شواطئ باليكسير وتشاناق قلعة ويالوا.. وجهات صيفية تركية تجمع بين النظافة والجمال

وسط تحضيرات مكثفة تهدف للحفاظ على معايير الجودة البيئية والسياحية، تستعد الشواطئ التركية الحاصلة على "العلم الأزرق" في ولايات تشاناق قلعة وباليكسير وبورصا ويالوا، شمال غربي البلاد، لاستقبال زوارها خلال موسم الصيف.

ورفع العلم الأزرق على الشاطئ يعني أنه يطابق المعايير البيئية الصارمة التي تطبقها "مؤسسة التعليم البيئي" الدولية (مقرها في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن).

وتُمنح هذه الرخصة وفقا لـ32 معيارا خاصّا مثل جودة المياه البحرية ونظافتها، والفعاليات الهادفة للتوعية البيئية، والعناية بإدارة البيئة، وجودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى الأمن الموفر في المناطق السياحية.

وفي هذا السياق، تضم باليكسير 49 شاطئا معتمدا تحمل العلم الأزرق، تليها تشاناق قلعة بـ12 شاطئا، في حين توجد 3 شواطئ في كل من بورصا ويالوا.

سهولة الوصول

في ولاية باليكسير، يبرز قضاء آيوالق بامتلاكه 19 من أصل 49 شاطئا يحمل العلم الأزرق.

رئيس بلدية آيوالق مسعود أركين قال إن موقع القضاء الإستراتيجي، وسهولة الوصول إليه عبر جسر "تشاناق قلعة 1915″، وجسر "عثمان غازي"، والطرق السريعة، ومطار باليكسير، جعلت منه وجهة مفضلة لزوار المدن الكبرى كإسطنبول وأنقرة.

وأضاف "آيوالق مدينة غنية بمطبخها المحلي، وقريبة من المراكز الحضرية الكبرى، وذلك ما يجعل الإقبال عليها ممتدا طوال العام".

وأردف "نأمل أن يكون موسم هذا الصيف جيدا. لدينا 19 شاطئا يحمل العلم الأزرق، 5 منها بإدارة البلدية، ونعمل على زيادة هذا العدد من خلال تدابير وتجهيزات متواصلة".

من جهته، أوضح الأمين العام لاتحاد تطوير البنية التحتية السياحية في آيوالق، أوميد أوزغولتكين، أن نسبة الإشغال في الفنادق بلغت 80%.

تنوع سياحي

وفي ولاية تشاناق قلعة، قال مستشار رئيس اتحاد وكالات السفر التركية، أحمد جليك، إن الولاية تتميز بجودة مياهها وسواحلها النظيفة بفضل التيارات المستمرة في مضيق الدردنيل.

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وأوضح جليك "لدينا 12 شاطئا معتمدا بالعلم الأزرق، وذلك يعزز التنوع السياحي. ينبغي تحويل مركز المدينة إلى وجهة سياحية يستفيد منها الزوار المحليون والأجانب القادمون لزيارة مدينة طروادة الأثرية ومتحفها والجزر القريبة".

وأضاف "ندعو الجميع لزيارة تشاناق قلعة والاستمتاع بالشواطئ الرملية والمياه الدافئة، خاصة في العطلة الصيفية التي نتوقع أن تشهد ارتفاعا في أعداد الزوار".

خدمات وتسهيلات

أما ولاية بورصا، فتضم بدورها 3 شواطئ عامة تحمل العلم الأزرق، اثنان منها في قضاء "قره جه بك"، والثالث في بحيرة إزنيق.

وقال رئيس قسم المتنزهات والحدائق في بلدية بورصا الكبرى، خاقان تنري أور، إن طول السواحل في الولاية يصل إلى 277 كيلومترا، مشددا على أن العلم الأزرق يمثل معيارا عالميا لجودة الحياة.

وأضاف "نلتزم بتقديم خدمات مجانية مثل كراسي الاستلقاء والمنقذين، مع تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، واستكملنا تجهيزات الشواطئ والمرافق الاجتماعية".

"ونواصل العمل لتأهيل شواطئ جديدة للحصول على العلم الأزرق"، كما أكد تنري أور.

تطور سريع

وشهدت ولاية يالوا تطورا سريعا في اعتماد شواطئها، فقد حصلت خلال العامين الأخيرين على 3 علامات للعلم الأزرق.

وقال قائم مقام قضاء جينارجق، أوغوزخان أردي آتاق، إن عدد سكان القضاء يتضاعف في الصيف ليصل إلى 750 ألف نسمة مع الزوار.

وتُستكمل حاليا التحضيرات في شاطئ "سارالكنت"، في حين تجري مساعٍ لاعتماد شاطئ "سرايجق" المجاور والحصول على العلم الأزرق.

أما رئيس بلدية قايتازدره، دوغان جتيل، فأوضح أنهم حازوا العام الماضي جائزة أفضل أنشطة للتوعية البيئية.

وأشار جتيل إلى أن طول الشواطئ الحاصلة على العلم الأزرق ارتفع من 200 متر إلى 1100 متر بعد دمج شاطئ "سرايجق".