أسلوب حياة|تركيا

تتفتّح 4 أسابيع فقط.. "العروس الباكية" تزين مرتفعات سيرت التركية

تركيا.. جبال سيرت تترصع بأزهار "التوليب المقلوب"
تفتح أزهار "التوليب المقلوب" النادرة في منتصف شهر أبريل/نيسان من كل عام وتستمر لنحو أربعة أسابيع فقط (وكالة الأناضول)
4/5/2025

تستقطب مرتفعات باجاوان في ولاية سيرت (جنوب شرقي تركيا) عشاق الطبيعة الراغبين بتوثيق مشاهد تفتح أزهار "التوليب المقلوب" النادرة، والتي تعرف أيضا باسم "العروس الباكية" أو "الزهرة الحزينة".

وتبدأ هذه الزهور بالتفتح منتصف أبريل/نيسان، وتستمر لنحو 4 أسابيع فقط، مما يجعلها مقصدا سنويا لمحبي التصوير والطبيعة.

تركيا.. جبال سيرت تترصع بأزهار "التوليب المقلوب"
تنمو زهور "التوليب المقلوب" على ارتفاع 1800 متر فوق سطح البحر وتتفتح في أوقات متفاوتة حسب اتجاه السفوح (وكالة الأناضول)

وتنمو الزهور على ارتفاع 1800 متر فوق سطح البحر، وتتفتح في أوقات متفاوتة حسب اتجاه السفوح.

ويخوض الزوار من المدن التركية، وحتى من خارج البلاد، مسيرا شاقا للوصول إلى المرتفعات ويستمتعون بمناظرها الفردية وبالمشهد الطبيعي الساحر.

يقول الزائر القادم من أنقرة غيراي دورموش أوغلو "لأول مرة أزور سيرت وأرى زهور التوليب المقلوب. منظرها مدهش وسعيد بهذه التجربة. تركيا مليئة بالجمال الذي لا يزال غير مكتشف".

تركيا.. جبال سيرت تترصع بأزهار "التوليب المقلوب"
تشتهر مرتفعات باجاوان في سيرت التركية بأزهار "التوليب المقلوب" التي تعرف أيضا باسم "العروس الباكية" أو "الزهرة الحزينة" (وكالة الأناضول)

أما الطبيب آيقوت كوتش المقيم في سيرت، فشدد على أهمية استكشاف الطبيعة المحلية، ودعا الجميع للمجيء قبل نهاية فترة تفتح الزهور.

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ومن جهتها، وصفت الزائرة بيلين ججيلي التجربة بأنها "رغم صعوبتها، ممتعة للغاية". وأضافت "لم أرَ هذه الزهور من قبل، وسعيدة بأنني حصلت على الفرصة".

وقال محمد فاتح دانش، القادم من أذربيجان "رغم أنني أعيش منذ 20 عاما في باكو، فإن رؤية هذه القيم الطبيعية أشعرتني بالفخر. إنها كنوز وطنية حقيقية".

المصدر : وكالة الأناضول

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