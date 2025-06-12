كيف تقلل التعرق في الصيف؟ حلول غذائية وعملية فعالة

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتجدد معاناة كثيرين مع مشكلة التعرق الزائد، والتي تتجاوز كونها مجرد ظاهرة موسمية، فرغم أهمية العرق في تنظيم حرارة الجسم فإن الإفراط فيه قد يتحول إلى مشكلة تؤثر سلبا على الحياة اليومية والنفسية، خصوصا عندما يتجاوز مناطق الإبطين واليدين والقدمين إلى سائر الجسم.

ولا يقتصر التعرق على ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل يرتبط أيضا بعوامل أخرى مثل التوتر والصحة النفسية ومستوى النشاط البدني، بل وحتى نوعية الطعام والشراب الذي نتناوله.

لماذا نتعرق؟

يولد الإنسان بما يتراوح بين 2 و4 ملايين غدة عرقية، يكتمل نشاطها مع مرحلة البلوغ، ويعد التعرق عملية طبيعية يقوم بها الجسم لتنظيم حرارته، خصوصا أثناء ممارسة الرياضة أو في حالات التوتر أو عند الإصابة بالمرض.

وعندما ترتفع حرارة الجسم ترسل الأعصاب إشارات إلى الغدد العرقية لإفراز العرق، فيتبخر من سطح الجلد، مما يؤدي إلى تبريده، لكن الإفراط في التعرق قد يكون مرهقا جسديا ونفسيا، وقد يسبب إحراجا اجتماعيا أيضا.

كيف نقلل التعرق؟

1- شرب الماء

ينصح الأطباء بالإكثار من شرب الماء للحفاظ على برودة الجسم، وذلك بالاحتفاظ بزجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة معك دائما.

وتعتمد كمية الماء التي يجب أن تشربها على بيئتك وصحتك العامة ومستوى ممارستك للرياضة.

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ووفقا للأكاديميات الوطنية الأميركية للعلوم والهندسة والطب، فإن الكمية اليومية الكافية من السوائل للبالغين الذين يعيشون في مناخ معتدل هي:

نحو 15.5 كوبا (3.7 لترات) من السوائل يوميا للرجال.

نحو 11.5 كوبا (2.7 لتر) من السوائل يوميا للنساء.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول تحفز الجهاز العصبي وترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم مؤقتا، مما يرفع درجة حرارة الجسم ليفرز العرق.

2- تناول الفواكه والخضروات

يساهم تناول الأطعمة الغنية بالماء في ترطيب الجسم، مثل:

الفواكه: البطيخ، التفاح، البرتقال، الفراولة، العنب، الخوخ.

البطيخ، التفاح، البرتقال، الفراولة، العنب، الخوخ. الخضروات: الخيار، الكرفس، السبانخ، الخس، الباذنجان.

3- الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يساعد الكالسيوم على تنظيم حرارة الجسم، مما يقلل التعرق، وينصح بتناول:

الحليب قليل الدسم.

الزبادي.

الجبن الطازج.

4- الأطعمة الغنية بالألياف

تقلل الأطعمة سهلة الهضم العبء الحراري على الجسم، مثل:

الشوفان.

الأرز البني.

خبز الحبوب الكاملة.

5- الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

يفقد الجسم المغنيسيوم أثناء التعرق، مما يستدعي تعويضه من خلال تناول:

اللوز.

الكاجو.

السبانخ.

الشوكولاتة الداكنة.

بذور اليقطين.

فول الصويا.

6- زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من الزيوت الغنية بمضادات الأكسدة، ويساعد على تعزيز الهضم، مما يخفف العبء عن الجهاز العصبي ويحد من التعرق.

7- بروتين مصل اللبن

يحتوي على الأحماض الأمينية مثل الغلوتامين والتريبتوفان التي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتنظيم نسبة السكر في الدم، مما يقلل التوتر المرتبط بالتعرق.

8- الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"

يزيد نقص فيتامين "ب" مجهود الجسم في أداء وظائفه، مما يؤدي إلى التعرق الزائد، ومصادر هذا الفيتامين:

السلمون.

البيض.

الخضروات الورقية.

لحم البقر.

9- الموز

يعد الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما من الإلكتروليتات التي تساعد في توازن السوائل داخل الجسم، ما يقلل فرص التعرق المفرط.

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10- الشاي الأخضر

يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين عمل الجهاز العصبي، مما يقلل التعرق المرتبط بالقلق أو التوتر.

حلول غير تقليدية لتقليل التعرق

وفقا للمجلة الطبية البريطانية "بي إم جيه"، هناك بعض الأساليب البديلة التي أثبتت فعاليتها في تقليل التعرق:

الوخز بالإبر: وُجد أنه يخفف التعرق لدى النساء في سن اليأس.

وُجد أنه يخفف التعرق لدى النساء في سن اليأس. إزالة الشعر: إزالة شعر الجسم بالحلاقة أو الليزر يحد من تراكم العرق.

إزالة شعر الجسم بالحلاقة أو الليزر يحد من تراكم العرق. مضادات التعرق قبل النوم: تتيح وقتا كافيا لتكوين سدادات على قنوات العرق، مما يجعلها أكثر فعالية.

التعرق عملية طبيعية لا غنى عنها، لكنها قد تصبح مزعجة أو محرجة في بعض الحالات.

ومن خلال اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على الترطيب الجيد وتطبيق بعض العادات البسيطة يمكن التخفيف من التعرق، أما في الحالات المفرطة أو المرضية فمن الضروري مراجعة الطبيب المختص للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.