دورة العصر في الغسالة.. سر صغير يصنع فارقا في العناية بالأقمشة واستهلاك الطاقة

مع تطور الأجهزة المنزلية وتعدد برامجها، لا يزال كثير من المستخدمين يغفلون عن أهمية التفاصيل الصغيرة التي تُحدث فرقا كبيرا في نتائج الغسيل وكفاءة الطاقة. ومن أبرز هذه التفاصيل اختيار دورة العصر المناسبة في الغسالة الأوتوماتيكية، وهو أمر لا يتعلق فقط بسرعة تجفيف الملابس، بل يمتد تأثيره إلى حماية الأقمشة من التلف، وتوفير استهلاك الكهرباء، وتحسين كفاءة عملية التجفيف لاحقا.

أكّدت الرابطة الألمانية لصناعة المنظفات ومنتجات العناية بالجسم أن اختيار دورة العصر المناسبة في الغسالة الأوتوماتيكية لا يقتصر فقط على الحفاظ على مظهر الملابس ورونقها، بل يسهم أيضا في خفض استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف المرتبطة بعملية الغسيل والتجفيف.

أهمية دورة العصر

أوضحت الرابطة أن التحكم في سرعة العصر داخل الغسالة يُعد عاملا حاسما في منع تجعد الملابس وتشوه خطوطها، وهو ما يُطيل عمر الأقمشة ويحافظ على شكلها الأصلي. كما أن زيادة عدد دورات الغسالة في الدقيقة الواحدة تسهم في استخراج كمية أكبر من الماء من الغسيل، مما يُعد مفيدا للغاية عند استخدام مجفف الملابس لاحقا، إذ إن إزالة الرطوبة بالعصر تستهلك طاقة أقل من تبخيرها أثناء التجفيف.

ولهذا السبب، توصي الرابطة باختيار سرعة دوران لا تقل عن 1200 دورة في الدقيقة عند غسل الملابس التي سيتم تجفيفها لاحقا داخل المجفف.

العناية بالملابس الرقيقة

أما فيما يخص الأقمشة الحساسة مثل الكتان والفيسكوز، فقد شددت الرابطة على ضرورة تجنب السرعات العالية، إذ إن هذه الخامات تتعرض بسهولة للتجعد وفقدان الشكل، خاصة في قطع الملابس التي تحتوي على تفاصيل حساسة مثل "التي شيرت" ذو فتحة الرقبة على شكل حرف "في" (V)، والتي قد تتعرض للتمزق أو تشوه خط العنق عند الدوران السريع.

وتوصي الرابطة في هذه الحالة باستخدام سرعة دوران لا تتجاوز 800 دورة في الدقيقة، إلى جانب تحميل الغسالة بكمية معتدلة من الغسيل عند استخدام برامج الملابس الرقيقة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الغسالة بسعة 8 كغم، يجب ألا تتجاوز حمولة الملابس الرقيقة كيلوغرامين من الغسيل الجاف، وهو ما يعادل ربع سعة الحلة تقريبا. وتُعد هذه المعايير مثالية للقمصان والبلوزات القطنية التي سيتم كيّها لاحقا.

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عند التجفيف في الهواء الطلق

وفي حال تجفيف الغسيل على الحبال أو في الهواء الطلق، لا يُشترط استخدام سرعة دوران عالية، بل يمكن الاكتفاء بدورات منخفضة لحماية الأقمشة الرقيقة من الإجهاد، خاصة أن تقليل السرعة يُقلل استهلاك الكهرباء ويحافظ على النسيج. ورغم أن هذه السرعات تترك نسبة رطوبة أعلى في الملابس، فإنها تسهم في الحفاظ على جودتها ومظهرها العام.

برامج العصر في الغسالات الحديثة

وأشارت الرابطة إلى أن الغسالات الأوتوماتيكية الحديثة باتت مزودة ببرامج دوران مُعدة مسبقا، تتناسب مع طبيعة كل نوع من المنسوجات. فبرنامج "القطن" يعمل غالبا بسرعة تتراوح بين 1200 و1400 دورة في الدقيقة، أما برنامج "العناية السهلة" فيصل إلى نحو 900 دورة في الدقيقة، في حين يكتفي برنامج "الملابس الرقيقة" بسرعة تقارب 600 دورة في الدقيقة.