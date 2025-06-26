توفر مالك وتسعفك في الطوارئ.. 10 أطعمة غير قابلة للتلف

في حين أن الطعام الطازج مثل الفواكه والخضراوات ضروري، تبقى الأطعمة غير القابلة للتلف ضرورية في مخزن المطبخ، "سواء لتحضير الوجبات اليومية، أو توفير المال، أو مواجهة أية طوارئ"، كما تقول مدربة أسلوب الحياة المعتمدة، باتريشيا فاراكالو، في تقريرها على موقع "ذا هيلثي".

وفي التقرير نفسه، تشير مختصة التغذية المعتمدة بيث تشيروني، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يجعل شراء كميات كبيرة من الأطعمة غير القابلة للتلف في العروض الترويجية والخصومات، "طريقة اقتصادية للحفاظ على مخزون المطبخ من الأطعمة، وتقليل زيارة المتاجر، وتسهيل تخطيط الوجبات".

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ويضيف مختص التغذية المعتمد ديفين بريتان، موضحا أن مخزن المطبخ المجهز جيدا بهذه الأطعمة، "يضمن توفر طعام مُغذ للعائلة، خصوصا في حالة عدم وجود الأطعمة الطازجة لأي سبب".

وهو ما تؤكده مختصة التغذية المعتمدة، ميراندا غالاتي، بقولها "إن الأطعمة غير القابلة للتلف ليست لمواجهة الطوارئ وتوفير المال فقط؛ لكنها أيضا لمنع هدر الطعام، وتقليل ربكة المطبخ".

ما الأطعمة غير القابلة للتلف؟

وفقا لميراندا غالاتي، فإن الأطعمة غير القابلة للتلف "هي أطعمة مجففة أو معلبة أو مُغلفة، تحافظ على جودتها وسلامتها، عند تخزينها بشكل صحيح في درجة حرارة الغرفة، وتدوم لأشهر، وربما سنوات، في مخزن المطبخ".

وتضيف خبيرة الطهي ومطورة الوصفات، ليزا ويلز، أن تعريف الأطعمة الصحية غير القابلة للتلف ينطبق على "أي مكون لا يحتاج إلى تبريد وله مدة صلاحية أطول بكثير".

موضحة أنه بالإضافة إلى الأطعمة المعلبة والفواكه والخضراوات المجففة، وغيرها من الأطعمة المحفوظة؛ تشمل الأطعمة الصحية غير القابلة للتلف بعض الخضراوات والفواكه التي تدوم طويلا مثل "البطاطا الحلوة، والقرع العسلي، والليمون، والبصل، والثوم، والجزر، وأي فاكهة أو خضراوات يمكن حفظها في مكان بارد وجاف (غير مُبرّد) لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل.

فوائد الأطعمة غير القابلة للتلف

ذكرت ميراندا غالاتي العديد من الفوائد اليومية الأخرى للأطعمة غير القابلة للتلف، منها:

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الراحة، فإلى جانب تقليل الزيارات إلى المتجر، تمتاز الأطعمة غير القابلة للتلف بأنها "جاهزة دائما لسدّ أي ثغرات غذائية تحدث بسبب نفاد الخضراوات أو اللحوم الطازجة بشكل مفاجئ".

السرعة، حيث تقول مختصة التغذية المعتمدة بوني ديكس، "إن امتلاك مخزن مؤن ممتلئ بالأطعمة الأساسية غير القابلة للتلف، يضمن تحضير وجبة صحية في دقائق معدودة".

خفض التكلفة، فالعديد من الأطعمة غير القابلة للتلف، أقل تكلفة من الأطعمة الطازجة؛ حيث يمكن استغلال عروض التخفيضات لشراء كميات منها وتخزينها دون قلق.

الوفرة، حيث تتوفر الأطعمة غير القابلة للتلف في مخزن المطبخ باستمرار على مدار العام، مما يُسهّل التخطيط للوجبات، وتحقيق تنوع غذائي أكبر.

الحماية، ففي حين أن الطعام الطازج قد يفسد بسرعة، إذا لم يُبرّد بشكل صحيح؛ فإن "الأطعمة غير القابلة للتلف تحمي من الأمراض المنقولة بالغذاء، دون الحاجة إلى تبريد".

نصائح لاختيار الأطعمة غير القابلة للتلف

ينصح الخبيران تشيروني وبريتان، بالتركيز على الأطعمة غير القابلة للتلف التي تتميز بأنها:

غنية بالعناصر الغذائية، التي تدعم الطاقة والشبع وتُحسّن الصحة العامة.

منخفضة الصوديوم والسكر المضاف والمواد الحافظة الاصطناعية؛ حيث توصي مختصة التغذية المعتمدة شينا جاراميلو، بغسل المنتجات من الأطعمة غير القابلة للتلف جيدا، لإزالة حوالي 70% من الصوديوم؛ واختيار الأنواع منخفضة السكريات والألوان المضافة.

تبقى على الرفوف لفترة طويلة دون تبريد، وتدوم لأشهر وربما سنوات دون أن تفسد.

تكون في عبوات خالية من مادة بيسفينول- إيه (بي بي إيه)، وهي مادة كيميائية تدخل في تصنيع البلاستيك، وتُضاف إلى العديد من المنتجات، مثل عبوات الطعام، وزجاجات المياه البلاستيكية.

التوازن بين العناصر الغذائية الأساسية، حيث تنصح غالاتي، عند إضافة أطعمة غير قابلة للتلف إلى خزانة المطبخ، بمراعاة التوازن بين "الكربوهيدرات، والفواكه والخضراوات، والبروتينات، والدهون".

أمثلة لأهم الأطعمة غير القابلة للتلف

يُوصي الخبيران تشيروني وبريتان بـ10 أصناف من الأطعمة الصحية غير القابلة للتلف:

الحبوب المجففة والمعلبة، وفي مقدمتها الفاصوليا بأنواعها والحمص؛ وتُعد من أكثر الأطعمة غير القابلة للتلف أهمية غذائية وإمكانية للاحتفاظ بها في مخزن المطبخ لفترة من سنتين إلى 3 سنوات أو أكثر، "في حال التغليف المفرغ من الهواء"؛ وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

المعكرونة المجففة، تُعتبر المعكرونة من الأطباق الكلاسيكية في مخزن المطبخ، فهي مريحة وعملية، ويمكن تخزينها في عبوتها الأصلية في مكان بارد ومظلم بعيدا عن الرطوبة حتى عامين.

الشوفان، وهو غذاء أساسي غير قابل للتلف، وله فوائد صحية مثبتة، ويمكن حفظه في وعاء محكم الغلق بعيدا عن الحرارة والرطوبة من عام إلى عامين.

الخضراوات المعلبة قليلة الصوديوم، طريقة سهلة للحصول على الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، عندما لا تتوفر المنتجات الطازجة؛ وتتميز بصلاحية من سنة إلى 5 سنوات.

زبدة المكسرات، فزبدة الفول السوداني أو اللوز، الغنية بالدهون غير المشبعة وتُعزز الشعور بالشبع، يمكن تخزينها من 6 إلى 12 شهرا قبل فتح العبوة، ثم حفظها في الثلاجة بعد الفتح.

الطماطم المعلبة، فالطماطم المعلبة بما لها من فوائد صحية، يمكن حفظها في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة (حوالي 20 درجة مئوية)، لمدة تصل إلى عامين

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الفواكه المجففة، فالفاكهة المجففة بدون سكر مضاف، طعام غير قابل للتلف، ويمكن تخزينه في عبوات محكمة الإغلاق لمدة عام؛ ثم يُحفظ بعدها في الثلاجة أو الفريزر لإطالة مدة الصلاحية.

العسل، أقدم الأطعمة المعروفة للإنسان، وله فوائد صحية عديدة، "ولا يفسد أبدا" طالما تم تخزينه بشكل صحيح، في وعاء زجاجي أو بلاستيكي آمن؛ مع تجنب استخدام الأوعية المعدنية لمنع الأكسدة.

الحليب المُبستر أو بدائله النباتية، مثل حليب اللوز أو الشوفان، أو الصويا؛ يمتاز بمدة صلاحية تصل إلى 3 أشهر في مخزن بارد وجاف؛ ويُحفظ في الثلاجة بعد الفتح ويُستخدم خلال 7 إلى 10 أيام.

الأعشاب والتوابل المجففة، وهي من أفضل مُعززات النكهة المضادة للأكسدة، الخالية من السعرات الحرارية، وتتمتع بصلاحية من سنة إلى 3 سنوات، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والضوء.

نصائح لإطالة عمر الأطعمة غير القابلة للتلف

للتخزين السليم والحفاظ على نضارة وسلامة الأطعمة غير القابلة للتلف، يوصي الخبراء بالآتي:

التخزين في أماكن باردة وجافة ومظلمة، بعيدا عن الأرض وأشعة الشمس المباشرة والنوافذ ومصادر الحرارة؛ ويُفضّل إبقاء درجة حرارة المخزن بين 15 و20 مئوية.

استخدم حاويات محكمة الإغلاق، حيث تدوم الأطعمة الجافة مثل الشوفان والأرز والمعكرونة لفترة أطول عند تخزينها في حاويات محكمة الإغلاق، مما يحميها من الرطوبة والحشرات.

كتابة البيانات، مثل تاريخ الشراء وانتهاء الصلاحية، واستخدم الأصناف القديمة قبل الأصناف الجديدة، لتقليل الهدر والحفاظ على المخزون طازجا.