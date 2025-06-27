لماذا يُنصح بإضافة مسحوق الشمندر إلى نظامك الغذائي؟

البنجر أو الشمندر هو نبات جذري يتميز بلونه الأحمر الداكن، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات والمواد المغذية الأخرى اللازمة لصحة القلب والكبد وتعزيز الحديد في الجسم.

ونظرا لنكهته الترابية غير المفضلة للبعض وفوضى البقع الأرجوانية التي يسببها عند تحضيره، يميل الكثيرون إلى استخدام مسحوق الشمندر الذي اكتسب شعبية واسعة كمكمل غذائي معزز للصحة وبديل عملي وسريع للشمندر الطازج.

مسحوق الشمندر

هو منتج وردي أو أحمر مصنوع من الشمندر المجفف والمطحون ليصبح مسحوقا ناعما يسهل دمجه في النظام الغذائي اليومي دون عناء التقشير أو التقطيع أو الطهي، ويتوفر في متاجر الأطعمة الطبيعية، ويمكنك طلبه عبر الإنترنت وتحضيره منزليا بسهولة.

ويؤكد خبراء التغذية أن عملية التجفيف غالبا ما تحافظ على المركبات النباتية المفيدة الموجودة في الشمندر الطازج مثل الحديد والمغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي والنترات التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يحسن الدورة الدموية وصحة القلب والأوعية الدموية.

وتختلف تركيزات هذه المركبات باختلاف نوع الشمندر سواء كان عضويا أو غير عضوي وكذلك طريقة معالجته، ووفق موقع "كليفلاند" فإن ملعقة صغيرة من مسحوق الشمندر تعادل المحتوى الغذائي لحبة شمندر كاملة.

فوائد مسحوق الشمندر

تحسين الأداء الرياضي

يعزز مسحوق الشمندر القدرة على التحمل ويقلل من التعب أثناء التمرين، ويدعم ذلك دراسة نشرتها مجلة "فرونتيرز" عام 2021، أشارت إلى أن الشمندر يحتوي على نسبة عالية من أكسيد النيتريك الذي يعزز تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلات الجسم، كما يساعد على نقل الغلوكوز "سكر الدم" عبر جسمك ويمده بالطاقة اللازمة للنشاط البدني وأداء تمارين رياضية عالية الكثافة لفترات طويلة.

دراسة أخرى نشرتها مجلة "سبورتس هيلث" عام 2021، وجدت أن مركب البيتالين المتوفر في مسحوق الشمندر، يساعد على تعافي العضلات بعد التدريبات الشاقة، مما يقلل الألم ويحسن الأداء في جلسات التدريب اللاحقة.

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ومع ذلك توضح اختصاصية التغذية، كارلي سيدلاسيك لموقع "كليفلاند" أن مسحوق الشمندر ليس مكملا سريع المفعول قبل التمرين ولن ترى نتائج فورية عند تناوله، لذلك ينبغي تناوله قبل ممارسة الرياضة بساعتين أو 3 ساعات، حتى يتيح للجسم فرصة امتصاص عناصره الغذائية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعد مسحوق الشمندر مصدرا رائعا للألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ووفق وزارة الزراعة الأميركية ، فإن ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشمندر تحتويان على 5.99 غرامات من الألياف.

وأفادت دراسة أجراها علماء ميكروبيولوجيا الأغذية في البرازيل عام 2020 أن مستخلص الشمندر يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل الألياف الغذائية والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز نمو البكتيريا المعوية النافعة وتحفز عملية الأيض.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي مسحوق الشمندر على مادة البيتالين، وهي صبغة طبيعية تعطي الشمندر لونه الأحمر الداكن وتمتاز بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات ومكافحة للإجهاد التأكسدي، ويرتبط الالتهاب بأمراض القلب والربو وداء السكري من النوع الثاني.

تحسين وظائف الدماغ

كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية عام 2023 عن قدرة مسحوق الشمندر على تحسين الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والوظائف التنفيذية وحل المشكلات، ووفق الدراسة، ساعد تناول أقراص مسحوق الشمندر القابلة للمضغ قبل 90 دقيقة من إجراء اختبارات الذاكرة على تحقيق نتائج أعلى بنسبة 21% في اختبار الذاكرة قصيرة المدى مقارنة بالمجموعة التي تناولت دواءً وهميًا، وأشار الباحثون إلى أن زيادة نسبة أكسيد النيتريك في الشمندر تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ وتزويده بالأكسجين والعناصر الغذائية التي تدعم الوظائف الإدراكية وتعزز قوة الدماغ.

انخفاض ضغط الدم

يقلل مسحوق الشمندر من ضغط الدم الانقباضي، إذ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المعروف بتأثيراته الخافضة لضغط الدم وكذلك أكسيد النيتريك الذي يعزز استرخاء الأوعية الدموية.

كيف تتناول مسحوق الشمندر؟

يمكنك إضافة مسحوق الشمندر إلى أي مشروب تقريبا بما في ذلك عصائر الفاكهة والشاي والحليب النباتي أو الماء مع عصير الليمون، كما يمكن إضافته إلى العديد من الوصفات في المطبخ للاستمتاع بفوائده أو كملوّن طبيعي للطعام، بالطرق التالية:

أضف مسحوق الشمندر إلى عجينة الفطائر أو دقيق الشوفان أو بارفيه الزبادي أو بودنغ الشيا لتعزيز القيمة الغذائية. امزج مسحوق الشمندر مع صلصة الحمص أو الفاصوليا أو صلصة الغواكامولي لتعزيز النكهة واللون.

أضفه إلى الكعك أو الخبز أو البسكويت أو خليط الكيك لإضفاء لون وردي على المخبوزات وتغيير نكهتها. عند تحضير المعكرونة، أضف ملعقة صغيرة إلى صلصة الطماطم أو الكريمة المفضلة لديك، ويمكنك كذلك إضافته إلى حساء العدس أو حساء اللحم للحصول على المزيد من التغذية وتنوع المذاق.

ما يجب أن تعرفه قبل تناول مسحوق الشمندر

عند شراء مسحوق الشمندر، يُنصح بتجنّب الكبسولات واختيار الشكل السائب أو الأقراص القابلة للمضغ، بحسب كيرستن براندت، المحاضِرة في مركز أبحاث التغذية البشرية بجامعة نيوكاسل البريطانية. توضح براندت أن تحويل النترات الموجودة في الشمندر إلى أكسيد النيتريك -وهو مركب مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية- يبدأ في الفم بفضل البكتيريا الموجودة على اللسان، بينما تتجاوز الكبسولات هذه المرحلة وتمر مباشرة إلى الجهاز الهضمي، ما يقلل الفائدة.

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وتضيف "تجنّب استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا قبل تناول الشمندر، لأنه قد يعيق هذه العملية الحيوية"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "مينز هيلث".

ورغم فوائد الشمندر، فإنه يحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات التي قد تسهم في تكوّن حصوات الكلى. لذلك، يُنصح بتجنّب مسحوقه إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم أو لديك تاريخ مع حصوات الكلى. كما يجب الحذر في حالة وجود حساسية تجاه الشمندر، إذ قد تظهر أعراض مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو اضطرابات في المعدة.

بشكل عام، لا يعد مسحوق الشمندر حلا سحريا، بل هو مكمل غذائي يمكن أن يدعم نمط حياة صحي. وإذا قررت إضافته إلى نظامك الغذائي، فاستشر اختصاصي تغذية لتحديد الجرعة المناسبة لحالتك.