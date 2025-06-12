وجبات صيفية بلا لهب.. 8 وصفات بلا طهي في حر الصيف

مع ازدياد حرارة الصيف، قد يكون آخر ما ترغب به هو الشعور بالمزيد من الحر والوقوف أمام الموقد في المطبخ لتحضير طعام الغداء. كما أن أبخرة الطهي قد تزيد من عناء أسرتك، وترفع درجة حرارة المنزل.

لذا جمعنا لك في هذا التقرير عددا من أفكار المقبلات والسلطات ووجبات الغداء والعشاء البسيطة التي لا تتطلب أي طهي، وتعتمد غالبا على المكونات الباردة وبواقي الأصناف المطهوة لديك في الثلاجة. لن تحتاج لاستخدام الحرارة باستثناء بعض الخطوات السريعة التي يمكن إنجازها في دقائق معدودة.

1- لفائف الفاهيتا السهلة

استمتع بالمكونات المتوفرة في خزانتك وثلاجتك مع هذه اللفائف المغذية والغنية بالخضار. وباستخدام خبز التورتيلا أو حتى "الخبز الصاج"، يمكنك وضع أي مكونات جاهزة لديك مثل الخضروات المشوية لعدة دقائق فقط، مثل الباذنجان والكوسة، والقليل من الفاصولياء الحمراء والبيضاء المسلوقة التي تُباع عادة في المتاجر في مرطبانات أو معلبات وتكون جاهزة للأكل.

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كما يمكنك إضافة الأفوكادو المهروس أو المقطع شرائح حسب تفضيلك، واختيارك من الصلصات المصنوعة في المنزل مثل مزيج المايونيز والكاتشب ومفروم الخيار المخلل، مع شرائح من الطماطم والخس.

وفي هذه الشطائر السهلة، يمكن دوما الابتكار ووضع أو حذف المكونات، كما يمكن إضافة البروتين الحيواني باستخدام البسطرمة أو شرائح اللانشون أو السلامي أو المرتديلا أو الديك الرومي أو السلمون المدخن.

2- شوربة "الغازباتشو" الباردة

من قال إن الحساء حكر على فصل الشتاء. في الواقع، هناك أنواع منعشة من الشوربة المناسبة لفصل الصيف، أشهرها حساء الغازباتشو النباتي الذي يمكن تقديمه مقبلاتٍ أو طبقًا رئيسيا منعشًا سهل التحضير.

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كل ما عليك فعله هو خلط أوراق السبانخ الخضراء مع الخيار والأفوكادو والزبادي والأعشاب، ثم تبريده لمدة ساعة في الثلاجة. ويُزيّن هذا المزيج المغذي بجبنة الفيتا المفتتة والقليل من عصير الليمون.

وفي هذه الوصفة أيضا، يمكن الابتكار في المكونات وتعديلها. مثلاً يمكن إضافة عصير الطماطم الطازج، والقليل من التوابل أو بودرة الفلفل الحار للحصول على وجبة حرّيفة مع شرائح من الخبز المحمّص.

3- شطائر التونة الكلاسيكية بالمايونيز

قد تكون شطيرة التونة الكلاسيكية الحل الأمثل مع حرارة الصيف العالية. ويمكن تحضيرها ببساطة من خلال مزج التونة مع مفروم الكرفس والبصل الأحمر والمايونيز، والتقليب حتى يتجانس المزيج، ثم تُوضع سلطة التونة في اختيارك من الخبز مع شرائح من الخس والخيار.

4- سلطة قوس قزح بشرائح الدجاج

هذه السلطة الطازجة والمُلونة تجمع بين جميع النكهات اللذيذة التي تُحبينها من سلطات الخضروات الكلاسيكية، بالإضافة إلى شرائح من الدجاج المشوي أو المطهو مسبقا لإعداد طبق رئيسي سريع وسهل.

كل ما عليك فعله هو تقطيع حبة من الخيار، والجزر، والفلفل الملون، والبصل الأحمر، والتفاح، والكرنب الأحمر، والبنجر، واختيارك من الدجاج المطهو مسبقا المقطع مكعبات، وشرائح الجبن الموزاريلا حسب الرغبة.

وتُتبل السلطة بمزيج من خل البلسمك والعسل الأبيض والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون.

5- طبق الأرز البني بالروبيان

باستخدام أنواع الروبيان أو الجمبري المطهوة بشكل مسبق، أو بعد نقعها لعدة دقائق في ماء مغلي لطهوها سريعا، يمكن إعداد طبق يمزج الأرز البني المطهو مسبقا مع الروبيان ومع اختيارك من الخضروات الطازجة المتوفرة في ثلاجتك مثل البصل الأخضر والطماطم والخيار والأفوكادو والفلفل الملون.

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وللتتبيل، يُقلب مزيج الخضروات المقطعة مع الأرز البني والروبيان في صلصة من الصويا والسمسم المحمّص والزنجبيل المفروم والعسل والملح والفلفل الأسود.

6- ساندوتش سلطة الدجاج بالحمص

في لفائف من خبز التورتيلا، أو باستخدام التوست أو حتى الخبز المحلي، حضري ساندوتش سلطة بالدجاج بالحمص لإعداد وجبة سريعة ومشبعة وغنية بالبروتين.

ولتحقيق التوازن المثالي للقوام والنكهات، استخدمي مزيجا من الخس الكابوتشا والكرنب الأبيض الأجعد، وقلبيهما في القليل من المايونيز والملح والفلفل، ثم أضيفي شرائح من الديك الرومي البارد أو بواقي الدجاج المطهو مسبقا لديك بعد تقطيعها إلى مكعبات، وأضيفي حبوب الحمص المسلوق مسبقا وقلبي جيدا.

وأخيرا، ضعي طبقة سميكة من مزيج سلطة الدجاج بالحمص في خبز من اختيارك، وحمّصيه في مقلاة ساخنة على النار لعدة ثوان فقط للحصول على القرمشة المطلوبة.

7- محشي الفلفل الملون البارد

في وصفة يمكن الابتكار فيها بشكل مذهل، حضري أكوابا من الفلفل الملون المقطوع من أعلى، المليئة بمزيج من الخضروات المشوية المقطعة، أو سلطة التونة بالذرة المسلوقة، أو سلطات الدجاج بالخضار التي أسلفنا ذكرها، أو حتى بمكعبات جبن الفيتا ومفروم الشبت والبصل الأخضر للحصول على وجبة خفيفة ومنعشة، أو كصحن جانبي لا يستلزم الطهي أو استخدام الموقد.

8- الخبز المحمص مع الطماطم والبيستو

في وصفة قد تكون هي الأسهل على الإطلاق، والأشهى على الإطلاق أيضاً بالنسبة للكثير من الناس، حضري شرائح خبز الباجيت المحمّص الممسوحة بمفروم الثوم المهروس وزيت الزيتون والملح، وفي طبقات متبادلة ضعي شرائح من اختيارك من الجبن القابل للذوبان، مثل الموتزاريلا أو الريكوتا أو الشيدر، وشرائح من الطماطم الناضجة.

هذا الصنف من المقبلات يمكنه دائما أن يصبح وجبة غداء خفيفة أو صحنا جانبيا، ويُزين عند التقديم بأوراق الريحان الطازجة أو بصب القليل من صوص البيستو على الوجه لمزيد من التباين والابتكار في المذاق.