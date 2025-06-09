بميزانية معقولة.. أدوات فعالة تقي سيارتك من "جحيم" الصيف

مع اشتداد حرارة الصيف، تزداد الحاجة إلى وسائل فعّالة لحماية السيارة ومقصورتها الداخلية من تأثيرات أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم الحرارة داخل السيارة بشكل خطير. ولحسن الحظ، تتوفر عدة وسائل بسيطة وفعّالة يمكن تثبيتها بسهولة وبتكلفة معقولة للحد من هذه المشكلة.

مجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونغ" أوضحت أن الزجاج الأمامي في السيارات الحديثة يحتوي عادة على طبقة فلترة تقلل من الأشعة فوق البنفسجية، لكن النوافذ الجانبية لا توفر الحماية الكافية، مما يفرض الحاجة إلى استخدام وسائل إضافية، خصوصا أثناء الرحلات الطويلة أو عند ركن السيارة في أماكن معرضة للشمس.

أنواع وسائل الحماية داخل السيارة

الستائر الشمسية التقليدية: تُعد من أكثر الخيارات شيوعا، وتتوافر بأحجام قياسية تناسب النوافذ الخلفية. يتم تثبيتها من الداخل باستخدام أكواب شفط، ويمكن إزالتها بسهولة دون ترك آثار. وبالنسبة للعيوب، فتكمن في أنها لا تغطي كامل مساحة الزجاج، ولا يمكن فتح النوافذ عند استخدامها.

تُعد من أكثر الخيارات شيوعا، وتتوافر بأحجام قياسية تناسب النوافذ الخلفية. يتم تثبيتها من الداخل باستخدام أكواب شفط، ويمكن إزالتها بسهولة دون ترك آثار. وبالنسبة للعيوب، فتكمن في أنها لا تغطي كامل مساحة الزجاج، ولا يمكن فتح النوافذ عند استخدامها. الستائر القابلة للفرد: توفر مرونة أكبر، حيث يمكن إبقاؤها مثبتة بشكل دائم وفردها عند الحاجة. تُثبت بأكواب شفط أو خطّافات. في المقابل، قد تعيق الستائر القابلة للفرد إغلاق النوافذ بشكل كامل.

توفر مرونة أكبر، حيث يمكن إبقاؤها مثبتة بشكل دائم وفردها عند الحاجة. تُثبت بأكواب شفط أو خطّافات. في المقابل، قد تعيق الستائر القابلة للفرد إغلاق النوافذ بشكل كامل. الستائر القماشية: تمكن من تعتيم كامل للمقصورة الخلفية، مما يجعلها مناسبة للنوم أو لراحة الأطفال. تُثبت بواسطة أكواب شفط أو مغناطيس. لا بد من ملاحظة أنه يسهل على الأطفال نزع الستائر القماشية، مما يجعلها أقل ملاءمة للعائلات.

تمكن من تعتيم كامل للمقصورة الخلفية، مما يجعلها مناسبة للنوم أو لراحة الأطفال. تُثبت بواسطة أكواب شفط أو مغناطيس. لا بد من ملاحظة أنه يسهل على الأطفال نزع الستائر القماشية، مما يجعلها أقل ملاءمة للعائلات. أغطية الأبواب الخارجية: تُركب على الجزء العلوي من الأبواب وتُثبت بإحكام عند إغلاقها. تغطي الزجاج بالكامل وتسمح بفتحه أثناء القيادة، كما توفر حماية من الحشرات وتُخزن بسهولة. أما بالنسبة لعيوبها، فقد تكون عرضة للتلف مع مرور الوقت بسبب الشمس والهواء، وقد تسبب خدوشا في الطلاء إذا رُكّبت بشكل غير دقيق أو بمقاس غير مناسب.

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نصائح لتقليل حرارة السيارة

شدّد الخبراء الألمان على ضرورة عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارة المغلقة تحت أشعة الشمس مطلقا، كما حذّروا من ترك الأجهزة الإلكترونية داخل المركبة.

ويوصون باستخدام وسائل حماية مخصصة لجميع أجزاء السيارة، بما يشمل الزجاج الأمامي، المقود، لوحة القيادة، والنوافذ الجانبية والخلفية. ويمكن أيضا تغطية مقاعد الأطفال وأجزاء المعدن مثل أحزمة الأمان بقطع قماش فاتحة اللون لتقليل امتصاص الحرارة.

خطوات تهوية السيارة بفعالية

للتخلص من الحرارة المتراكمة داخل السيارة، يُنصح باتباع الخطوات التالية قبل تشغيل مكيف الهواء: