدرات.

وبحسب النتائج التي نشرها موقع "أبونيت.دي" -البوابة الرسمية للصيادلة الألمان- فإن المشاركين الذين تناولوا أطعمة قليلة المعالجة فقدوا في المتوسط 2.06 كيلوغرام خلال 8 أسابيع، مقابل 1.05 كيلوغرام فقط لدى من تناولوا أطعمة فائقة المعالجة. ويعادل ذلك انخفاضا يوميا في السعرات الحرارية بمقدار 290 سعرا في المجموعة الأولى، مقارنة بـ 120 سعرا في المجموعة الثانية.

كما تبيّن أن النظام قليل المعالجة لم يؤدِّ إلى فقدان الكتلة العضلية أو الكتلة العضلية الخالية من الدهون، في حين أن المشاركين شعروا برغبة أقل في تناول الطعام. وعلى مدى عام كامل، يمكن أن تؤدي هذه الفروق إلى انخفاض الوزن بنسبة 13% لدى الرجال و9% لدى النساء مع النظام قليل المعالجة، مقابل 4% لدى الرجال و5% لدى النساء مع النظام فائق المعالجة.

ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟

وتعرّف الأطعمة فائقة المعالجة بأنها منتجات مصنعة خضعت لعدة مراحل من التصنيع، وتحتوي على مكونات متعددة، منها:

المواد الحافظة.

الملونات.

النكهات الاصطناعية.

المستحلبات.

وغالبا ما تكون هذه الأطعمة غنية بالسكر والملح والدهون.

أمثلة على الأطعمة فائقة المعالجة:

رقائق البطاطس.

المشروبات الغازية.

حبوب الإفطار المحلاة.

البيتزا المجمدة.

الأحسية الجاهزة والصلصات.

الحلويات (مثل ألواح الشوكولاتة).

النودلز سريعة التحضير.

يشار إلى أن الدراسة شهدت مشاركة 55 شخصا بالغا قُسموا إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: اتبعت نظاما غذائيا قليل المعالجة.

اتبعت نظاما غذائيا قليل المعالجة. المجموعة الثانية: تناولت أطعمة عالية المعالجة.

واستمر البرنامج الغذائي لكل مجموعة 8 أسابيع، مع الالتزام في كلا النظامين بالكميات الموصى بها من الدهون والبروتين والكربوهيدرات والملح والألياف، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات.