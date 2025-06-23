7 أنواع من الجبن قد تفسد أطباق المعكرونة

تُعد المعكرونة بالجبن من الأطباق المنزلية المحبوبة، بفضل قوامها الكريمي وطعمها الغني الذي يجمع بين عدة أنواع من الأجبان، بحسب كارين فريزر، مؤلفة أكثر من 12 كتابًا في فنون الطهي.

ورغم كونها وصفة مرنة وسريعة التحضير، تناسب مختلف الأذواق خاصة في الصيف، فإن اختيار نوع الجبن يلعب دورا حاسما في نجاحها. فبعض الأجبان قد تفسد القوام المثالي للطبق، مما يؤدي إلى صلصة بشاميل خشنة أو سائلة أو حتى مطاطية، كما تحذر خبيرة الطهي المنزلي أماندا آي.

المعكرونة بالجبن وصفة منزلية محبوبة ومغذية

تؤكد اختصاصية التغذية إيمي كيمبرلين، أن الكربوهيدرات المعقدة -من بينها معكرونة القمح الكامل- هي واحدة من 3 مغذيات أساسية إلى جانب الدهون والبروتين، يحتاجها الجسم "لدعم وظيفة العضلات وتوفير الطاقة لإنجاز مهامنا اليومية"، لاحتوائها على نسبة أعلى من النشا والفيتامينات والمعادن والألياف التي تهضم ببطء، مما يجعلها مهمة بشكل خاص "لتعزيز صحة الأمعاء، والتحكم في الوزن، كما أنها مثالية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني".

وتضيف فرانكيني أن "تناول المعكرونة يساعد في تغذية مخازن الغليكوجين التي تشكل المصدر الرئيسي للطاقة اللازمة للتدريبات الطويلة وعالية الكثافة".

أما الجبن فهو مكون أساسي يُضفي على العديد من الوصفات -بما فيها المعكرونة- لمسة شهية، بالإضافة إلى محتواها من المغذيات الحيوية لبناء عظام قوية، مثل الكالسيوم والفوسفور والزنك، وفيتامينات "إيه" و"بي 12″، والبروتينات العالية الجودة، "التي توفر اللبنات الأساسية لبناء عضلات قوية".

7 أنواع جبن غير مفضلة لوصفة المعكرونة بالجبن

بحسب كارين فريزر، "توجد بعض أنواع الجبن التي يُنصح بتجنبها عند تحضير المعكرونة بالجبن، لأنها تُعطي نكهات أو قواما غريبا، قد يفسد النتائج الكريمية اللذيذة التي نبحث عنها"، مثل:

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الجبن المُصنّع

يحمل الجبن المُصنّع مثل "تشيز ويز" و"فيلفيتا" نكهة الجبن، لكنه يحتوي على القليل من الجبن الطبيعي، "وقد يترك طبقة شمعية في الفم"، بحسب أماندا آي.

ورغم أن الكثيرين يفضلونه لسرعة ذوبانه، فإنه لا يُناسب المعكرونة بالجبن، "لاحتوائه على مكونات مثل الملح الإضافي والملونات والمستحلبات، التي قد تجعل الوصفة تبدو باهتة أو زيتية أو خشنة أو مالحة". بحسب فريزر، التي توصي باستبداله بجبن حقيقي 100% يُعطي النكهة والملمس المطلوب، مثل جبنة الشيدر المبشورة للتو في المنزل.

جبن الفيتا

وهو جبن مصنوع من حليب الأغنام، ذو نكهة مالحة لاذعة، تجعله لذيذا مع السلطات وأطباق نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، لكنها ليست رائعة بالنسبة للمعكرونة بالجبن.

فهي مفتتة وليست مذابة، وعند إضافتها إلى البشاميل لن تُعطي هذا القوام الحريري اللزج المُحبب، ولا الذوبان الذي يجعل المعكرونة بالجبن مُرضية للغاية.

ولمن يبحث عن جبن حليب أغنام يُناسب طبق المعكرونة بالجبن، فليجرّب جبن المانشيغو الإسباني، الذي يتميز بالذوبان في قوام ناعم وكريمي ومتماسك، ونكهة مميزة.

الجبن الأزرق أو الروكفور

إضافة هذه الجبنة إلى المعكرونة بالجبن، "ليست فكرة جيدة"، بحسب فريزر، معللة ذلك بـ"العروق الزرقاء التي تتخللها، وملمسها المفتت، والنكهة اللاذعة الناتجة عن عروق العفن".

فمع أن الجبن الأزرق يذوب بسهولة، لكنه يجعل البشاميل سميك وحُبيبي، وقد تطغى نكهته القوية على الطبق. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لون ومظهر المعكرونة بالجبن غير مريح.

ولمن يرغب في إضافة نكهة الجبن الأزرق إلى المعكرونة، يمكن رشّ القليل منه على الوجه بعد طهيه، أو خلط كمية صغيرة من الجبن الأزرق المفتت مع فتات الخبز.

الموزاريلا

الموزاريلا لذيذة، لكنها تذوب بشكل مطاطي جدا. وبقدر ما يكون هذا الملمس المطاطي رائعا على البيتزا، لكنه ليس كذلك في المعكرونة بالجبن، حيث يمكن أن تذوب بشكل غير متناسق يؤدي إلى بشاميل متكتل.

ورغم أن نكهة الموزاريلا الخفيفة يمكن أن تكون مناسبة لأطعمة مثل البيتزا أو اللازانيا، لكنها ستؤدي إلى معكرونة بالجبن عديمة النكهة.

لذا، تقترح فريزر، جبنة الشيدر الأبيض أو جبنة الغودا المدخنة، كخيارات أفضل.

الجبن المبشور مُسبقا

مع أن الجبن المبشور مُسبقا سيذوب جيدا في البشاميل ويقلل من وقت التحضير، لكنه قد لا يُعطي النتائج المرجوة، لأن تصنيعه يشتمل على مواد مانعة للتكتل، مثل نشا البطاطس أو السليلوز، تجعل البشاميل حُبيبيا وخفيفا وغير مستساغ، مما يُنتج معكرونة بالجبن ذات قوام طباشيري باهت.

لذلك، يُفضل القيام ببشر الجبن في المنزل، يدويا أو في مُحضر طعام مزود بشفرة لتقطيع الجبن.

الجبن القريش

الجبن القريش لا يمتزج جيدا مع المعكرونة بالجبن، فهو باهت جدا ولا يذوب في البشاميل، وقد يجعله سائلا وبلا نكهة.

أنواع الجبن الصلبة

هذا الجبن الصلب والمتفتت ليس مثاليا للمعكرونة بالجبن، فنسبة رطوبته المنخفضة تجعل ذوبانه أكثر صعوبة، وقد تكون النتيجة بشاميل حُبيبي. كما أنه مالح جدا، وقد يجعل الطبق مالحا للغاية.

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أفضل الأجبان لتحضير المعكرونة

بعد أن استعرضنا أنواع الجبن التي يُنصح بتجنّبها في تحضير المعكرونة بالجبنة، نتوقف أمام خيارات جبن بديلة ممتازة لتعزيز النكهة، وتعطي نتائج أفضل لمعكرونة بالجبنة مثالية، وفقا لموقع "ديليش"، من أهمها: