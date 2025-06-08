كيف تختار ملابسك لرحلات الطيران الطويلة؟

تتحوّل رحلات الطيران الطويلة في كثير من الأحيان إلى تجربة مرهقة، خاصة إذا لم تكن الملابس التي يرتديها المسافر مريحة بما يكفي لتحمّل ساعات الجلوس الطويلة وتغيرات درجة الحرارة على متن الطائرة.

في هذا السياق، تنصح لاورا فرومبيرغ -من موقع "إيروتيليغراف" المتخصص في شؤون الطيران- باختيار ملابس فضفاضة ومريحة للرحلات الطويلة، تشبه تلك التي يرتديها الشخص في أثناء الاسترخاء على أريكته في المنزل.

ملابس للنوم على ارتفاع 30 ألف قدم

توضح فرومبيرغ أن من الأفضل صعود الطائرة بملابس يومية عادية، ثم استبدالها بملابس مريحة وناعمة قبل النوم على متن الرحلة، خاصة خلال الرحلات الليلية.

وتضيف أن "الراحة مفتاح الاسترخاء في الجو، ولا شيء يضاهي تأثير ارتداء سروال قطني خفيف وقميص فضفاض في أثناء النوم على متن الطائرة".

لا تنسَ الجوارب وقناع النوم

إلى جانب الملابس، تنصح فرومبيرغ باصطحاب جوارب دافئة تُستخدم في حال الشعور بانخفاض درجة الحرارة داخل الطائرة، إضافة إلى قناع للعينين يساعد على حجب الإضاءة والنوم بسهولة.

ترطيب البشرة ضرورة

وتشير فرومبيرغ إلى أن الهواء الجاف داخل الطائرة قد يتسبب في جفاف البشرة خلال وقت قصير، لذا توصي بوضع كريم مرطب خفيف في الحقيبة اليدوية، واستخدامه خلال الرحلة للحفاظ على نضارة البشرة.

إعلان

خلاصة التوصيات للمسافرين: