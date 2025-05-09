بدون دجاجة.. هل يمكن أن يحل البيض النباتي محل الحيواني؟

يعد البيض عنصرا أساسيا في مطابخ العالم وذلك لما يتمتع به من قيمة غذائية مرتفعة وتكلفة منخفضة، فطبقا لتقديرات منظمة الغذاء العالمي يبلغ متوسط استهلاك الفرد عالميا 161 بيضة سنويا وفي دول مثل الولايات المتحدة الأميركية تصل تلك النسبة إلى 300 بيضة سنويا للفرد الواحد.

ومع تزايد الوعي بالتغذية النباتية والمستدامة، ظهرت بدائل عديدة للمنتجات الحيوانية، ومن أبرزها البيض النباتي، وهو بديل خال من المكونات الحيوانية، ينتج من مكونات مثل البقوليات والنشويات، ويستخدم في الطهي والخبز. هذا البديل يجذب النباتيين والأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض أو مشاكل الكوليسترول، ويقدم حلا صحيا وبيئيا حديثا.

لكن هل حقا البيض النباتي قادر على أن يكون بديلا عن البيض التقليدي الذي نعرفه؟

ما البيض النباتي؟

البيض النباتي هو بديل غذائي مبتكر يصنع بالكامل من مكونات نباتية، ويستخدم بفعالية في الطهي وصناعة المخبوزات، حيث يهدف إلى تقليد القوام، والطعم، والوظائف الحيوية للبيض الحيواني.

ورغم أن فكرة بدائل البيض ليست جديدة، فإنها شهدت تطورا ملحوظا، إذ كانت النسخ القديمة تستخدم غالبا كمادة رابطة في الخَبز فقط، أما اليوم فقد أصبحت تنتج للاستهلاك المباشر أيضا، وتتوفر بأشكال متعددة مثل المساحيق أو المنتجات السائلة الجاهزة.

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تتنوع المكونات المستخدمة في تصنيع البيض النباتي، وتشمل بروتينات نباتية كفول الصويا أو البازلاء لتوفير البنية البروتينية، إلى جانب نشا الذرة أو البطاطس التي تضيف التماسك والكثافة. كما يستخدم دقيق الحمص، خاصة في الأطباق المالحة، بفضل قوامه السميك وقدرته على الامتصاص. تضاف الزيوت النباتية والمستحلبات لتحسين الملمس والنكهة، بالإضافة إلى ألياف ومكونات أخرى تعزز القيمة الغذائية وتحافظ على تجانس المنتج. هذا التنوع في التركيبات يسمح بمرونة كبيرة في الاستخدام، ويمنح المستهلكين، خاصة النباتيين، خيارا و بديلا عمليا في مختلف الأطباق والوصفات.

ما القيمة الغذائية للبيض النباتي؟

عندما تفكر في استخدام البيض النباتي ربما لديك بعض المخاوف الغذائية تجاه هذا المنتج المصنع، لكن البيض النباتي خيار غذائي مثالي، خاصة لمن يسعون لتقليل تناول الدهون الحيوانية أو يعانون من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول. يتميز بخلوه التام من الكوليسترول، لاحتوائه على نسب منخفضة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يجعله بديلا صحيا مقارنة بالبيض التقليدي. كذلك، تقدم بعض الأنواع نسبة جيدة من البروتين (قد تصل إلى 5 غرامات)، خاصة تلك المصنوعة من بروتين البازلاء أو فول الصويا، وتقترب بذلك من محتوى البيضة العادية التي تحتوي على نحو 6 غرامات.

البيض النباتي أيضا غني بالألياف، لا سيما الأنواع المصنوعة من الحمص أو البقوليات، وهي ميزة تغيب عن البيض الحيواني. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من الأنواع على فيتامينات ومعادن ضرورية مثل "بي 12" (B12)، الحديد، والكالسيوم، لتلبية احتياجات من يتبعون نظاما غذائيا نباتيا. مع ذلك، من المهم الانتباه إلى أن بعض المنتجات تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم، أو قد تفتقر إلى البروتين الكامل الموجود بالبيض الطبيعي، لذلك ينصح دائما بقراءة المكونات على الملصقات بعناية لضمان اختيار منتج صحي ومتوازن يفي بالاحتياجات الغذائية اليومية دون التنازل عن الفوائد الصحية.

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ما استخداماته؟

إحدى أبرز مزايا البيض النباتي هي قدرته على أداء نفس الوظائف التي يوفرها البيض التقليدي، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من الأطباق، إذ يمكن إدخاله في الطهي لإعداد أطباق مثل الأومليت، الفطائر، والكريب، حيث يمنح تماسكا جيدا ونكهة مقاربة للبيض العادي عند خلطه بالخضراوات أو المكونات السائلة. كما يستخدم في الخبز كمادة رابطة في وصفات مثل الكيك، البسكويت، الكوكيز، وخبز الموز، رغم أن بعض الأنواع قد تتطلب تعديلًا في الكمية للحصول على القوام المطلوب. بالإضافة لذلك، تُستخدم بعض بدائله في تصنيع منتجات مثل المايونيز النباتي، مما يعزز تنوعه كمكون عملي وصحي.

بعض الوصفات تتطلب تعديلا بسيطا في الكميات أو درجة الحرارة لضمان نفس القوام والنتيجة النهائية، خاصة أن المكونات النباتية تختلف في تفاعلها مع الحرارة مقارنة بالبيض الحيواني.

هل البيض النباتي أفضل من بيض الدجاج؟!

رغم أن البيض النباتي يصنع من مكونات نباتية، فإن ذلك لا يجعله تلقائيا خيارا غذائيا أفضل من البيض التقليدي.

من أبرز أوجه القصور فيه هو انخفاض محتواه من البروتين، حيث تتراوح كمية البروتين في البيضة الواحدة من 3 إلى 5 غرامات فقط لكل حصة، مقارنة بـ6 غرامات في بيضة دجاج كبيرة. كما يحتوي على كمية صوديوم أعلى تتراوح بين 150 و170 مليغرامًا، مقابل 65 مليغراما في البيض العادي.

إضافة إلى ذلك، يعتبر البيض النباتي طعاما معالجا بدرجة أكبر، ويحتوي على مكونات صناعية أكثر تعقيدا، مما قد يثير مخاوف غذائية لدى بعض المستهلكين. حيث إن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة أخطار السمنة وأمراض مزمنة أخرى. ورغم أن بعض المكونات غير المألوفة قد تكون آمنة، فإن بساطة مكون البيض التقليدي –وهو مجرد "بيض"– تظل نقطة قوة صحية. لذلك، من المهم تقييم المنتجات بعناية وعدم الافتراض أن البدائل النباتية دائمًا أكثر فائدة من نظيراتها الحيوانية.

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لم يعد البيض النباتي مجرد بديل مؤقت، بل أصبح خيارا غذائيا مستقلا يلائم أنماط الحياة المختلفة، خاصة النباتية والصحية. ومع تطور تقنيات التصنيع، بات يوفر تجربة مشابهة للبيض التقليدي من حيث الطهي والمذاق، دون التضحية بالقيمة الغذائية، ومع ذلك يواجه بعض التحديات مثل ارتفاع سعره في بعض الأسواق، واختلاف نسبي في النكهة أو القوام، خاصة في وصفات تعتمد على بياض البيض، إلى جانب احتوائه أحيانا على مكونات معالجة، مما يتطلب وعيًا استهلاكيا عند الاختيار.