معكرونة بالفراولة.. طبق بولندي صيفي يخطف الأضواء في بطولة ويمبلدون

من بين صلصات المعكرونة الأكثر شيوعا، الصلصة البيضاء بقوامها الكريمي وصلصة الطماطم الحمراء بطعمها الخفيف، أما عن استبدال الطماطم بالفراولة عند تحضير المعكرونة فقد يبدو مزيجا غريبا بعض الشيء، وربما لم تسمع عنه من قبل.

ومع ذلك، انتشرت صلصة الفراولة الكريمية فوق المعكرونة على نطاق واسع خلال الأيام الماضية وأثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت نجمة التنس وبطلة ويمبلدون 2025، إيغا شفيونتيك،عن طبقها المفضل خلال مقابلة على الملعب الرئيسي بعد فوزها في الدور الثالث على الأميركية دانييل كولينز، وهو طبق مكون من معكرونة بالفراولة، أو ماكارون تروسكاوكامي كما هو شائع في بولندا موطن شفيونتيك، وأضافت أنها اعتادت تناوله منذ الطفولة، ويذكر أن بطولة ويمبلدون أقيمت هذا العام 2025 في الفترة ما بين 30 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز.

تم نشر مقطع فيديو للمقابلة على حساب ويمبلدون الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، وحقق ملايين المشاهدات ومئات التعليقات، وعبر المتابعون عن دهشتهم وفضولهم تجاه هذا المزيج غير التقليدي، في حين أكد العديد من المتابعين البولنديين أنهم بالفعل يتناولون المعكرونة بالفراولة منذ الطفولة، وبالأخص خلال فصل الصيف حيث تتوفر الفراولة الطازجة في بولندا، والأهم من ذلك، أنها وجبة لذيذة جدا، على حد تعبيرهم.

ومن أبرز ردود الفعل كان رد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي نشر صورة له على حسابه الشخصي بمنصة إكس وهو يشاهد مقابلة نجمة التنس ويتلذذ بطبق من معكرونة الفراولة، مما زاد من شعبية الطبق ومحاولات اختبار طعمه.

ونقلا عن موقع نيويورك تايمز، تقول البولندية أدريانا ماركزيوسكا، مؤلفة كتب طبخ ومقدمة برامج تلفزيونية، بالنسبة للعديد من البولنديين، فإن طبق معكرونة الفراولة يعيد إلى الأذهان ذكريات طفولية غامرة، وسهرات صيفية، ووجبات غداء مدرسية خفيفة.

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وتوضح، يمكن اعتبار معكرونة الفراولة طبقا عاطفيا للغاية ومتكاملا إلى حد كبير، فهو يجمع جميع عناصر الطبق المثالي من الكربوهيدرات والفواكه ومنتجات الألبان والسكر، بالإضافة إلى ما يحمله من الحنين إلى الماضي.

وأضافت: "إنه طعم الصيف في بولندا"، وخاصة خلال موسم الفراولة، إذ تعد بولندا ثاني أكبر منتج لهذه الفاكهة في الاتحاد الأوروبي، كما أن البولنديين معتادون على مزيج الفاكهة الحلوة والنشويات.

منذ متى تجذرت معكرونة الفراولة في التقاليد البولندية؟

معكرونة تروسكاوكامي هي وصفة بولندية كلاسيكية توارثتها الأجيال، ويعتقد البعض أنها تعود إلى حقبة الاتحاد السوفياتي، حيث كان الطعام نادرا، وكان عليهم الاستفادة القصوى من المكونات المتاحة وإضافتها إلى كل شيء.

وإلى الآن، ما زالت الفراولة متوفرة بكثرة في بولندا، ولا تزال معكرونة الفراولة طبقا موسميا محبوبا في المنازل البولندية، فهو خفيف بما يكفي ليكون حلوى صيفية منعشة، وفي الوقت نفسه دسم بقدر كاف لإشباع الشهية كوجبة أساسية.

طريقة تحضير معكرونة الفراولة

يتطلب تجهيز هذا الطبق البولندي الكلاسيكي 5 مكونات فقط: المعكرونة، الفراولة، العسل، الزبادي والفانيليا، ويمكن تحضيرها بسهولة باتباع هذه الخطوات:

ضع 125 غراما من المعكرونة التي تختارها في قدر من الماء المغلي حتى تنضج.

أثناء طهي المعكرونة، يمكنك تحضير صلصلة الفراولة بخلط 250 غراما من الفراولة مع 200 غرام من الزبادي اليوناني وملعقة كبيرة من العسل وقليل من الفانيليا في محضر الطعام للحصول على صلصة وردية اللون، ويمكنك اختيار القوام المطلوب حسب رغبتك (يمكن استبدال العسل بالسكر ويمكنك كذلك إضافة أي نوع كريمة ترغب فيها بدلا من الزبادي أو تعزيز حموضة الطبق وموازنة حلاوته بإضافة القليل من عصير الليمون).

صفِ المعكرونة المسلوقة وضعها في وعاء التقديم، ثم اسكب صلصة الفراولة الكريمية فوقها واخلطها برفق. وكخطوة أخيرة، يمكنك تزيين الطبق بشرائح الفراولة الطازجة وبعض أوراق النعناع الطازجة، ويقترح البعض إضافة جبن المزارع البولندي (تواروج) لمزيد من البروتين. اترك معكرونة الفراولة تبرد بعض الوقت في الثلاجة كما في سلطة المعكرونة أو يمكنك تناولها ساخنة على الفور، الأمر متروك لتفضيلاتك.

قدمها مع مشروب صيفي منعش مثل مشروب الفراولة والبطيخ أو بعض كومبوت الفاكهة أو يمكنك تقديمها مع سلطة الخيار المقرمشة أو كوب من الحليب البارد. يمكنك تخزين أي كمية متبقية في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى يومين في الثلاجة، وإذا كنت تفضلها ساخنة، أعد تسخينها برفق في قدر على نار خفيفة عند تناولها، وأضف القليل من الكريمة أو الحليب إذا لزم الأمر.

هل المعكرونة بالفراولة وجبة مثالية قبل التمرين أم بعده؟

تقول اختصاصية التغذية الرياضية المعتمدة، كلير شورينستاين، لموقع "سيلف"، إن طبق المعكرونة بالفراولة يلبي العديد من الاعتبارات الغذائية للرياضيين مع ملاحظة أن لكل شخص احتياجاته وتفضيلاته الخاصة، وهناك عدد من العوامل التي تتحكم في ذلك مثل مدة التمرين، وشدته، ووقته خلال اليوم، ومدة هضم الوجبة، ومدى تحمل الشخص لأطعمة معينة.

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ومن جهتها ترى شورينستاين أن معكرونة الفراولة قد تكون خيارا أفضل بعد التمرين وليس قبله لتعزيز التعافي، وتفسر قائلة: "المعكرونة غذاء رائع للرياضيين لأنها غنية بالكربوهيدرات التي تعزز تعويض ما تم فقده أثناء التمرين، كما يُعد الزبادي خيارا ممتازا لغناه بالكالسيوم، الذي يفيد في العديد من الأمور، بدءا من صحة العظام وإصلاح أنسجة العضلات وإعادة بنائها، وكذلك احتواؤه على البروبيوتيك الذي يساعد في دعم صحة الأمعاء، وتتميز الفراولة بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنها مصدر رائع لفيتامين ج الذي يعزز وظائف المناعة وإنتاج الكولاجين، وهما وظيفتان أساسيتان في الجسم ترتبطان بتحسين الأداء الرياضي.

مع ذلك، تشير اختصاصية التغذية إلى أن طبق المعكرونة بالفراولة قد يكون مناسبا أيضا لتعزيز الطاقة قبل التمرين عند إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه، مثل تقليل كمية الزبادي والفراولة المستخدمة إلى النصف، أو اختيار زبادي قليل الدسم بدلا من زبادي كامل الدسم.

وأضافت "يمكنك أيضا تناولها كما هي إذا كان لديك بعض الوقت بين الوجبة والتمرين أو إذا خصصت ساعتين إلى 3 ساعات لهضمها قبل التمرين".