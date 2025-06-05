تكحيل الأضحية والغناء وصبغ الفروة.. عادات تراثية تسبق الأضحية

تُعد الأضحية واحدة من أبرز الشعائر الدينية التي تُحيي في وجدان المسلمين معاني الطاعة والتضحية، مستحضرة قصة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. وبين قدسية المعنى وروح الجماعة، تحوّلت الأضحية إلى طقس يجمع بين العبادة والفرح، يحتفل به المسلمون حول العالم بعادات وتقاليد متوارثة تضفي على المناسبة طابعا خاصا من البهجة والرمزية يحتفي بها المسلمون حول العالم، بتسمية وكحل وزفة وحلبة مصارعة.

الحنّة وزفّة "الشيخ سيد".. طقس شعبي بعيدا عن السياسة

يبدأ الاحتفال بالأضحية، وخصوصا بالكبش، لدى المصريين منذ لحظة شرائه، حيث يعد هذا اليوم طقسا سنويا متجذرا في الريف والمدن على حد سواء. إذ يصحب الأب أبناءه وأحفاده إلى السوق، وسط أجواء تمتلئ بالعائلات التي تختار أضحيتها كما لو كانت تختار "لبس العيد". والفرحة لا تقتصر على الشراء، بل تمتد لعلاقة خاصة بين الأطفال والخروف، حيث يُمنح اسم بشري، أشهرها "الشيخ سيد"، المرتبط بالأغنية الفلكلورية الشهيرة "بكره العيد ونعيد وندبحك يا شيخ سيد".

ويشير الدكتور مصطفى جاد، أستاذ الفلكلور والتراث الشعبي، إلى أن هذه الأغنية، التي ظهرت في فيلم "حياة أو موت" عام 1954، تنفي الشائعات التي تربطها بحوادث سياسية، مؤكدا أنها تعكس الحس الشعبي المصري الذي يمزج بين البُعد الديني والفرح، حيث يُمنح الخروف اسما و"كنية"، في دلالة على احترام الشعيرة وقدسيتها، بطابع احتفالي فريد.

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لا يتوقف الاحتفاء بالأضحية في مصر فقط عند الشراء والتسمية، بل -بحسب جاد- هناك كذلك طقس "حنة الخروف" في الريف المصري، وهو احتفالية تتم في يوم التروية، أو صباح يوم عرفة، حيث يجتمع أهل البيت، كباره وصغاره، بصينية الحنة، التي يحنى بها الخروف، وربما يجتمع ذبائح أكثر من بيت للاحتفال بصينية حنة واحدة في الحي كله، ويتباهى كل بأضحيته، ويفرح الأطفال بقربان أهاليهم.

الحية بية.. ميراث الأجداد للأحفاد في البحرين

حرصا على عدم اندثار العادات، نجح أهل البحرين في إحياء موروثاتهم الشعبية وغرسها في نفوس الأطفال، احتفالا بالأعياد والشعائر الإسلامية في عيد الأضحى. ومن أبرز هذه التقاليد عادة "الحية بيه"، التي لا تزال حاضرة كل عام. إذ يزرع الأطفال قبل يوم عرفة أصيصا من القمح أو الشعير أو العدس، ويعتنون به من حيث الري والتعرض للشمس. وفي مساء ليلة العيد، يرتدي الأطفال أزياءهم البحرينية التقليدية، ويجتمعون مع ذويهم حاملين مزروعاتهم، مرددين أنشودة: "يا حيتي يا بيتي، راحت حية وجت حية، على درب الحينية"، قبل أن يلقوا "الحية" في البحر، تعبيرا عن وداع عام مضى واستقبال عام جديد بالأمل والبركة.

تكحيل الخروف.. طقوس ليبية مستمرة

في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يبدأ الليبيون الاستعداد لشعيرة ذبح الأضحية بطقوس خاصة متوارثة عبر الأجيال. من أبرزها أن تقوم النساء بتكحيل الأضحية بالكحل العربي، مع الحرص على سقيها قبل الذبح، حتى لا تُذبح وهي عطشى. كما تُغسل رقبة الأضحية بالماء والملح، في طقس رمزي للنقاء. ومن التقاليد اللافتة أيضا، تعليق مرارة الخروف على أبواب المنازل اعتقادا بأنها تجلب الخير وتبعد الحسد.

ولا تزال بعض العائلات الليبية متمسكة بعادة ذبح الأضحية في اليوم الأول وترك التقطيع لليوم التالي. وتقول أنسام منصور (30 عاما) إن عائلتها تلتزم بهذه العادة بعد أن شهدوا وفاة أحد أفراد الأسرة 3 مرات متتالية عندما كانوا يقطعون الذبيحة في يوم الذبح نفسه، مما دفعهم إلى العودة للتقليد الليبي القديم، تجنبا لتكرار الأمر، واحتراما لما يعتبرونه "فألا" يرتبط بقدسية الشعيرة.

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مصارعة الكباش في الجزائر وتزيينها في باكستان

في اليوم التاسع من ذي الحجة، تبدأ الاحتفالات في الجزائر بعيد الأضحى، حيث يلتقي سكان الأحياء في "الحوش"، وهي الساحة التي يتم تجهيزها في كل حي، لتبدأ مصارعة الكباش، وهو التقليد الجزائري المتفرد، الذي يتم على نطاق محلي في الأحياء والبلدات الصغيرة، وكذلك على نطاق وطني على مستوى المحافظات، ويتجمع فيه الجزائريون يتباهون بقوة كباشهم التي يحرص كثيرون منهم على تربيتها وعلفها على مدار العام.

وفي باكستان، يعتبر تزيين الأضحية من أهم العادات التي يحرص عليها المسلمون، حيث يبدأ الاستعداد للأضحية قبل شهر كامل من العيد، وفيه يتم تزيين الأضحية بالألوان، ويحرص الشعب الباكستاني على تقديم الأضحية لله حتى الفقراء منهم يربونها على مدار العام تجهيزا ليوم الفداء.