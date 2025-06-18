كيف تزيل ملصقات السيارة دون إتلاف الطلاء أو الزجاج؟ إليك الطرق المثلى

تعبّر الملصقات التي يضعها بعض السائقين على سياراتهم عن اهتماماتهم وهوياتهم الشخصية، سواء كانت تتعلق بفريق رياضي، أو فرقة موسيقية، أو حتى توجه سياسي أو معتقد ديني. لكن متعة التعبير هذه قد تنقلب إلى تحدٍّ حقيقي عندما يحين وقت إزالة هذه الملصقات، والتي غالبا ما تترك آثارا غير مرغوبة أو تتسبب في تلف الطلاء أو الزجاج.

ويشدد خبراء العناية بالسيارات على ضرورة تجنب إزالة الملصقات بطريقة عنيفة، لما لذلك من آثار سلبية على مظهر السيارة. وتوصي باستخدام الحرارة لتليين المادة اللاصقة قبل محاولة الإزالة. ويمكن تعريض السيارة لأشعة الشمس لبعض الوقت، أو استخدام مجفف الشعر لتسليط الهواء الساخن على الملصق، مع مراعاة توجيه الحرارة من مسافة مناسبة لتجنب الإضرار بالسطح.

أما عند التعامل مع النوافذ الزجاجية، يجب تسخين السطح بالكامل بالتساوي وعدم تركيز الحرارة في نقطة واحدة، خاصة في الأيام الباردة، لأن التغير الحراري المفاجئ قد يؤدي إلى تشقق الزجاج.

في حال استخدام شفرات أو كاشطات لإزالة الملصق، ينبغي توخي الحذر الشديد، إذ إن أي انزلاق بسيط قد يترك خدشا دائما. كما ينصح الخبراء بعدم استخدام هذه الأدوات إطلاقا على الطلاء دون تأكد من ملاءمتها لذلك.

ماذا تفعل ببقايا المادة اللاصقة؟

بعد إزالة الملصق، قد تبقى بعض آثار المادة اللاصقة. ويمكن تنظيفها باستخدام الكحول المعدني (وايت سبيريت) أو مواد مخصصة لإزالة الملصقات، مع ضرورة اختبارها أولا على جزء غير ظاهر من السيارة. وفي الحالات الصعبة، يمكن اللجوء إلى أدوات ممحاة مخصصة تُستخدم عادة مع مفك كهربائي، مع الانتباه إلى عدم خدش الطلاء.

من المهم أن يعرف السائق أن المنطقة التي كانت مغطاة بالملصق قد تكون بلون مختلف قليلا عن باقي الطلاء، نتيجة تباين التعرض لأشعة الشمس. وهذا الأمر شائع ولا يشير إلى تلف، لكنه قد يؤثر على المظهر العام بعد الإزالة.

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إذا لم تكن واثقا من تنفيذ العملية بنفسك، يفضل التوجه إلى مركز صيانة أو تلميع متخصص، لتجنب أي أضرار دائمة قد تنتج عن طرق الإزالة غير السليمة.