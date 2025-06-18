من طريقة الغسل إلى التجفيف.. هكذا تطيل عمر ملابس السباحة

تتأثر ملابس السباحة نتيجة التعرض المتكرر لأشعة الشمس وملح مياه البحر وكلور حمامات السباحة، مما يؤدي إلى بهتان الألوان وفقدان شكلها المرن، غير أن العناية المناسبة يمكن أن تطيل عمرها وتحافظ على رونقها.

وقد أوصت الرابطة الألمانية لصناعة منتجات العناية بالجسم والمنظفات بعدد من الخطوات العملية للحفاظ على ملابس السباحة لأطول مدة ممكنة.

نصائح العناية بملابس السباحة

الغسل اليدوي الفوري: اغسل ملابس السباحة باليد بماء بارد ونظيف فور الانتهاء من السباحة. الهدف من ذلك هو إزالة بقايا الكلور، والملح، وواقي الشمس، التي تُسرّع من تلف الأقمشة.

اغسل ملابس السباحة باليد بماء بارد ونظيف فور الانتهاء من السباحة. الهدف من ذلك هو إزالة بقايا الكلور، والملح، وواقي الشمس، التي تُسرّع من تلف الأقمشة. استخدام المنظف المناسب: يُفضل استعمال منظف معتدل مخصص للملابس الحساسة أو الملونة، وتجنّب استخدام منظفات قوية أو التي تحتوي على مبيضات.

يُفضل استعمال منظف معتدل مخصص للملابس الحساسة أو الملونة، وتجنّب استخدام منظفات قوية أو التي تحتوي على مبيضات. نقع قصير وشطف وافٍ: يمكن نقع الملابس لمدة 10 إلى 15 دقيقة للحصول على تنظيف أعمق. بعد النقع، اشطفها جيدًا بماء بارد للتخلص من آثار المنظف.

يمكن نقع الملابس لمدة 10 إلى 15 دقيقة للحصول على تنظيف أعمق. بعد النقع، اشطفها جيدًا بماء بارد للتخلص من آثار المنظف. تجفيف من دون أشعة مباشرة: لا تعلّق ملابس السباحة تحت أشعة الشمس المباشرة، بل جففها في مكان مظلل وجيد التهوية، فذلك يحافظ على لونها ومرونتها.

ماذا عن الغسالة الأوتوماتيكية؟

رغم أن الغسل اليدوي هو الأفضل، يمكن استخدام الغسالة بشروط محددة:

قلب الملابس على الوجه الآخر.

وضعها في شبكة غسيل لحمايتها من التمزق، خاصة إن كانت تحتوي على أسلاك أو بطانة.

ضبط دورة الغسيل على حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، وسرعة دوران لا تتعدى 600 لفة في الدقيقة.

تجفيفها بعد الغسل بالقواعد نفسها: في الظل، مع تهوية جيدة.

أسئلة شائعة عن العناية بملابس السباحة

هل يمكن استخدام مسحوق الغسيل العادي؟ لا يُنصح بذلك، لأن بعض المساحيق تحتوي على مواد كيميائية قد تضعف ألياف النسيج.

لا يُنصح بذلك، لأن بعض المساحيق تحتوي على مواد كيميائية قد تضعف ألياف النسيج. هل يجب غسل ملابس السباحة بعد كل استخدام؟ نعم، حتى لو لم تُستخدم في البحر أو المسبح، لأن العرق وواقي الشمس يتركان أثرًا على النسيج.

نعم، حتى لو لم تُستخدم في البحر أو المسبح، لأن العرق وواقي الشمس يتركان أثرًا على النسيج. هل يمكن عصر الملابس لتجفيفها بسرعة؟ يفضل تجنب العصر القوي الذي قد يؤدي إلى تمدد الأنسجة. يكفي لفها برفق في منشفة جافة.

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أخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن دراسات نشرها المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا أشارت إلى أنه يمكن للكلور أن يقلل من مرونة ألياف الإيلاستين بنسبة تصل إلى 30% خلال أسابيع معدودة من الاستخدام المكثف من دون تنظيف مناسب.