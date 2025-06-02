صقاريا ودوزجة.. وجهتان سياحيتان تركيتان بعيدتان عن صخب المدن

تقع ولايتا صقاريا ودوزجة بين اثنتين من كبرى مدن تركيا، أنقرة وإسطنبول، وتتميزان بالخضرة والماء ومعالم التاريخ. وتزخر الولايتان بجمال طبيعي وأماكن تاريخية، مما يجعلهما من الخيارات المفضلة لمن يريد الابتعاد عن ضجيج المدن الكبرى المحيطة.

أين تذهب في صقاريا؟

يجد محبو الطبيعة ضالتهم في صقاريا، مما يجعلها محل اهتمام خاص خلال العطل، لا سيما مع سهولة الوصول إليها وموقعها المميز.

ومن بين المناطق البارزة في صقاريا، تستعد صبانجا لاستقبال السياح، حيث يمكن لزوارها القيام بجولات مشي حول بحيرة صبانجا، أو الاستمتاع بجولات الدراجات المائية، وجولات الدراجات الرباعية، والتلفريك، والمشي في الطبيعة وركوب الخيل.

أما في شمال الولاية، فيمكن للزوار السباحة في سواحل كاراسو، وكوجالي وكاينارجا المطلة على البحر الأسود.

أما منطقة طاراكلي، التي نالت عام 2021 جائزة "المنطقة السياحية الريفية" من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فتأخذ زوارها في رحلة عبر التاريخ.

وتشتهر طاراكلي ببيوتها التاريخية التي تعكس العمارة الخشبية العثمانية، والحرف اليدوية، والمأكولات المحلية، وجمالها الطبيعي، مما يجعلها تستقبل أعدادا كبيرة من السياح المحليين والأجانب سنويا.

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أين تذهب في دوزجة؟

لمنطقة أكشاكوجا -في دوزجة- المطلة على البحر الأسود الممتدة بسواحل طولها 33 كيلومترا، مكانة خاصة بين وجهات العطلات لزوار من المدن والبلدات المجاورة.

ويحظى الزوار بفرصة زيارة قلعة جنوة التاريخية والاطلاع على تاريخ المنطقة، والاستمتاع بالمشهد الفريد من أعلاها.

وفي منطقة جمايري، يقع أحد أهم مسارات التجديف في تركيا، حيث يستعد لاستقبال عشاق الإثارة والمغامرات.

وتوفر دوزجه للزوار فرصة قضاء عطلة في تناغم مع الطبيعة عبر مواقع مثل: كوروغول، وشلالات غوزلداراه، وأيدنبنار، وأكتاش، وحديقة "صمندره" الطبيعية المحمية.