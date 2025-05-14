جلسات تدليك وطهاة عالميون.. "إير بي إن بي" توسع دائرة خدماتها بتطبيق محدّث

طرحت منصة "إير بي إن بي" (Air BNB) أمس الثلاثاء للمستخدمين خاصية تتيح لهم حجز جلسات تدليك منزلية والاستعانة بطهاة ومدربين شخصيين في المنزل عبر تطبيقها المُحدّث، في إطار سعيها المتواصل للتوسع خارج نطاق كونها مجرد منصة لخدمات الإقامة القصيرة الأجل.

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة براين تشيسكي خلال حفل إطلاق الخدمات الجديدة في لوس أنجلوس "تتميز الفنادق بميزة واحدة لا نملكها، وهي الخدمات"، مضيفا "من منا لا يرغب بتناول الكيساديّا في السرير؟".

ووصف تشيسكي إضافة الخدمات إلى المنصة بأنها "توفر أفضل ما في العالم؛ منازل رائعة بخدمات تجعلها أكثر تميزا".

وسيُتاح للمستخدمين أيضا استخدام تطبيق "إير بي إن بي" لحجز الخدمات في منازلهم عندما لا يكونون مسافرين.

وحُجزت أكثر من ملياري زيارة إلى مواقع إيواء مؤقت بواسطة "إير بي إن بي" منذ إطلاق موقعها الإلكتروني عام 2008، وفقا لتشيسكي.

وقال تشيسكي "قبل 17 عاما، غيّرنا طريقة سفر الناس".

وأضاف "بعد أكثر من ملياري زيارة، أصبحت إير بي إن بي مرادفا لمكان الإقامة". ووفقا للشركة، أُعيد تصميم تطبيق "إير بي إن بي" المُجدد الذي طُرح الثلاثاء لتسهيل حجز المنازل والخدمات والتجارب في مكان واحد.

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كما أعادت "إير بي إن بي" تصميم خيار للتجارب أُضيف إلى المنصة قبل ما يقرب من عقد، يتيح للمسافرين الانضمام إلى السكان المحليين لاستكشاف المدن من منظور أهلها.

وباتت خيارات التجارب تشمل المعالم والمتاحف وجولات الطعام والرياضات المائية ومغامرات الحياة البرية وغيرها، بحسب "إير بي إن بي".

كذلك أضافت الشركة ميزة "التجارب الأصلية" لحجز تجارب "استثنائية" مثل تعلم صنع المعجنات مع طهاة مشهورين أو لعب الكرة الطائرة الشاطئية مع لاعبة أولمبية في ريو دي جانيرو.

وقال تشيسكي "مع إطلاق الخدمات والتجارب، نُغير مفهوم السفر من جديد".