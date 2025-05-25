من جبال طوروس إلى قلاع كيليكيا.. مسار سياحي جديد لعشّاق المشي في تركيا

يأخذ "طريق كيليكيا التاريخي" في ولاية مرسين جنوبي تركيا زواره في رحلة فريدة بين أحضان الطبيعة والمعالم الأثرية، عبر تضاريس خلابة تمتزج فيها الجبال والوديان والقلاع التاريخية.

ويمر الطريق الذي استغرق مشروع إحيائه 5 سنوات، ويمتد مئات الكيلومترات، عبر 4 مسارات رئيسية هي: طريق الحرير، وطوروسلار، وأولبا، وأفروديت، وفق بيان صادر السبت عن بلدية مرسين الكبرى.

وجُهّزت هذه المسارات بـ38 مرحلة للمشي، زُوّدت جميعها بلافتات إرشادية ومعلوماتية وفق المعايير الدولية لتوجيه الزوار، حسب البيان.

الطريق لا يوفر فقط مناظر طبيعية خلابة، بل يمنح زواره فرصة لاكتشاف تراث مرسين الثقافي والتاريخي، من خلال المرور بعدد من القلاع القديمة والمواقع الأثرية، إلى جانب 5 وديان كبرى

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة فرع السياحة والترويج ببلدية مرسين الكبرى أيلام أران أن المشروع يُعد من أبرز مبادرات تعزيز السياحة المستدامة، مؤكدة أن الطريق التاريخي يُبرز هوية المدينة وطبيعتها أمام الزوار من داخل تركيا وخارجها.

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من جهته، قال منسق المشروع، أحمد طراقجي، إن مرسين باتت وجهة مثالية لعشّاق المشي في الطبيعة، مشيرا إلى أن الطريق يشكل متحفا مفتوحا في الهواء الطلق، بفضل تنوع مراحله التي يمكن ارتيادها في مختلف فصول السنة، لا سيما في مناطق جبال طوروس.

ويُتيح الطريق للزوار استخدام تطبيق رقمي ذكي يوفّر صورا بانورامية بزاوية 360 درجة كل 200 متر، فيُسهّل بذلك التنقل ويمنع الضياع في المسارات الطويلة.

يُذكر أن مشروع "طريق كيليكيا التاريخي" نُفّذ بالتعاون بين ولاية مرسين، وبلدية مرسين الكبرى، وجمعية إحياء طريق كيليكيا​​​​​​​، وأعلن عن افتتاحه رسميا في 17 مايو/أيار الجاري.