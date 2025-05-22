10 أخطاء شائعة لا يجب تجاهلها عند قياس وزنك

عندما تقرر إنقاص وزنك أو تتبع إحدى الحميات الغذائية، فغالبا ما يصبح الوقوف على الميزان جزءا من روتينك المعتاد، وتحرص على قياس وزنك دائما لمحاولة البقاء على المسار الصحيح والالتزام بأهدافك في فقدان الوزن.

ورغم سهولة استخدام الميزان، فإن هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها بعضنا وقد تؤدي إلى قراءات غير دقيقة أو وزن غير حقيقي.

وفي ما يأتي نستعرض أكثر 10 أخطاء شائعة وكيفية تجنبها:

قياس الوزن يوميا

يلجأ بعض الناس إلى قياس وزنهم يوميا وأحيانا أكثر من مرة في اليوم الواحد وذلك يضر بصحتهم النفسية، خاصة أن فقدان الوزن لا يحدث بين عشية وضحاها، وأن تذبذب الوزن اليومي والذي يراوح بين 0.5 و2 كغ (1 إلى 5 أرطال) يعد أمرا طبيعيا.

وفي دراسة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة علم النفس التطبيقي على طلاب جامعيين يحاولون إنقاص وزنهم، وجد الباحثون أن الطلاب الذين حاولوا وزن أنفسهم كل يوم اعترفوا بمزيد من القلق والتوتر وانخفاض الرضا عن صورة أجسامهم.

ولتجنب القلق وعرض أرقام حقيقية على الميزان، حاول قياس وزنك مرة واحدة في الأسبوع. واستنادا إلى دراسة فنلندية أجريت عام 2014، فإن يوم الأربعاء يعد أفضل أيام الأسبوع لمتابعة وزنك، بعكس عطلات نهاية الأسبوع التي يتغير فيها روتين الوجبات والأنشطة بما يؤثر على وزن الجسم.

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قياس الوزن بملابس ثقيلة

إذا وقفت على الميزان وأنت ترتدي ملابس كاملة وحذاء، فقد يظهر وزنك أكبر مما هو عليه في الواقع، فقد أشارت دراسة نشرتها المجلة الدولية للسمنة عام 2012 إلى أن الملابس يمكن أن تضيف نحو كيلوغرامين على الميزان ويزيد مع ارتداء الجينز، لذلك إذا لم تكن مرتاحا أو قادرا على وزن نفسك من دون ملابس، فتأكد من ارتداء ملابس خفيفة في كل مرة تزن فيها نفسك، واخلع حذاءك للحصول على قراءة صحيحة، إذ تزن الأحذية كذلك من رطل إلى رطلين لكل زوج.

قياس الوزن بعد التمرين

يُفضل تجنب قياس الوزن فور الانتهاء من التمرين، لأن الأرقام التي ستظهر على الميزان قد لا تعكس وزنك الفعلي. فمع كل 16 أونصة من العرق الذي تفقده ينخفض وزنك بمقدار رطل تقريبًا. على سبيل المثال، أثناء الجري، قد تفقد حوالي 17 أونصة من السوائل في ساعة واحدة، أو نحو 8.5 أونصات خلال نصف ساعة، وفقًا لما أوضحه أوين باردر مؤلف كتاب "الجري من أجل اللياقة البدنية"، لصحيفة هيوستن كرونيكل.

لذلك، ينصح بترك الجسم يستعيد توازنه ويستريح ليلة كاملة قبل محاولة قياس الوزن.

قياس الوزن ليلا

أكبر خطأ ترتكبه هو قياس وزنك مساء، إذ تكون قد تناولت وجبات عدة وشربت كثيرا من الماء طوال اليوم، ومن ثم سيكون الرقم أعلى من وزنك الحقيقي. وللحصول على وزن أكثر دقة، قم بوزن نفسك في الصباح بعد استخدام الحمام وتفريغ المثانة، إذ عادة ما تكون هذه أطول فترة بين وجباتك ويكون جسمك قد حصل على وقت كاف لهضم جميع الأطعمة والمشروبات التي تناولتها في اليوم السابق ولن يتأثر وزنك بكمية أو قلة ما تناولته.

قياس الوزن في أوقات مختلفة

تؤثر العديد من العوامل على وزنك على مدار اليوم الواحد، فمثلا إذا كنت تزن نفسك صباحا في يوم، ثم مساء في يوم آخر، فقد يبدو لك أنك اكتسبت وزنا في حين أنه ليس كذلك. تقول اختصاصية التغذية راشيل فاين لموقع هيلث لاين "إن وزن نفسك في الوقت نفسه من اليوم أسبوعيا سيعطيك قراءة أكثر دقة".

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استخدام أكثر من ميزان

لا تقارن وزنك على الميزان المنزلي بوزنك على الميزان الموجود في صالة الألعاب الرياضية أو عيادة الطبيب، فقد أظهرت نتائج دراسة نشرتها مجلة التمريض النرويجية عام 2016 أن 16 مقياسا فقط من أصل 152 مقياسا في عيادات طب الأطفال التي شملتها الدراسة كانت صحيحة بنسبة 100%.

ولضمان حصولك على قراءة مناسبة، استخدم ميزانا خاصا بك، إذ إنه حتى لو لم يكن مضبوطا فستظل على دراية بالتغيرات التي تطرأ على وزنك، أو بمعنى آخر سيكون أي تغيير انعكاسا لتغير حقيقي في الوزن، وليس تغييرا في المعدات.

قياس الوزن بعد الاستحمام

يوضح خبير التغذية الدكتور كيث كانتور لموقع "جود هاوس كيبينغ" أن الجلد هو أكبر عضو في الجسم ويمتص السوائل بسهولة، ويضيف "يمتص جسمك بعد السباحة أو الاستحمام من كوب إلى 3 أكواب من الماء، فيزيد بذلك وزنك الحقيقي بضعة أرطال ويزداد الفرق إذا كان الشعر مبللا".

تتناول كمية كبيرة من الصوديوم قبل قياس الوزن

يقول الدكتور كانتور إن تناول كمية زائدة من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم ومن ثم تسجيل أرقام أعلى من الوزن الطبيعي. ويضيف "ينطبق هذا بشكل خاص على الوجبات السريعة، والشوربات، والأطعمة المقلية، واللحوم المصنعة مثل النقانق أو اللحوم الباردة، وكذلك الصلصات المستخدمة في الأطعمة الصينية، واليابانية، والتايلندية"، لذلك يفضل تقليل تناولها للحصول على وزن أفضل.

وضع الميزان على السجادة

يتسبب السجاد أو الأرضيات غير المستوية في اهتزاز الميزان وصعوبة معايرته، وقد يؤدي ذلك إلى قراءات غير متسقة أو غير دقيقة، لذلك تأكد من عدم إمالة الميزان ووضعه على سطح أملس ومستو من دون سجاد.

تجاهل الدورة الشهرية قد يُربك نتائج الوزن

من المهم أن تأخذي دورتكِ الشهرية في الاعتبار عند قياس الوزن، إذ إن متلازمة ما قبل الحيض غالبًا ما تترافق مع احتباس السوائل في الجسم، بما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ أو التورم. هذا التغيّر المؤقت قد يرفع وزنكِ فجأة بمقدار يراوح بين 7 إلى 8 أرطال. لذلك، يفضل تجنب الوقوف على الميزان خلال هذه الفترة حتى لا تحصلي على قراءة مضللة.