مع اقتراب دخول فصل الصيف.. هكذا تستخدم كريم واقي الشمس بفعالية

يعد الكريم الواقي من الشمس بمثابة درع الحماية من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة خلال فصلي الربيع والصيف والمتمثلة في الحروق الشمسية وسرطان الجلد.

الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية أوضحت أنه ينبغي تطبيق الكريم الواقي من الشمس على أجزاء الجسم المُعرضة للشمس وغير المحمية بالملابس أو القبعة، مع مراعاة استخدام كريم ذي عامل حماية "إس بي إف" عال، ويُفضل أن يبلغ 50 أو أكثر.

وليؤتي الكريم الواقي من الشمس مفعوله، ينبغي ترطيب البشرة بشكل كافٍ مسبقا؛ حيث ينبغي أولا استخدام غسول للجسم أو كريم للبشرة من دون عامل حماية من الشمس، والذي يوفر الترطيب، مع مراعاة تركه يعمل بشكل جيد، ثم وضع الكريم الواقي من الشمس.

وينبغي وضع الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج بحوالي 30 دقيقة، وإعادة وضعه على الفور، مع العلم أن استخدام الكريم مرتين يوفر حماية أساسية جيدة. وفي حالة كثرة التعرق أو ممارسة الرياضة أو الذهب للسباحة، فينبغي استخدام الكريم عدة مرات يوميا، ويُفضل القيام بذلك كل ساعتين.

وفيما يتعلق بكمية واقي الشمس اللازمة للحصول على حماية جيدة، أوضحت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان أنه ينبغي وضع الكريم بمعدل 2 مليغرام لكل سنتيمتر مربع من الجلد.

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وهذا يعني أن الشخص البالغ يحتاج لحماية جسده بالكامل بشكل كاف إلى حوالي خُمس عبوة سعة 200 ملليلتر.

أما بالنسبة للأطفال، فينبغي للوالدين الانتباه إلى نوع فلتر الأشعة فوق البنفسجية؛ حيث إنه من الأفضل استخدام واقي الشمس الفيزيائي على كامل الجلد؛ فعلى عكس الفلاتر الكيميائية تعكس الفلاتر الفيزيائية ضوء الشمس على الفور بحيث لا يخترق الإشعاع الجلد على الإطلاق.

كما يعد عامل الحماية من الشمس المرتفع ضروريا للأطفال. ومن المفيد أيضا استخدام كريمات الوقاية من الشمس المخصصة للأطفال؛ نظرا لأنها عادة ما تخلو من المواد العطرية أو المواد الحافظة، والتي ترفع خطر الإصابة بالحساسية.

وفيما يتعلق بعبوات الكريم الواقي من الشمس القديمة، أوضحت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية أنه بمجرد فتح العبوة عادةً ما تصل مدة صلاحية الكريم الواقي من الشمس إلى 12 شهرا.

كما ينبغي التخلص من عبوة الكريم الواقي من الشمس القديمة إذا طرأت تغيرات على الرائحة والقوام، أي إذا كانت رائحة الكريم كريهة أو انفصل الزيت عن الماء. ويسري ذلك أيضا إذا تعرض الكريم الواقي من الشمس لحرارة شديدة.