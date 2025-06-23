7 بدائل طبيعية للسكر تقلل استهلاكك دون التخلي عن حلاوة المذاق

توصي جمعية القلب الأميركية بألا تتجاوز كمية السكر المضاف يوميًا 6 ملاعق صغيرة (25 غرامًا) للنساء، و9 ملاعق (36 غرامًا) للرجال. ومع ذلك، تشير الجمعية إلى أن معظم الناس يستهلكون ضعف أو 3 أضعاف هذا الحد، نتيجة الكميات الكبيرة من السكر المخفي في الأطعمة المصنعة والتوابل مثل الكاتشب وصلصة الباربكيو.

ويُحذر الخبراء من أن الإفراط في تناول السكر المضاف يرتبط بعدد من المشكلات الصحية الخطيرة، أبرزها السمنة، وأمراض القلب، وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأميركية للطب الباطني عام 2014.

ومع زيادة الوعي والتوجه العالمي نحو الأنظمة الغذائية الصحية، تحول البعض إلى استخدام بدائل طبيعية لسكر المائدة، وهي محليات مشتقة من مصادر طبيعية، مثل النباتات أو الفواكه، والتي توفر مزيجا متوازنا من العناصر الغذائية والفوائد الصحية بعكس السكر المكرر الذي تصل سكرياته إلى مجرى الدم دون إضافة أي قيمة غذائية أخرى.

وفي ما يلي بعض المحليات الطبيعية التي تستخدم بديلا للسكر المكرر:

العنب

يتخلى البعض عن تناول الفاكهة بسبب محتواها العالي من السكر، لكن اختصاصية التغذية جوليا ليفين توضح -لموقع "ذا هيلثي"- أن الجسم لا يعالج السكر الموجود في الفاكهة بنفس طريقة معالجة سكر المائدة، وتضيف أن العنب يحتوي على القليل من السعرات الحرارية كما أنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي ثبتت فعاليتها في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

ووفق اختصاصية التغذية يمكنك استخدام العنب في تحلية العصائر أو مزجه في الخلاط واستخدامه بدلا من السكر في تحضير الكعك والفطائر، ويمكن أن يكون كذلك بديلا للزبيب (العنب المجفف) في السلَطات أو طبق الأرز أو إضافة لمسة حلاوة إلى سلَطة الدجاج.

القرفة

تحتوي القرفة على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، كما يمكن أن تقلل من اكتساب الدهون المرتبطة بالأطعمة المكررة، وأشارت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة "جمعية الغدد الصماء" إلى أن القرفة قد تحسن مستوى السكر في الدم لدى المصابين بمرحلة ما قبل السكري، مما يبطئ تطور مرض السكري من النوع الثاني.

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ووفق ما نشره موقع "فايننشال إكسبريس" يمكن استبدال السكر بقليل من مسحوق أو أعواد القرفة في مشروباتك الساخنة كالقهوة والشاي، وبالنسبة لأولئك الذين يتناولون دقيق الشوفان، فإن رش ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة على وعاء من دقيق الشوفان يمكن أن يعزز الطعم والرائحة ويرضي رغبتك في تناول السكريات، وكذلك يمكن إضافتها إلى عصير الفاكهة أو الزبادي اليوناني لتخفيف حدة طعمه اللاذع أو رشها على شرائح التفاح للحصول على طعم أشبه بفطيرة التفاح.

الموز المهروس

يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية ويوفر حلاوة طبيعية تقلل من الحاجة إلى إضافة السكريات، كما يحتوي نصف كوب من الموز الناضج المهروس على ربع السعرات الحرارية الموجودة في نفس الكمية من السكر تقريبا.

ويمكنك الاستفادة من حلاوة الموز المهروس وقوامه الكريمي لتحلية العديد من المخبوزات وتعزيز قيمتها الغذائية، وهو لذيذ بشكل خاص في المافن والكعك والفطائر والبسكويت، ولكل كوب من السكر المطلوب في الوصفة استخدم كوبا واحدا من هريس الموز.

ولتحضير هريس الموز، أضف الموز الناضج إلى محضر الطعام مع ملعقة كبيرة من الماء، واخلطه للحصول على قوام كثيف، ويفضل إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون لإبطاء تأكسد الموز وتحوله إلى اللون البني.

ووفق موقع "بوب شوجر" إذا كان لديك كمية من الموز الناضج جدا، يمكنك الاستفادة منه من خلال هرسه وتجميده في قوالب مكعبات الثلج وحفظه في المجمد، وإذا رغبت في تحلية دقيق الشوفان مثلا يمكنك تسخين 3 مكعبات في وعاء في الميكرويف أو اترك مكعبات الموز مع الشوفان في الثلاجة طوال الليل لإضافة حلاوة طبيعية إليه.

صلصة التفاح

يحتوي كل كوب من صلصة التفاح على 102 سعر حراري، في حين أن نفس كمية السكر تعادل 774 سعرا حراريا، ولهذا تعد صلصة التفاح بديلا صحيا آخر، ويمكن استخدامها مع الزبادي والشوفان وفي المخبوزات.

وتوصلت دراسة -نشرتها مجلة العلوم التطبيقية عام 2024 بعنوان "تأثير هريس التفاح كبديل للدهون والسكر على الملمس والخصائص الفيزيائية للكعك"- إلى أن صلصة التفاح تضفي حلاوة طبيعية ورطوبة على الكعك دون التأثير على قوامه، ويمكنك استخدام ¾ كوب من صلصة التفاح غير المحلاة لكل كوب من السكر، وستحتاج أيضا إلى تقليل السوائل الأخرى في الوصفة بمقدار ربع كوب لكل كوب من صلصة التفاح المستخدمة.

التمر

يعد التمر غنيا بالمعادن المهمة مثل البوتاسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز. وبفضل انخفاض حموضته، يمنح نكهة حلوة واضحة تشبه الكراميل حتى عند استخدام كميات صغيرة منه. ووفق موقع "فوغ" يمكن استخدام التمر كبديل صحي للسكر في المخبوزات، أو لتحلية القهوة، أو إضافته إلى الزبادي اليوناني والعصائر.

أما موقع "هيلث لاين" فيوصي باستخدام عجينة التمر كأفضل بديل للسكر الأبيض. ولتحضيرها، ينقع التمر في ماء ساخن حتى يلين، ثم يُمزج في محضّر الطعام مع كمية من ماء النقع للحصول على عجينة سميكة وغنية بالعناصر الغذائية. وإذا كانت الوصفة تتطلب كوبًا من السكر، يمكن استبداله بكوب مماثل من عجينة التمر.

محلى فاكهة الراهب

تعد فاكهة الراهب أو ما تعرف أيضا باسم "لو هان غو" من أكثر بدائل السكر شيوعا لدى متبعي الحميات منخفضة الكربوهيدرات، إذ تحتوي على مركبات تعطي عند استخلاصها حلاوة تفوق حلاوة سكر القصب بـ300 مرة، ومع ذلك لا يحتوي سكر فاكهة الراهب على سعرات حرارية ولا يؤثر على مستوى السكر في الدم.

ويمكنك استخدام مستخلص فاكهة الراهب بنفس طريقة السكر العادي في العديد من الوصفات، فأضفه إلى الكوكتيلات والشاي المثلج والليمون والمشروبات الأخرى، أو امزجه مع القهوة بدلا من السكر أو الكريمة المحلاة، كما يمكنك استخدامه للصلصات والتتبيلات بدلا من السكر البني وفي وصفات الكيك والبسكويت والفطائر.

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شراب القيقب

يحتوي هذا المحلى الطبيعي على الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك، ويعد مصدرا ممتازا للمنجنيز، كما يساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الضرر التأكسدي، ويمكن استخدامه في أي تطبيق تقريبا، مثل إضافته إلى التتبيلات أو الصلصات أو في الخبز، ويمكنك استخدامه كذلك لتحلية الغرانولا المصنوعة منزليا والقهوة أو الشاي الصباحي.