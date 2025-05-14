هل تشكل النودلز خطرا صحيا؟ 5 نصائح لتجنب أضرار الشعيرية سريعة التحضير

"إندومي" علامة تجارية لمعكرونة النودلز سريعة التحضير، انطلقت من إندونيسيا عام 1972، وانتشرت في أكثر من 100 دولة حول العالم، تستهلك منها أكثر من 19 مليار عبوة سنويا، لمذاقها اللذيذ وسرعة تحضيرها.

لكنها واجهت عاصفة من إثارة الجدل، بدأت عام 2022 بإصدار الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، قرارا بحظر عدد من أصناف إندومي "حفاظا على سلامة المواطنين".

ثم سحبت إدارة الصحة في تايوان منتج إندومي بنكهة "سبيشيال تشيكن"، بعد العثور على آثار أكسيد الإيثيلين (غاز سام، عديم اللون والرائحة، يُستخدم في تعقيم المعدات الطبية والتوابل)، الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان. بحسب وكالة "رويترز" كما أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، أنها وجدت أن 11 عينة من معكرونة النودلز سريعة التحضير تحتوي على أكسيد الإيثيلين.

وفي عام 2023، أعلنت نيجيريا أنها تتحقق من منتجات إندومي من المعكرونة سريعة التحضير، بعد سحبها من أسواق ماليزيا وتايوان.

لكن الشركة الإندونيسية دافعت عن منتجاتها قائلة إنها "امتثلت بدقة" للمعايير المحلية والدولية للصحة وسلامة الغذاء؛ وهو ما أكده بودي سانتوسو، المدير العام للتجارة الخارجية بإندونيسيا، قائلا في مؤتمر صحفي: "لقد فحصنا المنتجات التي تم سحبها فورا، ووجدنا أنها آمنة للاستهلاك". وفقا لشبكة "سي إن إن".

هل حقا مضرة؟

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7 أسباب تدفعك للحذر قبل الإفراط في تناولها بشكل منتظم

رغم شعبيتها الواسعة كواحدة من أكثر الأطعمة سهولة وسرعة في التحضير، تقول سالوني أرورا، مختصة التغذية ومدربة أسلوب الحياة المعتمدة، "إن معكرونة النودلز سريعة التحضير تعتبر من أكثر الخيارات الغذائية غير الصحية، فهي غنية بالصوديوم والمواد الحافظة والمواد الكيميائية الأخرى، مما يجعل تناولها بانتظام سببا في مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي". وأشارت إلى 7 أسباب تستوجب الحذر قبل الإفراط في تناولها بشكل منتظم، وهي:

محتواها الغذائي منخفض وضار بالوزن

معكرونة النودلز، بشكل عام، سريعة التحضير "لا تحتوي على أي عناصر غذائية أساسية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف"، لكنها غنية بالسعرات الحرارية، خاصة من الكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية؛ "مما قد يُعيق محاولات التحكم في الوزن، ويزيد من خطر الإصابة بسوء التغذية".

تحتوي على غلوتامات أحادية الصوديوم "إم إس جي"

وهي مادة مضافة شائعة في هذا المنتج، تُستخدم لتحسين النكهة، ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" اعتبرتها "آمنة بشكل عام"، إلا أن الجدل ما يزال مستمرا حول آثارها الجانبية المحتملة. حيث أشارت دراسة نشرتها المجلة الأميركية للتغذية عام 2011، إلى أن "الاستهلاك المفرط لغلوتامات أحادية الصوديوم، يرتبط بزيادة الوزن والصداع والغثيان وارتفاع ضغط الدم". في حين لم تجد دراسات أخرى صلة بين الوزن و"الاستهلاك المعتدل" لغلوتامات أحادية الصوديوم.

مليئة بالصوديوم

وهو من أكثر الأسباب إثارة للقلق، حيث قد تحتوي الحصة الواحدة من معكرونة النودلز سريعة التحضير على "أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم في اليوم". ووفقا لمجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، يرتبط الإفراط في تناول الصوديوم بتلف الأعضاء، وقد يُسبب عدة مشاكل الصحية، مثل "ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية".

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لذا، تحذر سالوني أرورا من يعانون من أمراض قلبية أو منهم عرضة لارتفاع ضغط الدم، من تناول معكرونة النودلز سريعة التحضير بانتظام، "كي لا يتعرضوا لمضاعفات قلبية خطيرة".

مصنوعة من الدقيق الأبيض عالي المعالجة

معكرونة النودلز سريعة التحضير تُصنع من "دقيق المايدا" الأبيض عالي المعالجة، المعروف باحتوائه على نسبة منخفضة من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية مقارنة بالحبوب الكاملة.

وتقول أرورا "إن تناول كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى سكر الدم، مما يجعله ضارا بشكل خاص للمصابين بداء السكري أو مقاومة الأنسولين". بالإضافة إلى ارتباط الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني".

مخاطرها الصحية المحتملة

فإلى جانب المخاوف الغذائية المباشرة، يُشكل "الاستهلاك المنتظم" لمعكرونة النودلز سريعة التحضير "مخاطر صحية محتملة على المدى الطويل"؛ حيث أشارت دراسة نشرتها مجلة أبحاث وممارسات التغذية إلى أن "الاستهلاك المتكرر لهذا النوع من الأطعمة، قد يرتبط بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم، وزيادة دهون الجسم حول الخصر، ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية".

غنية بالدهون الضارة

فغالبا ما تُقلى معكرونة النودلز سريعة التحضير في زيت النخيل أو زيوت أخرى غير صحية أثناء عملية التصنيع، مما يترتب عليه منتج غني بالدهون المشبعة والمتحولة، وكلاهما معروف برفع الكوليسترول السيئ (إل دي إل) وخفض الكوليسترول الجيد (إتش دي إل). وهو ما قد يؤدي إلى "تصلب الشرايين، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى السمنة وأمراض الكبد وغيرها من الحالات الصحية المزمنة"، بحسب أرورا.

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مليئة بالمواد الحافظة الضارة

فمن أجل النكهة وإطالة مدة الصلاحية، تُملأ معكرونة النودلز سريعة التحضير بمواد كيميائية حافظة، "قد تكون آمنة، ما دامت بكميات صغيرة"، لكن استهلاكها على المدى الطويل قد يكون ضارا. وفقا لدراسة نشرتها المجلة الإيرانية للعلوم الطبية الأساسية عام 2021، ربطت بين الاستهلاك المزمن لبعض هذه المواد، و"التلف عصبي، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وتضخم الكبد".

5 نصائح لتناولها من دون أضرار

بحسب روبرت كوك، رئيس التحرير الطبي لموقع "هل هو ضار بصحتك"، يمكن جعل معكرونة النودلز سريعة التحضير أكثر صحية باتباع النصائح التالية:

إضافة الخضراوات، فإضافة الخضراوات الطازجة أو المجمدة مثل البروكلي والجزر والفلفل، يعزز العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن.

إضافة المزيد من البروتين، فإلى جانب الخضراوات، من المفيد إضافة بيضة مسلوقة أو شرائح دجاج، للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية من البروتين، والشعور بالشبع لفترة أطول.

استخدام دهون صحية، حيث تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية، الجسم على امتصاص العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامينات "إيه"، و"دي"، و"إي". مما يجعل إضافة الدهون الصحية، من خلال شرائح الأفوكادو أو رشة من زيت الزيتون أو زيت السمسم، فرصة لتعزيز العناصر الغذائية.

تقليل التوابل، فينبغي تجنب أو تقليل استخدام عبوات التوابل المرفقة بمعكرونة النودلز سريعة التحضير، لأنها قد تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ومادة غلوتامات أحادية الصوديوم "إم إس جي". وبدلا من ذلك، يمكن استخدام أعشاب طازجة مثل الكزبرة أو رقائق الفلفل الحار، لإضافة بعض النكهة، إلى جانب مضادات الأكسدة.

التحكم في الكمية، فمن السهل جدا الإفراط في تناول معكرونة النودلز سريعة التحضير، لذا يُنصح بمحاولة الاكتفاء بحصة واحدة، وتجنب عبوة التوابل إذا كانت تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. كما يُفضل اختيار الأنواع المصنوعة من الحبوب الكاملة أو الأرز البني لزيادة الألياف والقيمة الغذائية.