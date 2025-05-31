عادة يومية تطيل العمر.. 5 فوائد مذهلة للمشي بعد الوجبات

الشعور بالخمول بعد الأكل أمر شائع، فما إن نفرغ من طعام العشاء، حتى يشعر معظمنا بصعوبة في النهوض من مكانه؛ وهو ما فسرته دراسة أجريت عام 2021، بأن "حوالي 30% من الناس، يعانون من انخفاض سكر الدم بعد الأكل، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول وتقلبات المزاج".

"لكن الخمول بعد الأكل ليس أمرا يجب الاستسلام له"، كما تقول بريدي ويلكنز، مديرة اللياقة البدنية في مؤسسة صحة المرأة البريطانية، في مقالها على موقع "وومن هيلث"؛ مؤكدة أن "المشي بعد الأكل غيَّر صحتها في 30 يوما". فمع أن المشي قد يبدو آخر ما نرغب بفعله، إلا أن دراسات مختلفة أشارت إلى أن "المشي لمسافات قصيرة بعد الأكل، يمكن أن يُثبّت مستويات الأنسولين وسكر الدم".

وللوقاية من تراكم المشاكل الصحية ببطء على مدى فترة طويلة، يوصي الدكتور إلروي أغويار، أستاذ علم التمارين الرياضية المساعد في بجامعة ألاباما؛ بتحويل "المشي بعد الوجبات" إلى عادة صحية ثابتة، قد تكون مناسبة لمعظم الناس، كأحد الحلول الموفرة للوقت، "حيث لا تستغرق 15 دقيقة، كما أنها غير شاقة للغاية ". وينصح قائلا: "إذا كنت ترغب في اتخاذ خطوات لحماية صحتك في المستقبل، فإن المشي لمدة 15 دقيقة بعد الوجبات، يُعدّ بداية ممتازة".

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المستفيدون من المشي بعد الوجبات

رغم أن المشي بعد الأكل يُنصح به بشكل خاص للأشخاص الذين يُعانون من مقاومة الأنسولين، أو مُقدمات الإصابة بالسكري، أو ارتفاع ضغط الدم، فإن الدكتور أغويار يُؤكد أنه "لا ينبغي أن يقتصر على هذه الفئات، ويمكن لأي شخص الاستفادة منه".

ويوضح أن المشي بعد الأكل مفيد للجميع، لأنه يقلل من الجهد الذي يبذله البنكرياس للتعامل مع تلك الكمية الزائدة من السكر في مجرى الدم.

ويخفض ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، مما يمنع أمراض قاتلة تشمل متلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، من أن تتراكم ببطء على مدى فترة طويلة من الزمن، قبل أن تُصبح مشكلة.

أيضا، بمرور الوقت، سيُحسّن ذلك مستويات الكوليسترول الجيد (إتش دي إل)، ويُخفّض الكوليسترول السيئ (إل دي إل)، كما يُؤدي إلى تغيير في الوزن وانخفاض في محيط الخصر.

المدة المناسبة للمشي بعد الأكل

توصلت ويلكنز إلى أن المدة المثالية هي 10 – 15 دقيقة؛ وهو ما أكدته الدكتورة ريبيكا روبنسون، استشارية الطب الرياضي والتمارين، بقولها "إن هذه المدة مثالية للحصول على نتائج، لكن إذا طالت عن ذلك، فقد تبدأ المشاكل الهضمية".

وحذرت روبنسون من "المشي السريع بعد الأكل"، ونصحت بدلا من ذلك بجعل التمرين خفيفا بوتيرة معتدلة وثابتة ولطيفة لمدة 10 – 15 دقيقة، من 3 إلى 5 مرات أسبوعيا، للسماح للجسم بهضم وجبته تدريجيا، وتجنب تقلصات المعدة.

الوقت المناسب للمشي بعد الأكل

تقول الدكتورة روبنسون، "إن وقت المشي اليومي لا يؤثر بشكل كبير على الفوائد، طالما بدأ في غضون 30 دقيقة من تناول الطعام".

وأوضحت ويلكنز أن السر يكمن في "تكييف روتين المشي اليومي ليناسب نمط حياتك"، فإذا كان المشي بعد الإفطار يناسبك أكثر، فافعل ذلك، وإذا كان المشي بعد العشاء أفضل، فليكن.

فوائد المشي بعد الأكل

تقول ويلكنز "إن للمشي بعد الأكل فوائد قد تُغري الجميع بتجربته"؛ ومن أهم فوائده، بحسب الخبراء:

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يُخلصك من الشعور بالخمول وانخفاض الطاقة

أكدت ويلكنز أنها تخلصت تماما من الخمول بعد الأكل، وأصبحت تشعر بتجدد نشاطها، كلما أعقبت وجباتها بالمشي لمدة 10 – 15 دقيقة فقط. وهو ما أرجعته الدكتورة روبنسون إلى دور انقباضات العضلات أثناء المشي في زيادة امتصاص الجلوكوز للحصول على الطاقة، وتقليل كمية السكر في مجرى الدم، والتي تقف وراء الشعور بالخمول والتعب.

يقضي على أي انتفاخ

المشي بعد الأكل يمكن أن يساعد على التخلص من الانتفاخ، فقد وجدت أبحاث نُشرت عام 2020، أن "التمشية حول المبنى بعد الوجبات، تحفز عملية الهضم، وتُساعد على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع، مما يخرج الغازات المحتبسة". كما أوضحت الدكتورة روبنسون، أن التمشية مفيدة لتحفيز حركة الأمعاء، والتخلص من الفضلات، مما يساعد الجسم على الاسترخاء.

يُقلل من الاستيقاظ ليلا

بمرور 3 أيام من المشي بعد الأكل، لاحظت ويلكنز أنها تستيقظ مرة واحدة فقط خلال الليل، بدلا من مرتين قبل البدء في المشي؛ وبعد حوالي أسبوع، كانت تنام طوال الليل.

تقول الدكتور روبنسون "إن المشي بعد الأكل يُنظّم جهازنا العصبي اللاإرادي، ويعزز النشاط المهدئ في الغدد الصماء العصبية، التي تنظم استجابة الجسم للتوتر وتقلل إنتاج الكورتيزول؛ مما يمكن الجسم من النوم بشكل أعمق".

يساعد في ضبط الوزن

فقد أشارت دراسة صغيرة نُشرت عام 2011، إلى أن "المشي بعد تناول الطعام مباشرة، أكثر فعالية في إنقاص الوزن من المشي لمسافات طويلة لنفس المدة لاحقا"، وقال الباحثون إن هذا قد يكون له علاقة بقدرة المشي بعد الأكل على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

ينظم مستويات الضغط والسكر في الدم

"إن ممارسة الرياضة لفترة قصيرة يخفض ضغط الدم ومستوى السكر في الدم على الفور"، كما يقول الدكتور أغويار، مستندا إلى دراسة نُشرت عام 2013، وبحثت في ما إذا كان من الأفضل المشي لمدة 15 دقيقة مباشرة بعد الوجبات 3 مرات يوميا، أو المشي في أوقات أخرى من اليوم.

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ووجدت أن الذين مشوا مباشرة بعد الوجبات "كانت لديهم أدنى استجابة لجلوكوز الدم على مدار اليوم"، وقال الباحثون "إن سحب الجلوكوز إلى العضلات أثناء ممارسة الرياضة لاستخدامه كطاقة، يخفض مستوى السكر في الدم، ويساعد في الحفاظ على مستويات طاقة أكثر ثباتا".

وأوضح أغويار، أننا عندما نتناول وجبة ونمارس نشاطا بدنيا لمدة 15 دقيقة بعد تناولها، "فهذا يقلل من ارتفاع سكر الدم، ويحافظ على مستواه من 24 إلى 48 ساعة؛ من دون الحاجة إلى الجري لمدة ساعة والتعرق بغزارة".