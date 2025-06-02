سكان فوجي يكافحون "السياحة المفرطة" بعدما تحول "جسر الحلم" إلى كابوس

رغم تصميمه ليجذب السياح فإن "جسر الحلم" المطل على جبل فوجي باليابان يواجه انتقادات من السكان المحليين المتضررين من الزيادة المفرطة في عدد الزوار.

وتواجه المبادرات التي أقرتها الحكومة لتعزيز السياحة حول جبل فوجي الأيقوني في البلاد انتقادات جراء التداعيات المتنامية للسياحة المفرطة.

وصممت السلطات "جسر الحلم" في منطقة فوجي بإقليم شيزوكا خصيصا ليصبح موقعا لالتقاط صور مثالية ليجذب الزوار ويحفز الاقتصاد المحلي، لكن سيل السياح الذين يسعون إلى التقاط أفضل صورة لجبل فوجي أثار معارضة من السكان المحليين الذين يعانون من العواقب، بحسب موقع "ترافل آند ليجر آسيا".

ويجذب "جسر الحلم" -الذي شيد في 2016 لربط طريقين رئيسيين- نحو ألف سائح في أيام الذروة، ويتوافد السياح نتيجة للدعاية النشطة من جانب حكومة مدينة فوجي للموقع على القنوات الرسمية الخاصة بمشاركة الصور.

ويشتكي السكان المحليون من إيقاف السيارات بشكل غير قانوني، الأمر الذي يسد الشوارع السكنية الضيقة والضوضاء المفرطة.

وباءت محاولات حكومة مدينة فوجي لتخفيف تلك المشاكل -بما في ذلك وضع لافتات تحذيرية بلغات متعددة تدعو إلى التقاط الصور بهدوء وإنشاء منطقة انتظار سيارات مجانية- بالفشل.

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كما اشتكى السكان المستاؤون من التعدي على الممتلكات الخاصة، مما دفعهم إلى وضع لافتات تحذيرية خاصة بهم، في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على أحيائهم.

والوضع الحاصل عند "جسر الحلم" ليس بأمر جديد، فقد حدث عند مواقع أخرى شهيرة لمشاهدة جبل فوجي، إذ اضطرت السلطات مؤخرا لإقامة حواجز مؤقتة حول إحدى سلاسل متاجر "لوسون كونفينيانس" في فوجيكاوا جوتشيكو، لإدارة حشود السياح الهائلة التي تحاول التقاط صورة للمشهد المميز.