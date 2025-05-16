بدون فرن.. 8 أصناف حلوى صيفية سهلة منعشة في الأيام الحارة

في أيام الصيف الحارة، قد يكون تحضير الحلويات تحديا لمن يرغب في تجنب حرارة الفرن. وهنا تبرز أهمية وصفات الحلوى الصيفية التي تعتمد على الفواكه الموسمية والنكهات المنعشة، من دون الحاجة إلى الخَبز أو استخدام الفرن.

في هذا التقرير، نقدم مجموعة من الحلويات الخفيفة التي يمكن إعدادها بسرعة، في غضون 15 دقيقة فقط، وتُحفظ في الثلاجة لعدة أيام. وصفات مثالية للاستمتاع بمذاق صيفي لذيذ مع الحفاظ على برودة المطبخ.

التيراميسو

هذه الحلوى المُجهزة مسبقا، تتصدر القائمة بفضل نكهتها القوية ومذاقها البارد الحلو، الذي يجعلها مثالية في يوم صيفي حار. حيث تُصنع بخفق الجبنة الطرية مع الكريمة الثقيلة، والسكر، وخلاصة الفانيليا، وتوزيعها في طبقات مع بسكويت أصابع السيدة المنقوع في قهوة الإسبريسو أو القهوة القوية المبردة، ويمكن حفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين قبل التقديم. ويستغرق تحضيرها حوالي 15 دقيقة، ولا تحتاج إلى خَبز، كما في الفيديو التالي:

غرانيتا البطيخ

أسهل حلوى صيفية على الإطلاق، مشروب مثلج مرطب ومنعش وحلو، مصنوع من السكر والماء وعصير البطيخ أو الشمام أو الكانتالوب، مع القليل من عصير الليمون، والنعناع أو الريحان الطازج؛ لا شيء يضاهيه في أشد أيام الصيف حرارة. يمكنك تحضيرها كما في الفيديو التالي:

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ديلايت الفراولة

وصفة سهلة لا تحتاج إلى خَبز، وتمنحك 9 قطع من الحلوى الصيفية اللذيذة المكونة من الفراولة حلوة المذاق وبسكويت الشاي والكريمة، ترضي جميع الأذواق، في حوالي 40 دقيقة.

كما أنها مثالية للتحضير مسبقا، حيث يمكن تحضيرها قبل يوم من تقديمها، مع تغطيتها ووضعها في الثلاجة حتى موعد التقديم؛ كذلك يمكن حفظ ما تبقى منها في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

ولتحضير هذه الحلوى بكل سهولة، اتبعي الخطوات الموضحة في الفيديو التالي:

الكعكة المثلجة

حلوى عريقة سهلة التحضير ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، وكل ما تحتاجه هو كريمة مخفوقة، ورقائق بسكويت أوريو أو ألواح شوكولاتة رقيقة، وبضع ساعات في الثلاجة قبل تقطيعها. ويمكنك تحضيرها في 15 دقيقة، كما في الفيديو التالي:

بودينغ الليمون

حلوى خفيفة لا يستغرق تحضيرها سوى 15 دقيقة، من دون الحاجة إلى تشغيل الفرن. حيث تُخفق جميع المكونات في وعاء واحد، من نشا الذرة أو الكاسترد والسكر والفانيليا وصفار البيض والحليب والكريمة وعصير وقشر الليمون؛ ثم يُوضع الوعاء على نار درجة حرارتها متوسطة مع استمرار التقليب لمدة 6 دقائق حتى يصبح المزيج كثيفا ويبدأ بالغليان من دون أن يتكتل، ونحصل على بودينغ ناعم وكريمي.

يُحفظ بودينغ الليمون في الثلاجة بوعاء محكم الغلق لمدة ساعتين على الأقل حتى يبرد، ويُقدم في أكواب مع لمسة من الكريمة المخفوقة وشرائح الليمون، ورَشّة من بسكويت الفانيليا المفتت؛ ويمكن تخزينه بالثلاجة حتى 3 أيام.

ويمكنك الاسترشاد بالفيديو التالي لتحضيره:

حلوى الكرز

حلوى كلاسيكية لذيذة وسهلة التحضير للغاية، وتعتمد على مكونات أساسية من المطبخ، مثل فتات بسكويت الشاي وسكر البودرة والزبدة المذابة والكريمة المخفوقة المجمدة المخلوطة مع الجبن الكريمي، للحصول على حشوة خفيفة وهشة.

ومن السهل تحضير حلوى الكرز مسبقا، وتركها طوال الليل في الثلاجة حتى تتماسك تماما، وسوف تكون نكهتها وملمسها أفضل في اليوم التالي لتحضيرها؛ كما يمكنك تخزين ما تبقى منها، بتغطيته في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام، كذلك يمكنك تغليف الصينية وتجميدها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وإذابتها في الثلاجة قبل التقديم.

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ويمكن تحضيرها في أسرع وقت باتباع الفيديو التالي:

ترايفل الفراولة والليمون

حلوى لا تُخبز ولا تحتاج إلى تزيين، وتكفي عددا كبيرا من الأشخاص، فهي طبقات من كعكة إسفنجية خفيفة، تمتزج مع بودنغ الليمون اللاذع، والفراولة الممتلئة، وصوص الفراولة المنزلي. وتكفي نظرة سريعة على الفيديو التالي لتحضيرها بسهولة، مع مراعاة النصائح التالية:

يمكنك استبدل الفراولة بأنواع أخرى من التوت، فكلاهما يتناغمان بشكل رائع مع الليمون.

لا يُنصح باستخدام الفراولة المجمدة في هذه الوصفة، كي لا تكون الفراولة المذابة سائلة، أو تبدو ذابلة؛ والأفضل أن تكون الفراولة والمكونات طازجة وممتلئة.

لإضافة لمسة لونية مميزة، يمكنك تزيين ترايفل الليمون والفراولة، بالكريمة المخفوقة، والمزيد من الفراولة، وشرائح الليمون الطازجة، وأوراق النعناع. كما يمكنك توزيع الحلوى بالتساوي بين الأكواب، بدلا من تركها في طبق واحد.

يُمكنك تحضير حلوى ترايفل الليمون والفراولة في اليوم السابق للتقديم، والاحتفاظ ببقاياه في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام، بشرط التأكد من تغطيته بإحكام بغلاف بلاستيكي حتى لا يكتسب روائح غير مرغوب فيها من الثلاجة. كما يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة طوال الليل، ثم إخراجه قبل التقديم مباشرة.

تشيز كيك التوت الثلاثي

كيكة غنية بالنكهة وشهية وسهلة التحضير جدا، يمكنك صنعها من دون خَبز، بفتات بسكويت شاي، وسكر بني، وقرفة مطحونة وفانيليا وزبدة وجبنة كريمية، وعصير ليمون، وكريمة خفق ثقيلة، وفراولة طازجة وتوت أزرق وأحمر طازج؛ أو شوكولاتة المرشوشة ومكسرات مفرومة (حسب الرغبة).

يمكنك تخزين تشيز كيك التوت الثلاثي في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق لمدة 3 إلى 4 أيام، أو تخزينها في الفريزر لمدة تصل إلى 3 أشهر، بعد وضعها في وعاء أو كيس مناسب للتجميد؛ وتركها تذوب في الثلاجة طوال الليل قبل التقديم.

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ولتحضيرها بالكامل يمكن اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي: