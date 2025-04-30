القرعة العشوائية (أو برنامج تأشيرات التنوع – DV Lottery) هي فرصة يحصل عليها الأفراد من دول معينة للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

تنظم وزارة الخارجية الأميركية هذه القرعة سنويا، وتستهدف الأشخاص الذين ينتمون إلى دول ذات معدل هجرة منخفض إلى الولايات المتحدة. يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي، ويُمنح لهم فرصة التقديم للحصول على تأشيرة هجرة من خلال برنامج التنوع.

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كيف أعرف أنني فزت؟

للتأكد من فوزك في القرعة العشوائية، يجب أن تقوم بمتابعة النتائج عبر موقع وزارة الخارجية الأميركية. يتم الإعلان عن الفائزين في الرابع من مايو/أيار 2025، ويمكنك التحقق من ذلك عبر الرابط المخصص للتحقق من النتائج باستخدام الرقم التأكيدي الذي حصلت عليه عند التقديم.

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي للقرعة العشوائية www.dvlottery.state.gov.

الخطوة الثانية: إدخال الرقم التأكيدي الذي حصلت عليه أثناء تقديم الطلب.

الخطوة الثالثة: استعراض النتيجة لمعرفة ما إذا كنت من بين الفائزين.

الخطوات التفصيلية بعد الفوز

التحقق من الأهلية:

بعد التأكد من الفوز، يجب أن تتحقق من أنك تستوفي جميع متطلبات الهجرة، بما في ذلك المستوى التعليمي أو الخبرة المهنية المطلوبة.

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يجب أن تكون من دولة مؤهلة وفقا للقوانين الأميركية.

إعداد الأوراق والمستندات:

جمع كافة المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر، شهادة الميلاد، صور شخصية حديثة، شهادات التعليم أو الخبرة المهنية، صحيفة الحالة الجنائية من البلدان التي عشت فيها لأكثر من 6 أشهر منذ سن 16 عاما، وغيرها من الوثائق الضرورية.

ملء نموذج DS-260:

يجب عليك ملء النموذج DS-260 عبر الإنترنت، الذي يعد جزءا من عملية التأشيرة. يتضمن النموذج معلومات شخصية وتفاصيل عن خلفيتك.

إجراء الفحص الطبي:

إجراء فحص طبي من قبل أطباء معتمدين من قبل السفارة الأميركية. يتطلب هذا الفحص تقديم نتائج طبية تثبت أنك لست مصابا بأمراض تمنع دخولك إلى الولايات المتحدة.

المقابلة في السفارة الأميركية:

بعد تقديم نموذج (دي إس 260) DS-260 والفحص الطبي، ستتم دعوتك لحضور مقابلة في السفارة الأميركية في بلدك. يتم خلال هذه المقابلة مراجعة مستنداتك، والتأكد من صحة المعلومات.

قد تشمل الأسئلة المحتملة في المقابلة معلومات عن خلفيتك، الغرض من الهجرة، والروابط مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استفسارات حول تاريخك الجنائي والصحي.

دفع رسوم التأشيرة:

إذا تمت الموافقة على طلبك، ستحتاج لدفع رسوم التأشيرة في السفارة الأميركية.

انتظار إصدار التأشيرة:

بعد الموافقة على المقابلة، سيتم إصدار تأشيرتك وتحديد موعد السفر إلى الولايات المتحدة.

أسئلة شائعة

هل يمكنني التقديم في أكثر من مرة؟

لا، يجب التقديم مرة واحدة فقط خلال فترة التقديم. إذا قمت بتقديم طلب آخر في العام نفسه، سيتم استبعاد طلبك.

هل يمكنني التقديم مع العائلة؟

نعم، يمكنك التقديم مع زوجتك وأولادك الذين لم يتجاوزوا 21 عاما.

هل يمكنني تعديل معلوماتي بعد تقديم الطلب؟

لا يمكنك تعديل بياناتك بعد تقديم الطلب. يجب التأكد من صحة المعلومات قبل تقديم الطلب.

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ماذا يحدث إذا لم أتمكن من إجراء المقابلة في الوقت المحدد؟

إذا لم تتمكن من إجراء المقابلة في الوقت المحدد، فقد تفقد فرصتك في الحصول على التأشيرة، ولكن يمكن طلب إعادة تحديد الموعد في بعض الحالات.

هل أحتاج إلى محام للهجرة؟

ليس من الضروري أن يكون لديك محام للهجرة، لكن إذا كان لديك أسئلة معقدة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، يمكنك استشارة محام.

متى تحصل على الجنسية الأميركية؟

الحصول على الإقامة الدائمة: بمجرد وصولك إلى الولايات المتحدة وحصولك على بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، يمكنك العيش والعمل بشكل قانوني في البلاد.

التقدم للحصول على الجنسية: بعد مرور 5 سنوات من الحصول على الإقامة الدائمة، يمكنك التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية إذا كنت تستوفي الشروط المطلوبة، مثل إتقان اللغة الإنجليزية، وفهم القوانين الأميركية.

كما يجب أن تكون قد أقمت في الولايات المتحدة بشكل مستمر لمدة 5 سنوات (1825 يوما)، مع قضاء نصف هذا الوقت داخل الولايات المتحدة (912 يوما). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قد عشت في الولاية أو المنطقة المحلية التي قدمت فيها طلب التجنيس لمدة 3 أشهر على الأقل.

إتمام هذه المراحل يتطلب التزاما دقيقا بالقوانين والإجراءات الرسمية، ولكنها تمثل فرصة رائعة للعديد من الأشخاص لتحقيق حلم الهجرة إلى الولايات المتحدة.