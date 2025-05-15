أسلوب حياة

100 غرام يوميا قد يكلّفك الكثير.. لماذا تشكل الأطعمة المعالجة تهديدا خطيرا؟

Ultra processed food intake and psoriasis
الأطعمة المعالجة بكثافة تتضمن البيتزا المجمدة والمعكرونة سريعة التحضير والوجبات الجاهزة واللحوم المعالجة (الجزيرة)
15/5/2025-|آخر تحديث: 17:46 (توقيت مكة)

على الرغم من المذاق اللذيذ لرقائق البطاطس والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وغيرها من الأطعمة المعالجة بكثافة، فإن مذاقها لذيذ وسهولة تحضيرها تُغري الكثيرين، إلا أنها تثير قلق خبراء التغذية والأطباء على حد سواء. فما المقصود بها؟ ولماذا يُنصح بالابتعاد عنها، حتى لو كانت جزءا من روتينك اليومي؟

ماذا تعني "الأطعمة المعالجة للغاية"؟

عرّف موقع "أبونيت دي" الألماني الأطعمة المعالجة للغاية بأنها تلك التي خضعت لعمليات تصنيع مكثفة بهدف تغيير نكهتها، وقوامها أو مدة صلاحيتها، وغالبا ما تحتوي على:

  • نكهات وألوان اصطناعية.
  • مواد حافظة ومستحلبات.
  • عدد كبير من المكونات الصناعية.
American pizza with pepperoni, mozzarella and tomato sauce. Pizza on a wooden table, morning, dawn.; Shutterstock ID 697347319; purchase_order: aj; job: ; client: ; other:
البيتزا المجمدة تعد من الأطعمة المعالجة بكثافة التي تؤثر على صحتك بشكل سلبي (شترستوك)

أمثلة على الأطعمة "المعالجة بكثافة"

حدد "أبونيت دي" أبرز أنواع الأطعمة التي تدخل ضمن هذه الفئة، وتشمل:

  • المشروبات الغازية والمشروبات السكرية.
  • رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المالحة.
  • الحلويات، الشوكولاتة، البسكويت التجاري.
  • البيتزا المجمدة، المعكرونة سريعة التحضير، والوجبات الجاهزة.
  • حبوب الإفطار عالية السكر.
  • اللحوم المعالجة وبدائل النقانق النباتية التي تحتوي على إضافات صناعية.

وتُستهلك هذه المنتجات على نطاق واسع يوميا، ما يزيد من التحديات الصحية المرتبطة بها.

توصيات وتحذيرات

ومع تصاعد القلق من الآثار الصحية بعيدة المدى، حثّ خبراء الصحة العامة على:

  • الابتعاد عن الأطعمة المعالجة قدر الإمكان.
  • الاعتماد على الأغذية الطازجة والمكونات الطبيعية.
  • قراءة الملصقات الغذائية للتحقق من محتوى السكر، والدهون، والإضافات.

وتسلط الدراسة الضوء على مسؤولية المستهلك في اختيار نظام غذائي متوازن، وتوجه تحذيرا صريحا من الاعتماد طويل الأمد على منتجات غذائية مصنعة تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية بشكل كبير.

NEW YORK, NY - OCTOBER 17: A woman carries a large drink on October 17, 2013 in the Brooklyn borough of New York City. New York's Court of Appeal has agreed to hear New York City's appeal of a lower court ruling that blocked Mayor Michael Bloomberg's campaign to stop fast food restaurants from selling super-sized, sugary drinks. In a recent ruling, which dealt a blow to the campaign to improve the health of New Yorkers, the lower court said the city Board of Health exceeded its authority by putting a 16-ounce size limit on high-calorie sodas and soft drinks.
المشروبات الغازية والمشروبات السكرية تصنف ضمن الأطعمة المعالجة بشدة (غيتي إيميجز)

الجانب المظلم: ماذا تقول الأبحاث؟

في الجزء البحثي، أورد "أبونيت.دي" نتائج تحليل ضخم شمل 41 دراسة علمية على أكثر من 8 ملايين بالغ، كشفت عن أرقام مثيرة للقلق:

إعلان
  • تناول 100 غرام فقط يوميا من هذه الأطعمة يرفع خطر ضغط الدم بنسبة 14.5%.
  • ويزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5.9%.
  • وأمراض الجهاز الهضمي بنسبة 19.5%.
  • كما سُجّل ارتفاع بمعدل الوفاة الإجمالي بنسبة 2.6%.

ولم تتوقف النتائج عند الجانب الجسدي، بل ارتبط الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

High angle close up of cereal with milk in bowl
حبوب الإفطار عالية السكر تصنف ضمن الأطعمة المعالجة بشدة (غيتي إيميجز)

لماذا تمثل الأطعمة المعالجة تهديدا؟

يُفسّر الموقع الألماني التأثيرات السلبية للأطعمة المعالجة بأنها تحتوي غالبا على:

  • كميات عالية من الدهون، السكر، والملح.
  • كثافة غذائية منخفضة للغاية.
  • ندرة أو غياب الألياف، والفيتامينات، والمعادن الأساسية.

ويؤدي هذا الخليط إلى زيادة الوزن (السمنة)، واضطرابات في التمثيل الغذائي للدهون، إلى جانب ضعف حساسية الجسم تجاه الإنسولين، مما يمهد للإصابة بالسكري وأمراض مزمنة أخرى.

وتخلو عادة من المكونات الطبيعية أو الطازجة، مما يجعلها فقيرة غذائيا، وإن كانت مشبعة بالسعرات.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

إعلان