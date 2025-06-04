كيف تتخلص من العفن داخل سيارتك؟ دليل الوقاية والتنظيف الآمن

لا يقتصر ظهور العفن على الأبنية الرطبة والمغلقة، بل يمكن أن ينمو أيضا داخل السيارات، خاصة في الأماكن التي تتعرض للرطوبة باستمرار.

وتكمن خطورة العفن في قدرته على إتلاف الأقمشة والجلود وتأثيره المباشر على صحة الركاب، مما يستدعي التعامل معه بجدية وسرعة.

أماكن ظهور العفن داخل السيارة

وبحسب تقرير لمجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونغ"، فإن العفن يميل إلى الظهور في الأجزاء المصنوعة من الألياف الطبيعية أو الأقمشة، مثل المقاعد القماشية، والسجاد في أرضية السيارة، وصندوق الأمتعة، وكسوة سقف المقصورة.

كما قد يظهر على المقود ومقبض ناقل الحركة، في حين تظل الأسطح البلاستيكية الصلبة أقل عرضة للإصابة بالعفن.

ويرتبط نمو العفن دائما بوجود مصدر للرطوبة، سواء كان ذلك بسبب تسرب المياه من النوافذ أو فتحة السقف أو نتيجة إدخال ملابس وأحذية مبللة إلى المقصورة.

ومن هنا، فإن الخطوة الأولى في المكافحة هي تحديد مصدر الرطوبة والقضاء عليه قبل الشروع في تنظيف المناطق المصابة.

طرق إزالة العفن من مكونات السيارة

المقاعد والأسطح القماشية: يفضل استخدام منظفات خاصة بإزالة العفن مخصصة للأقمشة، شريطة أن تكون خالية من الكلور أو "بيروكسيد الهيدروجين"، وذلك لتجنب تلف النسيج أو تغير لونه، كما يُنصح باختبار المنظف في منطقة غير مرئية أولا للتأكد من سلامته على الخامة.

يفضل استخدام منظفات خاصة بإزالة العفن مخصصة للأقمشة، شريطة أن تكون خالية من الكلور أو "بيروكسيد الهيدروجين"، وذلك لتجنب تلف النسيج أو تغير لونه، كما يُنصح باختبار المنظف في منطقة غير مرئية أولا للتأكد من سلامته على الخامة. الأسطح البلاستيكية: يمكن إزالة العفن من الأجزاء البلاستيكية باستخدام الكحول النقي أو الخل المركز، ويجب تطبيق المادة على قطعة قماش ناعمة ومسح السطح بلطف ثم تجفيفه جيدا بعد الانتهاء.

يمكن إزالة العفن من الأجزاء البلاستيكية باستخدام الكحول النقي أو الخل المركز، ويجب تطبيق المادة على قطعة قماش ناعمة ومسح السطح بلطف ثم تجفيفه جيدا بعد الانتهاء. الزجاج وإطارات النوافذ: عادة ما يظهر العفن على الزجاج في شكل ترسبات دقيقة، خاصة حول الإطارات المطاطية، حيث يتراكم الغبار والرطوبة، وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر فك الزجاج لتنظيف المناطق الخفية، وتعد المنتجات التي تحتوي على الكلور فعالة في هذه الحالة.

عادة ما يظهر العفن على الزجاج في شكل ترسبات دقيقة، خاصة حول الإطارات المطاطية، حيث يتراكم الغبار والرطوبة، وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر فك الزجاج لتنظيف المناطق الخفية، وتعد المنتجات التي تحتوي على الكلور فعالة في هذه الحالة. مكيف الهواء: يُعد نظام التكييف من أكثر البيئات عرضة لتكاثر العفن نتيجة تجمع الرطوبة داخله، ويظهر ذلك في شكل رائحة عفنة عند تشغيله، وفي هذه الحالة يوصى بالتوجه إلى مركز خدمة متخصص لتنظيف النظام بالكامل، بما يشمل تغيير فلتر الهواء الداخلي، كما يُنصح بتشغيل المكيف من وقت إلى آخر حتى في الشتاء للحد من تراكم الرطوبة.

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نصائح وقائية للحد من نمو العفن

الرطوبة هي العامل الحاسم في تكاثر العفن، لذا يُنصح بركن السيارة في أماكن جافة، مع التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، أما في السيارات القديمة فيجب فحص الأماكن التي قد تكون معرضة للتسرب، وعدم ترك ملابس أو أقمشة مبللة داخل السيارة، وفي فصل الشتاء يفضل تنظيف الأحذية من الطين قبل دخول السيارة.

وسائل منزلية لمكافحة العفن

بالإضافة إلى المواد التجارية يمكن استخدام بعض الوسائل المنزلية الفعالة مثل بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض والملح غير المعالج باليود والكحول الإيزوبروبيلي.

ويُنصح أثناء التنظيف بارتداء كمامة وقفازات لحماية الجهاز التنفسي والبشرة، إلى جانب حماية العينين، مع غسل الملابس التي تم ارتداؤها فورا بعد الانتهاء.

ويُمنع رش الكحول مباشرة على الأسطح بسبب خطورة الاشتعال، كما يجب التخلص من الأدوات المستخدمة أو غسلها جيدا، خاصة إذا كانت ملوثة بالعفن.

متى يجب التوجه إلى المتخصصين؟

إذا كان العفن منتشرا على نطاق واسع داخل السيارة فإن التدخل المنزلي قد لا يكون كافيا، وفي هذه الحالة يُنصح بالتوجه إلى ورش تنظيف متخصصة، حيث يتم فك المقاعد وإجراء تنظيف عميق باستخدام مواد خاصة أو تقنيات مثل الإنزيمات والثلج الجاف.

كما يستكمل العلاج باستبدال فلتر الهواء ومعالجة الهواء الداخلي باستخدام الأوزون الذي يعمل على قتل الجراثيم والروائح غير المرغوبة.