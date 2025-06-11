هوس "لابوبو".. بيع نسخة من الدمية الصينية بـ150 ألف دولار في مزاد

بيعت دمية "لابوبو" ضخمة في مزاد علني في بكين بـ150 ألف دولار، وسط طفرة عالمية في الطلب على المنتجات التي تجسد هذه الشخصيات المصنوعة في الصين.

وقد صمم الفنان كاسينغ لونغ المتحدر من هونغ كونغ دمى "لابوبو" المحشوة الصغيرة التي يمكن تشبيهها بأرنب بهيئة وحش، وتنتجها العلامة التجارية الصينية "بوب مارت".

بألوانها الجذابة، أصبحت هذه الشخصيات إكسسوارات رائجة في غضون أسابيع قليلة، وحملتها نجمات مثل ليزا من فرقة "بلاك بينك" الكورية الجنوبية والمغنيتان ريهانا ودوا ليبا.

A human-sized Labubu figurine sells for over $150,000 at auction in Beijing https://t.co/Uc25QJBlDl pic.twitter.com/IvrlyvvSUt — Reuters (@Reuters) June 10, 2025

وبيعت أمس الثلاثاء دمية باللون الفيروزي لشخصية "لابوبو"، بجسم ورأس مشعرين وبطول 131 سنتيمترا، بسعر هائل بلغ 1.08 مليون يوان (150 ألف دولار) في مزاد ببكين، وفق دار "يونغلي" للمزادات التي أشارت إلى أن هذه القطعة "الوحيدة من نوعها في العالم".

الدمية عُرضت إلى جانب منتجات أخرى من "لابوبو"، بينها مجسم صغير بشعر بني بطول 160 سنتيمترا، بيع بمبلغ 820 ألف يوان (114 ألف دولار)، علما بأن لدى "بوب مارت" أكثر من 400 متجر حول العالم.

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شعبية ألعاب "لابوبو" المحشوة بلغت حدا دفع العلامة التجارية الشهر الماضي إلى إزالتها من متاجرها التقليدية في المملكة المتحدة، نظرا لطوابير الانتظار الطويلة التي قالت إنها تثير مخاوف أمنية.

وفي سنغافورة، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة عائلة تسرق دمى "لابوبو" من آلة لتوزيع ألعاب الدببة المحشوة، وفق موقع "إيجيا وان" AsiaOne الإلكتروني السنغافوري.

أما في الولايات المتحدة، فاقتحم لصوص متجرا في كاليفورنيا الأسبوع الماضي وسرقوا الكثير من ألعاب "لابوبو"، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومقتنيات ثمينة أخرى، وفقا لشبكة "إيه بي سي".

أدت هذه الألعاب إلى ازدهار سوق إعادة بيعها، بالإضافة إلى مجتمع إلكتروني من المعجبين الذين يتشاركون نصائح لتخصيص ألعابهم المحشوة.

وتحولت دمية "لابوبو" المحشوة -التي تنتجها شركة "بوب مارت" الصينية- إلى ظاهرة عالمية بعد أن استحوذت على اهتمام الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.