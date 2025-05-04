تتفتّح 4 أسابيع فقط.. "العروس الباكية" تزين مرتفعات سيرت التركية

تستقطب مرتفعات باجاوان في ولاية سيرت (جنوب شرقي تركيا) عشاق الطبيعة الراغبين بتوثيق مشاهد تفتح أزهار "التوليب المقلوب" النادرة، والتي تعرف أيضا باسم "العروس الباكية" أو "الزهرة الحزينة".

وتبدأ هذه الزهور بالتفتح منتصف أبريل/نيسان، وتستمر لنحو 4 أسابيع فقط، مما يجعلها مقصدا سنويا لمحبي التصوير والطبيعة.

وتنمو الزهور على ارتفاع 1800 متر فوق سطح البحر، وتتفتح في أوقات متفاوتة حسب اتجاه السفوح.

ويخوض الزوار من المدن التركية، وحتى من خارج البلاد، مسيرا شاقا للوصول إلى المرتفعات ويستمتعون بمناظرها الفردية وبالمشهد الطبيعي الساحر.

يقول الزائر القادم من أنقرة غيراي دورموش أوغلو "لأول مرة أزور سيرت وأرى زهور التوليب المقلوب. منظرها مدهش وسعيد بهذه التجربة. تركيا مليئة بالجمال الذي لا يزال غير مكتشف".

أما الطبيب آيقوت كوتش المقيم في سيرت، فشدد على أهمية استكشاف الطبيعة المحلية، ودعا الجميع للمجيء قبل نهاية فترة تفتح الزهور.

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ومن جهتها، وصفت الزائرة بيلين ججيلي التجربة بأنها "رغم صعوبتها، ممتعة للغاية". وأضافت "لم أرَ هذه الزهور من قبل، وسعيدة بأنني حصلت على الفرصة".

وقال محمد فاتح دانش، القادم من أذربيجان "رغم أنني أعيش منذ 20 عاما في باكو، فإن رؤية هذه القيم الطبيعية أشعرتني بالفخر. إنها كنوز وطنية حقيقية".