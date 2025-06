هوس "لابوبو".. بيع نسخة من الدمية الصينية بـ150 ألف دولار في مزاد

بيعت دمية "لابوبو" ضخمة في مزاد علني في بكين بـ150 ألف دولار، وسط طفرة عالمية في الطلب على المنتجات التي تجسد هذه الشخصيات المصنوعة في الصين.

وقد صمم الفنان كاسينغ لونغ المتحدر من هونغ كونغ دمى "لابوبو" المحشوة الصغيرة التي يمكن تشبيهها بأرنب بهيئة وحش، وتنتجها العلامة التجارية الصينية "بوب مارت".

بألوانها الجذابة، أصبحت هذه الشخصيات إكسسوارات رائجة في غضون أسابيع قليلة، وحملتها نجمات مثل ليزا من فرقة "بلاك بينك" الكورية الجنوبية والمغنيتان ريهانا ودوا ليبا.

A human-sized Labubu figurine sells for over $150,000 at auction in Beijing https://t.co/Uc25QJBlDl pic.twitter.com/IvrlyvvSUt

— Reuters (@Reuters) June 10, 2025